«Космос как искусство» и «Электрификация»: москвичей пригласили на выставки в августе

Фото: Пресс-служба РОСИЗО

На пороге — последний летний месяц. Вместе с его приходом в городских музеях и галереях открываются многочисленные выставки. Москва, оспаривая звание культурной столицы, стремится удивлять горожан и гостей интересными находками. Редакция «Вечерней Москвы» подготовила обзор самых значимых экспозиций августа.

Открывает обзор выставка Исторического музея, посвященная масштабной реставрации Храма Василия Блаженного. Экспозиция «Покровский собор в 1920–1930-е годы» покажет посетителям отпечатки из уникальной коллекции фотопластинок 1918–1940 годов. На фотографиях зафиксированы моменты реставрации храма, отражающие как время кардинальных перемен во внешнем виде и интерьерах храма, так и время открытия и становления историко-архитектурного музея в его стенах. Сравнение старинных и современных фотографий даст возможность увидеть изменения, которые произошли за последние 100 лет.

Выставка открыта с 28 июля по 24 января 2022 года.

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Российская академия художеств представляет выставку произведений народного художника РФ В. С. Пименова «Мировосприятие». Его картины просты для понимания, но в каждой из них существует некое внутреннее напряжение, которое требует от зрителя соответствующего состояния души. Перед гостями выставки развернутся русский быт и русский пейзаж, которые органически сливаются в единый комплекс красоты и покоя.

Выставка открыта с 28 июля по 8 августа.

Музей-заповедник «Коломенское» представляет выставку «Русский Скансен». Посетители увидят детали деревянного зодчества памятников Москвы, Нижнего Новгорода, Русского Севера и Приангарья XVII–XIX века. Уникальными экспонатами экспозиции являются церковная дверь «в колодах» XVII века из села Заостровье; наличники и фасадные орнаментальные резные доски XIX века из Нижегородской губернии; детали украшения фасадов домов XIX века села Коломенского.

Скансен — это этнографический музей под открытым небом. В состав музея в Коломенском входят архитектурные памятники XVI—XIX веков: церковь Вознесения Господня, строения Государева двора, Водовзводная башня.

Выставка открыта с 29 июля до 24 октября.

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Во Всероссийском музее декоративного искусства открывается выставка художника-ювелира Александра Степаняна «Лиможская эмаль». Произведения мастера выделяются цельностью пластического решения и чистотой исполнения. Главным их свойством является благородство хорошего вкуса.

На выставке посетители смогут познакомиться с работами художника последних лет. В них воплощены новые тенденции и возможности использования ювелирной эмали в интерьере и пространстве бытия.

Выставка открыта с 30 июля по 26 августа.

Музей военной формы совместно с фондами «Русские Витязи» и «История Отечества» представляют выставку «Коллекция русских мундиров периода Первой мировой войны из собрания Датского военного музея в Копенгагене». Экспозиция приурочена к годовщине начала Первой мировой войны.

Посетители увидят редкие образцы обмундирования и снаряжения русской армии периода Великой войны. Важную часть коллекции составляют предметы русской военной формы и снаряжения, принадлежавшие коронованным особам Дании, состоявшим шефами русских полков.

Выставка открыта с 30 июля по 30 августа.

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Выставка скульптора Альфиза Сабирова в августе начнет работать в Государственном музее Востока. Художник создал собственную мифологию — это мир богов и воинов, животных-тотемов и восточных принцесс. Его кони, барсы и другие животные, фигурирующие в древнейшей философии тюрков, наделяются новыми волшебными свойствами и порой обретают новые имена. Зрители увидят более восьмидесяти работ мастера — скульптуры в бронзе и гипсе, ювелирные украшения, графические листы, ковры.

При внешней камерности работы мастера монументальны. Сабиров не боится обращаться и к крупным формам — по большей части в гипсе, вдохновляясь образами Античности, а также Древнего Востока. Он творчески перерабатывает архаические сюжеты, предлагая собственную их интерпретацию.

Выставка открыта с 4 августа по 3 октября.

Две выставки представит посетителям Мемориальный музей А. Н. Скрябина. Первая из них — фотовыставка «Внимание к деталям» — поможет в подробностях рассмотреть экспонаты музея: зеленый фонарь и высокое зеркало, привезенную из Бельгии мебель и изящные люстры в стиле модерн, световой круг, созданный для домашних демонстраций «синтеза искусств», картины, украшающие полки безделушки.

Выставка открыта с 4 по 15 августа.

Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

Вторая экспозиция — «Певец темной красоты» — посвящена дню рождения близкого друга Скрябина, художника-символиста Николая Шперлинга. Он один из самых загадочных друзей композитора. На протяжении почти ста лет вся доступная информация о нем состояла из имени, даты рождения, редких свидетельств современников и фрагментарно сохранившейся переписки.

Выставка открыта с 18 августа по 12 сентября.

Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО» приглашает посетителей на выставку произведений живописи, скульптуры и графики «Космос как искусство». Экспозиция посвящена 60-летнему юбилею полета в космос Юрия Гагарина.

Посетители увидят, как раскрывалась тема освоения человеком космоса в творчестве советских художников, представляющих официальное и неофициальное искусство. Впервые после реставрации будет показано пятиметровое полотно Бориса Окорокова «До свидания, Земля», созданное в 1970 году. Гости галереи увидят работы скульптора Л. Кербеля и живописца А. Плотнова, с которыми был лично знаком первый космонавт. Именно их творчеству принадлежит бюст и портрет Гагарина.

Выставка открыта с 5 августа до 26 сентября.

Московский музей современного искусства в рамках программы «Коллекция. Точка обзора» предлагает вниманию зрителей выставку «Учебник русского». В экспозиции посетители, рожденные в СССР, увидят образы, знакомые с детства, а также их современную интерпретацию. Учебник русского языка, издаваемый в СССР, знакомил детей не только с правилами написания, но и с изобразительным искусством. В специальной части издания, посвященной классике отечественной живописи, публиковались работы художников. Альбом вызывал яркие впечатления, а сюжеты картин ассоциировались с ключевыми социальными понятиями.

Для выставки выбраны произведения из коллекции музея, затрагивающие социальные проблемы, в основе которых лежат сформированные поколениями архетипы. Специальной частью выставки стала экспозиция, в которой представлены рисунки учащихся детской студии ММОМА.

Выставка открыта с 5 августа по 26 сентября.

Фото: Мария Иванова / Вечерняя Москва

Государственный музей — культурный центр «Интеграция» имени Николая Островского представляет выставку «Италия глазами Зинаиды Волконской». Экспозиция откроется в выставочном зале Хлебного дома музея-заповедника «Царицыно». Посетители увидят литографии, выполненные по рисункам итальянских мастеров Антонио Лаззарини, Доменико Амичи и французского художника Филиппа Бенуа, книгу В. И. Десятерика «Салон и вилла княгини» издательства «Фонда имени И. Д. Сытина», а также либретто оперы Джузеппе Верди «Риголетто». Экспонаты из фондов музея имени Островского представят Рим таким, каким он был при жизни Зинаиды Волконской.

Русская княгиня вошла в историю как хозяйка московского литературного салона, в котором собирался весь цвет русской литературы. Располагался он в особняке, где сейчас находится культурный центр «Интеграция».

Выставка открыта с 5 августа по 17 октября.

В Мемориальной квартире Андрея Белого в августе начнет работу выставка «Смолк — первый голос», приуроченная к 100-летию со дня смерти А. А. Блока. Андрея Белого и Александра Блока связывали долгие отношения, вошедшие в литературу как история дружбы — вражды.

Посетители увидят материалы, связывающие поэтов: книги Блока из библиотеки Белого, сохраненный Белым лист с его могилы, произведения Белого, увековечивающие его память. Одним из уникальных экспонатов является портрет Блока на смертном одре работы А. А. Оля. Под стеклом окантованного портрета — волос Блока и цветок с его гроба.

Выставка открыта с 5 августа по 30 ноября.

Государственный Дарвиновский музей готовит к показу в августе три выставки. Экспозиция «Русский палеоарт» поможет зрителям проследить мировую историю и развитие жанра в России от начала XX века до наших дней. Гости музея увидят доисторических животных в живописи, скульптуре, графике и цифровом искусстве, узнают о совместной работе палеонтологов и художников, сравнят реконструкции вымерших животных начала XX века с современными.

Облик героев палеоарта значительно изменился вслед за развитием научной мысли. Сегодня доисторические существа представляются иначе. Как? Это покажут работы актуальных художников и ученых, которые опираются на научные исследования и открытия начала XXI века.

Выставка открыта с 10 августа по 7 ноября.

Вторая выставка Дарвиновского музея посвящена фантастическим ландшафтам плато Мангыстау. Уникальный район Средней Азии посетители смогут увидеть на 50 фотографиях экспозиции «Древний и загадочный Мангыстау». На снимках представлены песчаные массивы с барханами, солончаковые пустоши, удивительные горы — останцы, на склонах которых — история Земли, выветривания, напоминающие ряды окаменевших воинов, и огромные впадины.

Выставка открыта с 10 августа по 3 октября.

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Еще одна выставка, планируемая к открытию, — «Тайная жизнь перепончатокрылых» — расскажет об одном из самых крупнейших и прогрессивных отрядов насекомых. Одни перепончатокрылые живут большими семьями со сложными социальными связями, взаимовыручкой и четким разделением обязанностей. Другие проводят значительную часть жизни «верхом» на теле или внутри другого насекомого, поедая свою жертву заживо. Третьи присваивают себе чужое гнездо, перекладывая заботу о потомстве на бывших хозяев. Все секреты перепончатокрылых раскроют экспонаты из энтомологической коллекции музея.

Выставка открыта с 24 августа.

Музей Москвы представляет выставку «Электрификация», посвященную столетию со дня утверждения плана ГОЭЛРО. Электрификация страны повлияла на советский авангард: изобразительное искусство, кино, архитектуру, музыку, театр, литературу и дизайн. Осваивая территории, электричество становилось героем рассказов, детских сказок, пьес, кино, плакатов, появлялось в живописи, графике и скульптуре. Его образ отождествлялся с фигурой Ленина. Именно в это время формировался миф о вожде, несущем новую энергию, новый свет и новый мир.

Пространство выставки — это тотальная аудио- и световая инсталляция. Оно разделено на несколько зон — «Свет», «Ток», «Станции», «Линии», «Город», каждая из которых расскажет о том, как электрификация в разных своих проявлениях отражалась в искусстве и литературе.

Выставка открыта с 10 августа по 24 октября.

Фото: pixabay.com

Галерея «Измайлово» объединения «Выставочные залы Москвы» всего на десять дней откроет выставку «CoVibe-19». Новым проектом художники пытаются осмыслить тему самоизоляции. Посетители галереи увидят видео о том, как автор становится перформером в бытовом пространстве собственной квартиры. Название выставки — синтез наименования вируса и игры с понятием «вайб».

«CoVibe-19» — серия работ, созданных по инструкциям, которые направлены на небытовое осмысление бытового пространства и касаются простых объектов, таких как дверь, вид из окна, кухонная утварь, ванная, пачка крупы.

Выставка открыта с 13 по 23 августа.