Власти Москвы запустили чат-бот по вопросам о частичной мобилизации

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Столичные власти запустили посвященный частичной мобилизации чат-бот @MobilizationmskBot в Telegram. Об этом в пятницу, 23 сентября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— База знаний чат-бота сформирована на основе информации, предоставленной Министерством обороны Российской Федерации, ей пользуются операторы службы 122, — говорится в сообщении.

Благодаря этому боту горожане могут получить ответы на основные вопросы, касающиеся проведения частичной мобилизации в Москве. Сейчас в боте есть ответы на главные вопросы о том, кто попадает под частичную мобилизацию и в каком порядке она происходит, как проходит служба и так далее.

По мере появления новой информации бот будет обновляться, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

«Вечерняя Москва» собрала ответы на основные вопросы о частичной мобилизации в словах российских официальных лиц и в заявлениях ведомств. Так, президент России Владимир Путин подчеркнул, что при частичной мобилизации призовут запасников с военным опытом.

При этом в Генштабе дали разъяснения по частичной мобилизации. Так, призыву подлежат рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, а старшие — до 55 лет.

Приоритет в мобилизации отдается россиянам, имеющим военно-учетные специальности, а именно: стрелкам, танкистам, артиллеристам, водителям и механикам-водителям.