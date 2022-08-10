Проект «20 идей»: как решить проблему недостатка донорских органов

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С каждым годом в России растет число людей, нуждающихся в пересадке органов. И это несмотря на то, что количество операций и медучреждений их практикующих также увеличивается. Согласно данным Минздрава РФ, в 2019 году было проведено более 2400 трансплантаций, но в листе ожидания по состоянию на 2020 год находилось более 9500 человек. К сожалению, многие граждане не доживают до момента, когда до них дойдет очередь. Что делать? К дискуссии подключился автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов, опубликовавший 20 предложений по модернизации страны. Он убежден, что его идеи помогут нашей стране стать одной из самых благополучных в мире и значительно улучшат жизнь ее граждан.

«В качестве одного из шагов к увеличению числа успешных трансплантаций я предлагаю расширить круг лиц, которые могут выступать в качестве живых доноров, — пишет автор проекта на сайте 20idei.ru. — Самым распространенным видом живого донорства является пересадка почки, когда в результате операции донор и реципиент (получатель органа) могут жить нормальной жизнью с одной функционирующей почкой. По такому же принципу практикуется также и пересадка доли печени. Как известно, в России живым донором может стать лишь человек, находящийся в генетической связи (т. е. состоящий в кровном родстве) с реципиентом. Данное ограничение существенно сужает круг людей, готовых пожертвовать своим органом ради спасения жизни близкого человека. В некоторых Европейских странах (например, Нидерланды, Швеция, Испания) действует возможность стать донором для друзей и супругов. В США также существует возможность добровольно пожертвовать почку в трансплантационный центр, который сам определяет ее наиболее нуждающемуся».

В тех странах, где разрешена трансплантация от неродственного донора, работает так называемый этический комитет, который проверяет, что донор ни в коем случае не продает свой орган, а отдает его бескорыстно, сугубо из гуманных побуждений, чтобы спасти жизнь своего близкого человека. Благодаря строгим законам и многоуровневой системе работы учреждений трансплантологии, России удалось декриминализировать эту сферу.

Поэтому автор проекта предлагает следующие изменения, которые можно внедрить без рисков для возникновения потенциальных негативных факторов, таких как психологическое давление и принуждение, а также передача органов за вознаграждение:

Разрешить донорство между гражданами, состоящими в законном браке не менее одного года;

Разрешить донорство между гражданами, не состоящими в законном браке, но имеющими общего ребенка;

Разрешить донорство между родителями и их приемными детьми.

«Такой шаг позволит расширить круг потенциальных доноров и при этом сохранить принцип передачи органа по родственным связям, но не ограничиваться только генетическим родством», — считает автор проекта.

Еще одно предложение для улучшения ситуации с донорством — это международное сотрудничество в плане взаимной передачи трупных органов. В России, как и во многих европейских странах, разрешена трансплантация трупных органов по принципу презумпции согласия: это означает, что изъятие подходящих к трансплантации органов и тканей после диагностирования смерти мозга разрешено по умолчанию, если умерший или его родственники при жизни не зарегистрировали свое несогласие. Успешным примером международной кооперации является фонд Eurotransplant. Это некоммерческая организация, действующая как посредник исключительно в интересах пациентов, нуждающихся в трансплантации органов. В союз Eurotransplant входят восемь стран: Австрия, Бельгия, Хорватия, Германия, Венгрия, Люксембург, Нидерланды и Словения. Принцип работы такого фонда можно понять на примере. В Австрии появился трупный орган, не подошедший ни одному реципиенту в собственной стране. Через базу данных организации выясняется, что орган подходит реципиенту из Словении. Далее орган транспортируется самолетом в специальном контейнере в Словению, где и проходит трансплантация. Компьютерная программа Eurotransplant может мгновенно составить «список соответствия» для каждого доступного органа. Этот список совпадений создается на основе заранее определенных правил, которые учитывают такие факторы, как совместимость по медицинским показателям, проведенное в списке ожидания время и относительная срочность. В 2020 году 21,4 процента от всех трансплантируемых трупных органов на территориях стран — участниц Eurotransplant были проведены через границу государства. Scandiatransplant — еще одна аналогичная европейская некоммерческая организация по обмену органами, в нее входят шесть стран: Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция и Эстония.

«Россия может выступить инициатором создания подобной международной организации, предложив странам, с которыми у России уже есть связи в области здравоохранения, стать участниками. Учитывая относительно высокое качество российской медицины на Евразийском пространстве и возможности в сфере информационных технологий, я уверен, что поддержка такой инициативе на международной арене обязательно найдется, — пишет автор проекта на сайте 20idei.ru. — Финансирование деятельности такого международного фонда может осуществляться за счет страховых компаний и государств-участников в соответствии с количеством регистрируемых в листе ожидания пациентов. Выгода для России очевидна. Во-первых, разработка новейшей системы обмена трупными органами по аналогии с Eurotransplant позволит облегчить и ускорить взаимодействие в этом вопросе между медицинскими учреждениями в разных субъектах Федерации в масштабах одной страны. Во-вторых, участие в международной организации ощутимо увеличит количество пересадок органов за счет расширения географии поиска. Таким образом, появится значительно больше шансов на своевременную трансплантацию, от которой сейчас зависят жизни тысяч граждан».

Идея была направлена органам российской власти, получены ответы. Вот что пишет зампредседателя Комитета Совета Федераций по социальной политики Т. А. Кусайко:

«Сообщаю, что Ваше обращение, поступившее в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, в котором затронуты вопросы изменения действующего законодательства по расширению круга потенциальных доноров, рассмотрено в Комитете Совета Федерации по социальной политике. На протяжении многих лет эффективно действует созданный при Комитете Экспертный совет по здравоохранению, в состав которого входят специалисты в различных областях здравоохранения, включая и трансплантологию. Ваши предложения Комитет принял к сведению и учтет в своей работе».

А вот ответ замдиректора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава РФ Д. И. Батурина:

«Департамент рассмотрел Ваше обращение и сообщает, что информация, направленная Вами, принята к сведению».

Ответа по существу предложений автора проекта, к сожалению, пока нет. А он необходим.

Андрей Звонков, врач-терапевт неотложной помощи, автор книги «Пока едет скорая», предложения полностью поддерживает:

— Список потенциальных доноров обязательно нужно расширять. Для тысяч людей это вопрос жизни и смерти, — считает Андрей Леонидович. — Если я могу поделиться, скажем, почкой с человеком, который мне близок и дорог, если я могу спасти ему жизнь, если моя почка ему подходит, то почему бы мне не помочь? России, на мой взгляд, необходима гигантская база доноров — как и в других развитых странах. Больше того: люди, состоящие в этой базе, должны иметь существенные льготы. Ведь сегодня, например, человек, решивший сдать свой орган, должен за свой счет сдавать все необходимые анализы. Это нонсенс! В создании базы доноров необходимо и сотрудничество с другими странами: чем больше будет сеть, тем лучше.

Кандидат социологических наук, преподаватель МГУ Виталий Караев, добавляет:

— Сострадание, желание помочь ближнему — в природе русского человека. В течение всей истории мы постоянно кого-то спасаем. А уж спасти близкого — жену, мужа, приемного ребенка — это для нашего человека в порядке вещей. Я думаю, что общество, российский социум, к расширению круга потенциальных доноров вполне готов. Другой вопрос, что государство таких доноров должно обязательно поддержать: они должны быть социально защищены и иметь всю необходимую врачебную помощь.

Дмитрий Давыдов считает, что государству необходимо обратить внимание на его предложения, касающиеся донорства органов, и учесть их при разработке и принятии соответствующих законов. Автор проекта надеется, что это предложение получит поддержку, как и другие его идеи.