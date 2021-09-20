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«Нестерпимая боль»: Бастрыкин выразил соболезнования после стрельбы в Перми

Иван Юминов

Сюжет: 

Стрельба в Перми
Происшествия
«Нестерпимая боль»: Бастрыкин выразил соболезнования после стрельбы в Перми
Фото: СК РФ

Стрельба в университете в Перми стала страшной трагедией, заявил председатель ведомства Александр Бастрыкин в понедельник, 20 сентября. Глава ведомства подчеркнул, что Следственный комитет примет меры для детального установления причин инцидента.

— Выражаю искренние глубокие соболезнования родственникам и близким погибших в результате преступного нападения на обучающихся и преподавателей Пермского государственного национального исследовательского университета. Нет ничего ужаснее, чем потеря близкого человека. Мы скорбим вместе с вами и поддерживаем вас всем сердцем, — рассказал он.

Бастрыкин подчеркнул, что это страшная трагедия, а также «нестерпимая боль и несправедливость». СК, по его словам, примет исчерпывающие меры для детального установления причин произошедшего.

Следователи, как отметил глава ведомства, дадут правовую оценку обстоятельствам, которые способствовали совершению этого «жестокого и циничного» преступления.

СК готов оказать возможную поддержку пострадавшим, в том числе в организации лечения, отметил Бастрыкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Стрельба в Перми

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным СК, студент вуза открыл огонь по окружающим людям из травматического оружия. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.

По данным Минздрава России, в результате стрельбы пострадали 28 человек и шестеро погибли. Семьи погибших при стрельбе получат по миллиону рублей. Пострадавшим в результате инцидента выделят по 500 тысяч рублей.

Соболезнования близким погибших в результате трагедии выразил президент России Владимир Путин.

Занятия в университете отменены до 27 сентября. Мемориал будет открыт за пределами кампуса во вторник, 21 сентября.

«Вечерняя Москва» собрала всю известную информацию о трагедии и главном подозреваемом.

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