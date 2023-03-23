Фото: ТС «Пятерочка»

Торговая сеть «Пятерочка» запустила акцию «Циклон весенних призов», в рамках которой разыграет среди своих гостей около 3 тысячи подарков: сертификаты на покупки, баллы на карту лояльности, цифровую и бытовую технику и многое другое.

Акция продлится во всех магазинах торговой сети «Пятерочка» до 23 апреля 2023 года. Каждый гость может принять участие в еженедельном розыгрыше приятных призов, среди которых имеются подарочные карты на покупки в «Пятерочке» номиналом 3 тысячи рублей, а также сертификаты в салон красоты, магазины парфюмерии, спортивных товаров, электроники, товаров для детей и другие.

Чтобы стать участником акции, необходимо зарегистрироваться на сайте actions.5ka.ru и собрать чеки на общую сумму покупок не менее 1100 рублей, сделанных за одну неделю. В акции не участвует алкогольная и табачная продукция.

Среди гостей, которые в течение трех недель еженедельно регистрировали чеки на сумму от 1100 рублей, будут дополнительно разыгрываться смартфоны. Статус розыгрыша можно регулярно отслеживать в личном кабинете на сайте акции.

За регистрацию первого чека на любую сумму покупок каждый гость получит гарантированный приз — промокод на месяц пользования сервисом «Пакет» за 1 рубль и 1100 баллов на карту «Х5 Клуба». Дополнительно среди всех участников, активировавших этот промокод, каждую неделю будет разыгрываться робот-пылесос.

Пользователи сервиса экспресс-доставки также смогут испытать удачу: среди онлайн-покупателей еженедельно в рамках акции будет разыгрываться сертификат в магазин товаров для здорового сна.

В акции дополнительно предусмотрены призы от партнеров. Так, при наличии в чеке на любую сумму акционных товаров от Milka, Oreo, Global Village, «Ласка» или «Растишка» покупатели смогут принять участие еще и в еженедельном розыгрыше ценных призов от партнеров: планшетов, умных часов, кофемашин, а также сертификатов на покупки в магазинах цифровой техники и многого другого.

Помимо этого, «Пятерочка» дает всем друзьям возможность стать счастливыми обладателями крупной денежной суммы. Для этого необходимо отправить своему другу ссылку на участие в акции «Циклон весенних призов», по которой он должен зарегистрироваться и загрузить чек. По итогам акции одна пара друзей получит по 100 тысяч рублей каждый.

Все подробности об акции, условиях участия, порядке розыгрыша и выдачи призов можно узнать на сайте (ссылку вшить https://actions.5ka.ru/promo-210323).

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