Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Главные новости к утру 19 марта

Юлия Курганова
Общество
Главные новости к утру 19 марта
Фото: Вечерняя Москва

Экс-премьер Британии Борис Джонсон планирует обнародовать «сенсационные» доказательства, оправдывающие его в деле о вечеринках во время пандемии коронавируса. Об этом сообщило издание Telegraph со ссылкой на источники.

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл американца Фрэнсиса Тиафо в полуфинальном матче турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (Соединенные Штаты). Призовой фонд соревнований составляет 8,8 миллиона долларов.

Двое истребителей Североатлантического альянса около границ Эстонии перехватили российский Ту-134, который сопровождали два истребителя Су-27 и военно-транспортный Ан-12.

Во Львове мужчина набросился на двух девушек из Днепропетровска из-за русской речи. Он на украинском языке спросил у одной из соотечественниц, откуда она приехала.

По меньшей мере 14 человек погибли, 381 пострадал при землетрясении в Эквадоре.

Русский язык СМИ Львов Землетрясения победа
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Шапито колесит по миру: странные решения и глупые высказывания Запада иногда повергают в шок

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стоит ли переживать из-за отсутствия фильмов Disney на российских онлайн-сервисах

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Пост — время радости

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Апокалипсис начинается с Украины: власть изгоняет монахов из Киево-Печерской лавры

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Искусство быть красивой: ВЦИОМ провел опрос на тему отношения россиян к пластической хирургии

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Крым. Время московское: девять лет назад полуостров вошел в состав России

Екатерина Потапенко
Екатерина Потапенко

Память хранят старинные дубы: что посмотреть и куда сходить в районе Северный

Все мнения
О проекте