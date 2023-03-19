Главные новости к утру 19 марта

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Экс-премьер Британии Борис Джонсон планирует обнародовать «сенсационные» доказательства, оправдывающие его в деле о вечеринках во время пандемии коронавируса. Об этом сообщило издание Telegraph со ссылкой на источники.

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл американца Фрэнсиса Тиафо в полуфинальном матче турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (Соединенные Штаты). Призовой фонд соревнований составляет 8,8 миллиона долларов.

Двое истребителей Североатлантического альянса около границ Эстонии перехватили российский Ту-134, который сопровождали два истребителя Су-27 и военно-транспортный Ан-12.

Во Львове мужчина набросился на двух девушек из Днепропетровска из-за русской речи. Он на украинском языке спросил у одной из соотечественниц, откуда она приехала.

По меньшей мере 14 человек погибли, 381 пострадал при землетрясении в Эквадоре.