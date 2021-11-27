«Российская империя» и «Порато баско»: москвичей пригласили на выставки в декабре

Фото: Пресс-служба Московского зоопарка

На пороге — последний месяц года. Вместе с приходом декабря в городских музеях и галереях открываются новые выставки. Москва стремится удивлять горожан и гостей интересными находками. Редакция «Вечерней Москвы» подготовила обзор самых значимых экспозиций месяца.

Открывает обзор выставка-ярмарка «Дары волхвов», которая в последние дни ноября открывается в Мемориальном музее А. Н. Скрябина. Гостей музея ждет настоящая шкатулка с елочными украшениями и подарками.

Зимние праздники всегда были очень необычным временем для семьи Скрябиных. Они включали в себя и Рождество, и Новый год, и день рождения Александра Николаевича, поэтому рождественская суета дому Скрябина близка.

На выставке-ярмарке будут представлены живопись, графика, открытки, елочные украшения.

Выставка открыта с 25 ноября по 19 декабря.

Фото: Вечерняя Москва

В Третьяковской галерее посетители увидят выставку «Александр Иванов. Библейские эскизы. Евангельские мотивы» — произведения искусства, в которых воплотились сложные художественно-философские искания художника в последнее десятилетие его жизни. Эскизы предназначались для будущего воплощения их в настенных росписях.

Экспозиция посвящена событиям последних дней земной жизни Иисуса Христа, его трагической смерти и воскресения и включает сцены Тайной вечери, моления Христа в Гефсиманском саду, его поругания у первосвященника Каиафы. Контрасты освещения и яркие цветовые акценты придают этим листам особый драматизм.

Среди эскизов, повествующих о смерти Иисуса, подлинным шедевром является сцена «Богоматерь, ученики Христа и женщины, следовавшие за ним, смотрят издали на распятие». Напряженными контурами фигур, их движениями, жестами и экспрессией цветовых пятен передает Иванов чувства отчаяния, ужаса, горя.

Продолжают евангельское повествование композиции на сюжеты чудесного воскресения Христа, его явлений ученикам и вознесения. А завершают выставку акварели на тему распространения по всему миру учения Христа — «Сошествие Святого Духа на апостолов», «Апостол Павел крестит учеников в Эфесе».

Выставка открыта с 26 ноября по 15 мая 2022 года.

Государственный Дарвиновский музей представляет выставку «Гориллы в тумане», посвященную работе женщины-этолога Дайан Фоссии, изучавшей поведение животных в дикой природе.

Посетители смогут почувствовать себя в мире джунглей. На документальных фотографиях и видео демонстрируются главные открытия этолога о жизни горилл. Экспозицию дополняют предметы из коллекции млекопитающих. А выразительные портреты этих животных представлены графикой из фондов музея, иллюстрациями из фонда редкой книги и фотографиями зоолога Сергея Волкова.

Выставка открыта с 27 ноября по 31 января 2022 года.

В Государственном музее Востока Арт-Фонд Даши Намдакова откроется выставка авторских кукол семьи Намдаковых «Ульгер: сказки и грезы».

Гости музея увидят авторские куклы, графические рисунки-эскизы и предметы из музейных фондов — всего более 100 уникальных предметов искусства. Экспозиция познакомит зрителей с современным народным искусством России, ее восточного региона — Бурятии.

Выставка авторских кукол «Ульгер», что в переводе с бурятского языка означает «сказание», посвящена теме кукол и народных ремесел монгольских народов. Традиция изготовления «кукол» в культуре бурят происходит от поклонения культу матери, священным животным, божествам местности.

В экспозиции представлены герои известных бурятских мифов, персонажи классических и современных театральных постановок, есть куклы-символы, куклы-настроение. Всех их объединяет ненавязчивая национальная окраска, традиционные формы выражения представлений о прекрасном, о милосердии и справедливости, мудрости и мужестве.

Выставка открыта с 1 декабря по 23 января 2022 года.

Выставка «Назначаю Вам встречу в саду», посвященная истории садоводства в России — оранжереям, зимним садам и приусадебным паркам второй половины XIX — начала XX века, ждет гостей в музее-заповеднике «Царицыно».

Основу экспозиции составляют архивные материалы: каталоги садовых заведений, журналы и книги по садоводству, вазы и кашпо для цветов, гравюры, открытки, литографии и фототипии, изображающие те или иные сюжеты, связанные с садовым искусством и «садовой жизнью». Дополняют экспозицию изделия из фарфора, жардиньерка, столик-геридон, изготовленный в XIX веке, акварель Людвига Премацци «Выставка цветов в московском «Манеже».

Посетители узнают о типологическом многообразии садового искусства XIX — XX веков, увидят сохранившие облик садов гравюры, инструменты, лейки и кувшины.

Садам в интерьере — зимним и оранжерейным — уделено особое внимание. В экспозиции реконструирована «зеленая гостиная» дворянского дома и представлен «кабинет садовника».

Выставка открыта с 1 декабря по 10 мая 2022 года.

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Московский музей современного искусства и галерея «Триумф» представляют персональную выставку художника Егора Плотникова «Большие перспективы». Перед зрителями предстанут более пятидесяти работ мастера — живописные полотна и скульптуры, находящиеся в диалоге. Однако в данной экспозиции Плотников выходит за рамки привычных способов представления работ, намеренно разъединяя живопись и скульптуру.

В поиске натуры художник обращается к местам, где он вырос. Несмотря на то, что его пейзажи чаще всего имеют достаточно точную географическую привязку, автору удается сохранить простоту и универсальность изображаемого, что неизменно вызывает чувство ностальгии. Плотников настойчиво возвращает зрителя к метафоре дороги: дороги, которую еще предстоит проложить, дороги без начала и конца, где путь не является средством достижения цели, а символизирует процесс и время для размышления.

Выставка открыта с 1 декабря по 16 января 2022 года.

Выставка «Быть композитором. Идея. Эксперимент. Изобретение», посвященная самым необычным музыкальным идеям XX и XXI веков, ждет посетителей в Музее С. С. Прокофьева. Редкие экспонаты представят идеи XX века — века экспериментов и идей, порой безумных, неосуществленных и неосуществимых.

Посетители увидят партитуру, показывающую жесты дирижера, но не содержащую ни одной ноты; партитуру, которую можно выставлять в галерее современного искусства; сочинение, записанное в виде спирали; сочинение, записанное в виде созвездий; сочинение, состоящее только из пауз; сочинение, которое исполнитель волен интерпретировать по собственному желанию; сочинение, записанное на клочке бумаги 3х5 сантиметров, и сочинение, записанное на рулоне 32 метра.

Выставка открыта с 2 декабря по 27 февраля 2022 года.

Фото: Михаил Колобаев / mos.ru

Государственный Исторический музей представляет выставочный проект «Российская империя», приуроченный к 150-летию музея.

Экспозиция условно поделена на несколько разделов, первый из которых посвящен становлению Российской империи в петровское время и расширению ее территории на протяжении последующих правлений. Здесь можно увидеть уникальные карты XVIII — начала XX века, демонстрирующие территориальный рост, и модели кораблей, сыгравших важную роль в истории российского флота. Среди экспонатов выделяется комплект обмундирования полковника лейб-гвардии Преображенского полка, принадлежавший Петру I.

Символическим экспонатом выставки является реплика одной из главных императорских регалий — Большой Императорской короны, предоставленной Гохраном России.

Портреты и предметы быта рассказывают об общественной и личной жизни представителей разных сословий Российской империи. Многие экспонаты связаны с именами людей, оставивших яркий след в истории страны.

Выставка открыта с 3 декабря по 1 марта 2022 года.

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Выставка «Панорама Венеции. Открытие бесконечного горизонта» ждет гостей в Государственном музее архитектуры имени А. В. Щусева.

Посетители увидят уникальные панорамы Венеции XV–XVIII веков. С помощью современных технологий будет воссоздана «Панорама Венеции» Джованни Бьязина. Эта панорама была создана в качестве художественного аттракциона для Национальной художественной выставки 1887 года в Венеции. Впервые на суд публики будут представлены фрагменты копии этой диорамы.

Гостям музея расскажут, как старинные гравюры повлияли на иллюстрации туристических путеводителей, на появление панорамных литографий с видами Венеции, иллюстрированных карт города XVIII–XIX веков.

Выставка открыта с 3 декабря по 27 февраля 2022 года.

Приближение Нового года побуждает музеи и выставочные залы открывать тематические экспозиции. Так, в музее «Садовое кольцо» в начале декабря откроется выставка «Новогодняя сказка в зимнем лесу».

Посетители увидят акварельные произведения искусства художницы Анастасии Куровой на тему русской зимы. Красив зимний лес, когда вся природа играет своими красками. Художник воспевает красоту зимы на рассвете, ночью, при теплом закатном солнце и днем, когда снег особенно слепит своей белизной.

Кроме того, в экспозиции представлены мозаичные работы. Так, мозаика «Рождественская сказка» показывает уникальную технику, когда мастер использует не только привычную для мозаичных работ смальту, но и перламутр и гальку.

Выставка открыта с 3 декабря по 9 января 2022 года.

Фото: Pexels

В галерее «Беляево» в первые зимние дни откроется выставка «Та самая яблоня», которая стала последней подготовленной при жизни искусствоведа Виталия Пацюкова. Идея выставки берет начало из одноименной книги, авторами которой является семейная пара: Елена Утенкова-Тихонова, выступившая в качестве писательницы, и Михаил Тихонов в качестве иллюстратора.

Посетители приглашаются в увлекательное путешествие вглубь своей семьи. Задача выставки — изобразительно показать откликающийся многим уникальный опыт человека на пути к созданию собственной ячейки общества через призму времени и места.

Выставка открыта с 3 декабря по 9 января 2022 года.

Выставка «Видел я трех царей» откроется в Государственном музее А. С. Пушкина.

Посетители увидят уникальные документальные и художественные материалы, произведения искусства и предметы эпохи XVII–XX веков. Экспозиция увлекательно рассказывает о взаимоотношениях двух российских родов — Пушкиных и Романовых — в разных сферах бытия: политических, общественных, культурных, личных.

Выставка открыта с 7 декабря по 31 января 2022 года.

Дарвиновский музей представляет выставку «Где растут шишки?», которая расскажет о значении шишек не только в человеческой культуре и быту, но и в развитии жизни на нашей планете. Посетители увидят шишки разнообразных форм и размеров, а также узнают интересные факты и полезные кулинарные рецепты, старинные гравюры и фотографии.

Шишки стали непременными спутниками рождественской ели и символом Нового года. Превращенные в елочные игрушки, они несут пожелания мира и добра в семье, рождения детей. Значению шишек в жизни человека посвящен большой раздел выставки.

Выставка приводит десятки интересных фактов о хвойных растениях. Шишки отличаются невероятным разнообразием форм и размеров. А украшением экспозиции стали фото и видеоматериалы профессиональных фотографов и любителей дикой природы.

Выставка открыта с 7 декабря по 27 февраля 2022 года.

Фото: Pixabay

Не пройдет и недели, а Дарвиновский музей порадует московскую публику следующей выставкой «Порато баско», рассказывающей о современном искусстве и былинах. На поморском говоре «порато баско» означает «очень красиво». Гости музея увидят работы художниц Ульяны Подкорытовой и Устины Яковлевой, выполненные в различных техниках. Экспозиция вырастает из северной земли, где язык произведений является отражением повседневности и где из эстетического опыта создается новая сказка XXI века.

Северные районы Архангельской области сохранили древнейшее наследие русской культуры. Еще в 1990-е годы на Онеге было возможно обнаружить остатки новгородской мифопоэтики — древнерусские погребальные плачи. В то время как в Москве развивался концептуализм и первая волна акционизма, на Севере тихо жило древнерусское слово.

Основу выставки составляют керамика, текстиль, вышивка, фото- и видеоинсталляции.

Выставка открыта с 11 декабря по 17 апреля 2022 года.

В галерее «На Каширке» откроется экспозиция «выцТАФка_21. новогодний ремейк». 30 лет назад архитекторы, художники, дизайнеры мастерской Театра архитектурной формы организовали в галерее выставку «Да здравствует!». Нынешнее творческое наполнение пространства — ремейк той экспозиции.

Выставка тридцатилетней давности на фоне разрушительных 90-х получилась жизнеутверждающей, веселой, дерзкой, новогодней. Она была пронизана ощущением праздника и показывала объекты, сделанные из бывших вещей, обломков, отходов металла, дерева, стекла, пластика, бетона, ткани в духе «дизайна для выживания». В новом выставочном проекте можно увидеть объекты, созданные на основе этих качеств. В экспозиции представлены графика, живопись, фото, проекты, арт-объекты, инсталляции, видео.

Выставка открыта с 18 декабря по 16 января 2022 года.

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Музей-усадьба «Архангельское» приглашает на выставку «Отражение изысканного вкуса. Фарфор из собрания князей Юсуповых». Посетители увидят 425 экспонатов, которые продемонстрируют искусство керамики, смену стилей, модных тенденций и направлений. Редкие, подчас уникальные произведения искусства разнообразны по назначению, по времени и месту их создания. Это образцы интерьерного фарфора в виде ваз и мелкой пластики, предметы десертных и столовых сервизов, изящная чайная и кофейная посуда.

Время создания представленного фарфора охватывает более двух веков. Концом XVII и началом XVIII столетия датируются дальневосточные вазы и блюда. О европейском фарфоре XVIII и начала XIX века позволяют судить изделия Мейсена, Севра и Вены. Русский фарфор представлен образцами столовых сервизов первой трети XIX века. Это посуда Императорского фарфорового завода, частных заводов Гарднера и Попова, а также фарфорового заведения князя Н. Б. Юсупова в Архангельском.

Выставка открыта с 26 декабря.