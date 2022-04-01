Предсказания матчей, но не судьбы: как блогер Хизри Запиров попал за решетку из-за ставок на спорт

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В пятницу, 1 апреля, Бабушкинский районный суд отправил в СИЗО блогера Хизри Запирова, более известного в социальных сетях под никнеймом Хиза. Запиров пробудет в СИЗО до 3 мая 2022 года. Молодой человек был объявлен в федеральный розыск в 2021 году по обвинению в мошенничестве из-за бизнеса, связанного со ставками на спорт. О том, что не так с индустрией беттинга и какие риски поджидают всех участвующих в этом процессе, — в материале «Вечерней Москвы».

Внимание, розыск

27 января 2021 года стало известно о том, что блогера Хизри Запирова объявили в федеральный розыск. При этом в базе данных «Розыск» МВД России не уточнялось, по какой именно статье разыскивается молодой человек.

Позже Telegram-канал «112» опубликовал информацию о том, что 26-летнего Запирова обвиняют в мошенничестве.

Он якобы возглавлял группу капперов (спортивные аналитики, делающие платные прогнозы исхода спортивных событий — прим. «ВМ»). Клиенты переводили блогеру крупные суммы денег в надежде заработать на ставках.

Кроме того, как сообщает Telegram-канал SHOT, вместе с ним МВД объявило в розыск также его подругу и помощницу Лусик Карапетян. Однако сама девушка заявила, что находится на лечении в Германии. Все обвинения она отвергала.

Фото: база данных МВД РФ

По словам самого блогера, о том, что его ищут, он узнал из утренних новостей.

Пару месяцев назад блогера, как он утверждает, допрашивали как свидетеля по одному делу. После этого с ним никто не выходил на связь и никаких повесток ему не присылали.

— Увидел в новостях, так же как и все. То есть пишут, что я где-то прячусь, что меня ищут. Я у себя дома, нигде не прячусь, я на связи, — рассказал Запиров.

Подробностей дела, по которому его допрашивали, блогер не знает.

Запиров предположил, что это могут быть «давние соприкосновения». По словам блогера, его просили подтвердить, знаком ли он с людьми, которые подозревались в мошенничестве. Запиров подчеркнул, что допрашивали не только его.

Как передает Telegram-канал SHOT, Хиза заявил, что ничего противозаконного не совершал, только рекламировал букмекерские конторы, но с адвокатом связался.

Деньги, капперство и братство

Более года прошло с того момента, и вот 30 марта 2022 года Хизри Запирова задержали в Новой Москве. Позже появились кадры этого задержания, а вместе с ними и новые подробности. Выяснилось, что в деле фигурируют еще четверо подозреваемых.

Видео: РЕН ТВ

По данным Telegram-канала «112», среди подельников Хизы — уже упоминаемая его PR-директор Лусик Карапетян, блогер Эдуард Ломо и еще две девушки, чьи имена не разглашаются.

Ломо суд отправил под арест в январе этого года, одна из фигуранток находится под подпиской о невыезде, вторая — под домашним арестом.

Позже видеоблогер Хизри Запиров объяснил, зачем скрывался. Видео его допроса опубликовала пресс-служба ГУ МВД по городу.

— Говорят, что вы скрывались от следствия. Так ли это? — спросили у видеоблогера.

— Так, да. Я же в розыске был, значит, скрывался, — признался Запиров.

Видео: Telegram-канал «112»

По его словам, он скрывался, потому что хотел сам приехать и не желал, чтобы его разыскивали и задерживали «вот так».

В ответ на вопрос, за что его задержали, блогер пожал плечами.

— За что же вас тогда задержали, если все по закону? — спрашивает сотрудник МВД.

— Ну за что-то задержали... Были основания, чтобы задержать. Сейчас будет расследование, дальше мы все и увидим, — резюмировал блогер.

Он также добавил, что ему уже предъявили обвинение и он находится в статусе подозреваемого.

Спустя два дня, 1 апреля, столичная прокуратура заявила, что Запирову предъявлено обвинение в совершении 20 эпизодов преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину»).

Наказание

Как уже упоминалось, схема, по которой действовал Запиров, была нехитрой: «клиенты» блогера переводили ему крупные суммы денег в надежде заработать на ставках на прогнозированные матчи, однако деньги пропадали вместе с каппером. По словам заслуженного адвоката России Дмитрия Краснова, Хизри Запиров может провести за решеткой до десяти лет.

По его мнению, блогер принимал ставки, но на самом деле не собирался проводить никакие мероприятия, которые определяли бы выигрыш, или выплачивать обещанные деньги.

— Если человек берет денежные средства и не собирается выполнять те услуги, которые он обещает, — это однозначно мошенничество. За это предусмотрено до десяти лет лишения свободы, — рассуждает эксперт.

Краснов уточнил, что блогера могут осудить по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере» — прим. «ВМ»).

Играй, страна огромная: ставки на спорт в России

В последнее время ставки на спорт стали неотъемлемой частью индустрии, подогревая и подпитывая азарт болельщиков. О том, как рассматривается капперство российским законодательством, а также о схемах обмана, которые используют мошенники в этой сфере, «Вечерней Москве» рассказала адвокат Майя Шевцова.

По ее словам, букмекерство на территории РФ разрешено во всех регионах, кроме Дагестана, Чукотского автономного округа, Республики Тыва, Ингушетии, а также Тамбовской, Калужской, Рязанской и Иркутской областей. На данный момент в стране официально действуют порядка двух десятков операторов спортивного беттинга.

— Капперы проводят анализ спортивных матчей. Можно сказать, они предсказывают их исход. Среди них нередко встречаются мошенники, которые не владеют знаниями, но при этом выдают себя за экспертов, получают деньги за свои прогнозы. А дальше все строится на удаче: угадал или не угадал, — пояснила Шевцова.

При этом в случае проигрыша недобросовестный каппер не вернет деньги. На эту уловку и попадаются многие начинающие игроки.

Говоря об истории с блогером Запировым, адвокат уточнила, что личный рейтинг каппера в глазах потенциальных клиентов повышается, если он является медийной личностью, а вместе с этим растет и цена прогноза.

Кроме того, такого рода платные прогнозы не имеют официального закрепления на уровне закона. Если они проводятся бесплатно, то состава преступления не образуют, но в случае получения вознаграждения за прогноз и дачи заведомо ложного обещания по поводу определенного исхода игры состав мошенничества будет налицо. Особенно если каппер утверждает, что владеет информацией о том, каким будет исход.

— Давая подобные консультации за деньги, есть риск оказаться на скамье подсудимых, как и Запиров. Вы можете получить консультацию опытного игрока, а прислушаться к ней или нет — ваше право и ваш риск. Но если вам обещают стопроцентную гарантию определенного исхода, а также говорят, что владеют информацией о том, каким образом завершится спортивное состязание, — однозначно перед вами мошенник, — пояснила Шевцова.

Она добавила: для того чтобы заниматься ставками, капперы обязаны зарегистрироваться в системе, чтобы подтвердить свое совершеннолетие, и пройти процедуру идентификации личности.

— По сути капперы — это те же игроки на ставках, только опытные. И правила регистрации для них такие же, как для остальных, — подчеркнула адвокат.

Однако, что касается обязательных для регистрации систем, отдельно таковой на официальном уровне не существует.