Около 4 тысяч беженцев из Донбасса обратились за выплатами в Ростовской области

Фото: Андрей Казаков / Вечерняя Москва

Более тысячи беженцев из Донбасса получили выплаты в Ростовской области. Об этом сообщил замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин в понедельник, 21 февраля.

— С заявлениями о выдаче единовременной материальной помощи обратились около четырех тысяч человек, и 1,2 тысячи уже получили средства на свои личные счета, — приводит слова Тюрина РИА Новости.

О том, как прошла эвакуация населения ДНР, где расселились жители республики и как они сами оценивают ситуацию в Донбассе, можно прочесть в материале «Вечерней Москвы».

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.