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СК опубликовал новые кадры с подозреваемой в убийстве Владлена Татарского Дарьей Треповой

Степан Жирнов
Происшествия
СК опубликовал новые кадры с подозреваемой в убийстве Владлена Татарского Дарьей Треповой
Фото: Пресс-служба СК РФ

Появилась новая видеозапись с Дарьей Треповой, которую подозревают в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского. Ее опубликовала пресс-служба СК РФ в понедельник, 3 апреля.

Ведомство обнародовало кадры, на которых видно, как девушка приехала в квартиру в Санкт-Петербурге, где собиралась скрываться. В данный момент девушку доставили в подразделение СК, с ней проводятся следственные действия.

Видео: Пресс-служба СК РФ

Теракт, о котором идет речь, произошел в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. В помещении сработало взрывное устройство, спрятанное в принесенной подозреваемой статуэтке. В результате военный корреспондент Владлен Татарский погиб на месте, еще 32 человека получили ранения.

После совершения преступления Трепова четыре часа каталась на такси по Санкт-Петербургу, чтобы запутать следы. Ее задержали в квартире в Выборгском районе города. Она призналась в том, что принесла статуэтку, а также рассказала, что об этом ее попросил журналист Роман Попков. По версии НАК, преступление спланировали украинские спецслужбы.

По данному факту сперва было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», однако позже СК переквалифицировал преступление в «Террористический акт».

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