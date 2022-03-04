Авиакомпания S7 Airlines отменит все международные рейсы с 5 марта

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Авиакомпания S7 Airlines с 5 марта отменит все рейсы за границу. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Уточняется, что все пассажиры, чьи рейсы были отменены, получат от компании уведомление.

Кроме того, клиенты смогут оформить возврат средств за билеты после получения уведомления об отмене рейса, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что воздушное пространство для российских самолетов закрыл ряд стран. Среди них Италия, Бельгия, Словения, Болгария, Польша и Чехия, Нидерланды и Германия.

В ответ на эти меры Российская Федерация закрыла воздушное пространство для самолетов, следующих на территорию страны из Болгарии, Польши и Чехии, а также из Румынии.

27 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европейская комиссия предложила запретить полеты российских самолетов в Евросоюз. По ее словам, предлагаемый запрет будет распространяться на любой самолет — личный, чартерный или иным образом находящийся под контролем российского юридического или частного лица.

В 2022 году праздничными выходными для россиян станут дни с 6 по 8 марта. Среди самых популярных направлений для путешествий в этот период — Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи и города Золотого кольца России. Об этом «Вечерней Москве» рассказал директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.