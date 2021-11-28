Поклонники Градского возложили цветы к театру артиста в Москве

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Поклонники таланта народного артиста Александра Градского, который ушел из жизни в ночь на воскресенье в возрасте 72 лет, приносят цветы к столичному театру «Градский Холл», художественным руководителем которого являлся певец и композитор.

На экране, размещенном на стене театра, транслируется черно-белая фотография Градского, также значатся годы жизни артиста.

О смерти народного артиста стало известно в воскресенье, 28 ноября. Александр Градский ушел из жизни в возрасте 72 лет. Артист умер в больнице в 02:10 по московскому времени.

Причиной смерти стал инфаркт головного мозга.

В пресс-службе Первого канала сообщили, что юбилейный, десятый сезон шоу «Голос» на Первом канале продолжится в память об ушедшем народном артисте России.

Председатель комиссии Московской городской думы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил, что памятную табличку в честь народного артиста России могут установить в столице.

Прощание с Александром Градским состоится в среду, 1 декабря, в театре «Градский холл» в Москве.

Свои соболезнования в связи с уходом из жизни певца и композитора Александра Градского выразили президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, певица Пелагея, композитор Игорь Крутой, Дмитрий Билан, Иосиф Пригожин, Полина Гагарина, Леонид Агутин, а также участники шоу «Голос».