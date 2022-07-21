СК ходатайствует о проведении проверки по факту нападения на ребенка обезьяны

Фото: СК РФ

Россия, Московская область, городской округ Мытищи, деревня Терпигорьево Карта всех событий

В городском округе Мытищи следователи ходатайствуют о передаче из органов полиции материалов проверки о нападении на ребенка сбежавшей из частного зоопарка обезьяны. Об этом в четверг, 21 июля, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

— Следственные органы ГСУ СК России по Московской области ходатайствуют перед прокурором о передачи материалов для проведения всесторонней проверки, — говорится в сообщении.

Сам инцидент произошел днем во дворе дома, где гуляла компания детей. Агрессивное животное выбрало своей жертвой одну из девочек и буквально вцепилось в малышку. На помощь ребенку прибежали родители, которым с большим трудом удалось отбиться от обезьяны. Девочка была госпитализирована.

Позднее подмосковная прокуратура поручила Мытищинской городской прокуратуре провести проверку после нападения обезьяны. Теперь правоохранители дадут оценку исполнению требований закона об ответственном обращении с животными.

Адвокат Камиль Бабасов рассказал «Вечерней Москве», что родители пострадавшей девочки могут заявить требования как в рамках уголовного разбирательства, так и в порядке гражданского судопроизводства.