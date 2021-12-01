Церемония прощания с Александром Градским началась в столице

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Церемония прощания с народным артистом России, музыкантом и наставником шоу «Голос» на Первом канале Александром Градским началась в столице.

Близкие, поклонники и просто неравнодушные жители города начали собираться около здания театра «Градский Холл», где артиста проводят в последний путь, передает агентство городских новостей «Москва».

Траурное мероприятие завершится в 12:00 по московскому времени. На 13:30 назначены похороны на Ваганьковском кладбище.

О смерти народного артиста стало известно в воскресенье, 28 ноября. Александр Градский ушел из жизни в возрасте 72 лет. Артист умер в больнице в 02:10 по московскому времени. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга.

Свои соболезнования в связи с уходом из жизни певца и композитора Александра Градского выразили президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, певица Пелагея, композитор Игорь Крутой, Дмитрий Билан, Иосиф Пригожин, а также участники шоу «Голос».

29 ноября врио художественного руководителя театра «Градский Холл» был назначен Алексей Рыбников. Он является председателем совета Союза композиторов России и лауреатом Государственной премии России. Рыбников создал много музыкальных произведений, в том числе рок-оперу «Юнона и Авось».