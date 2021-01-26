Сябитова подыскала Бузовой «нереального» жениха вместо Давы

Фото: instagram.com/buzova86

Главная сваха России Роза Сябитова нашла для потерявшей свое счастье Ольги Бузовой нового жениха. Телеведущая составила целый список завидных мужчин и выяснила, кто из них заменит рэпера Даву.

Ранее Бузова шокировала фанатов заявлением о том, что она и Давид Манукян больше не вместе. Певица рассказала о многочисленных изменах блогера, а также заявила, что он избивал ее. Девушка призвала своих подписчиков заблокировать обидчика в соцсетях.

Сябитова просто не смогла остаться в стороне от такого «происшествия». Она составила список самых лучших звездных холостяков, в числе которых оказались Гарик Харламов, Филипп Киркоров, Родион Газманов, Николай Соболев и другие. Однако выбор свахи пал на 22-летнего рэпера Моргенштерна. Сябитова считает, что у него с Бузовой много общего. В частности, они оба любят хайп и провокации.

— Бузова — это не человек, это серьезный пиар-проект. А я даю советы и рекомендации живым людям, которые по-настоящему женятся и разводятся. Здесь только игрульки и все. Единственный нереальный человек из всего списка — Моргенштерн, — сказала телеведущая в интервью Teleprogramma.pro.

Сябитова выразила уверенность, что Бузовой и Моргенштерну будет комфортно вместе, несмотря на разницу в возрасте (20 января певице исполнилось 35 лет, — прим. «ВМ»).

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