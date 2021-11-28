«Он мой герой»: Леонид Агутин рассказал о последнем сообщении Александру Градскому

Фото: Youtube / Юрий Костин

Певец и композитор Леонид Агутин отреагировал на смерть народного артиста Александра Градского и назвал его своим героем, которым восхищается. Пост, посвященный памяти музыканта, он разместил на своей странице в социальной сети Instagram.

— Я очень по-разному относился к этому человеку — невероятно талантливому и взбалмошному, умному и порой наивному, старику-ребенку, нашему «деду». Я, конечно, не мог предположить, что это произойдет так бесчеловечно внезапно. Никто не мог. В последнем сообщении, на которое я не получил ответ, я написал, что он мой герой, что я восхищаюсь его силой и верю в скорое выздоровление... И я верил. Мы Вас любим, Александр Борисович! — написал Агутин.

О смерти народного артиста стало известно в воскресенье, 28 ноября. Александр Градский ушел из жизни в возрасте 72 лет. Артист умер в больнице в 02:10 по московскому времени.

Причиной смерти стал инфаркт головного мозга.

В пресс-службе Первого канала сообщили, что юбилейный, десятый сезон шоу «Голос» на Первом канале продолжится в память об ушедшем народном артисте России.

Председатель комиссии Московской городской думы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил, что памятную табличку в честь народного артиста России могут установить в столице.

Прощание с Александром Градским состоится в среду, 1 декабря, в театре «Градский холл» в Москве.

Свои соболезнования в связи с уходом из жизни певца и композитора Александра Градского выразили президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, певица Пелагея, композитор Игорь Крутой, Дмитрий Билан, Иосиф Пригожин, Полина Гагарина, а также участники шоу «Голос».