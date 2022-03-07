МИД Японии присвоил России третий из четырех уровень опасности

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Министерство иностранных дел Японии в понедельник, 7 марта, присвоило всей территории России третий из четырех уровень опасности.

Отмечается, что решение было принято на фоне введения многими странами ограничений на полеты для российских авиакомпаний.

— Есть опасение, что эти ограничения будут еще более усилены, — сказано в сообщении.

Третий уровень опасности означает рекомендацию МИДа покинуть РФ тем, кто находится в стране, а также отказаться от поездок в Россию остальным «вне зависимости от целей путешествия». При этом пользоваться в МИДе порекомендовали коммерческими рейсами.

Уточняется, что в настоящее время в России находятся около 2,4 тысячи японских граждан, передает РИА Новости.

28 февраля Евросоюз закрыл воздушное пространство сообщества для России. Теперь для любых российских воздушных судов запрещается посадка, взлет или пролет над территорией Европейского союза.

Также воздушное пространство для российских самолетов закрыл ряд стран. Среди них Германия, Италия, Бельгия, Словения, Болгария, Польша, Чехия и Нидерланды.

Страны ограничивают воздушное пространство на фоне последних действий России на международной арене. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе.