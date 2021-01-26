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Сябитова подыскала Бузовой «нереального» жениха вместо Давы
Фото: instagram.com/buzova86

Сябитова подыскала Бузовой «нереального» жениха вместо Давы

Ростислав Зубков

Звезды

Главная сваха России Роза Сябитова нашла для потерявшей свое счастье Ольги Бузовой нового жениха. Телеведущая составила целый список завидных мужчин и выяснила, кто из них заменит рэпера Даву.

Ранее Бузова шокировала фанатов заявлением о том, что она и Давид Манукян больше не вместе. Певица рассказала о многочисленных изменах блогера, а также заявила, что он избивал ее. Девушка призвала своих подписчиков заблокировать обидчика в соцсетях.

Сябитова просто не смогла остаться в стороне от такого «происшествия». Она составила список самых лучших звездных холостяков, в числе которых оказались Гарик Харламов, Филипп Киркоров, Родион Газманов, Николай Соболев и другие. Однако выбор свахи пал на 22-летнего рэпера Моргенштерна. Сябитова считает, что у него с Бузовой много общего. В частности, они оба любят хайп и провокации.

Бузова — это не человек, это серьезный пиар-проект. А я даю советы и рекомендации живым людям, которые по-настоящему женятся и разводятся. Здесь только игрульки и все. Единственный нереальный человек из всего списка — Моргенштерн, — сказала телеведущая в интервью Teleprogramma.pro.

Сябитова выразила уверенность, что Бузовой и Моргенштерну будет комфортно вместе, несмотря на разницу в возрасте (20 января певице исполнилось 35 лет, — прим. «ВМ»).

Ранее по теме:

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