День семьи, «Макушка лета» и балет: пять причин выйти из дома в выходные

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Приближаются июльские выходные. «Вечерняя Москва» подготовила обзор событий, которые пройдут в столице 10 и 11 июля и станут безусловным стимулом выйти из дома.

Открывает обзор главное событие недели — День семьи, любви и верности. Отмечать праздник в музее-усадьбе «Кусково» будут 10 и 11 июля. И в субботу, и в воскресенье гости музея смогут принять участие в викторине-квесте «Истуканы усадьбы Кусково», которая познакомит с парковой скульптурой, напомнит античную мифологию и раскроет значения различных образов. Викторина-квест по экспозиции павильона Грот позволит посетителям внимательнее рассмотреть этот необыкновенный объект усадьбы и раскрыть его секреты. Кроме того, в праздничной программе предусмотрены мастер-классы по изготовлению народной игрушки из керамики и стекла.

В воскресенье, 11 июля, на авторской экскурсии «Семейные истории» посетители узнают о любви графа Н. П. Шереметева и П. Жемчуговой. Казалось, что сословная пропасть, разделявшая этих людей непреодолима, но любовь способна преодолеть любые преграды. А еще в этот день состоятся танцевальные зарисовки «Этюды из светской жизни. Век XIX».

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В честь Дня семьи, любви и верности в выходные дни, 10 и 11 июля, в Музее кукол на ВДНХ пройдут тематические экскурсии «Правители: люди и судьбы». Гости увидят более 50 образов монархов ручной работы из фарфора, в исторических костюмах.

В парке «Лосиный Остров» ко Дню любви, семьи и верности 10 июля состоится Большой семейный туристический слет. Участникам предстоит пройти квест по маршруту в Мытищинском лесопарке. По пути им встретятся ребусы, загадки-обманки, хитрые перевертыши, стихи и загадки. А еще здесь можно найти сокровища. В завершении пути участники попадут на поляну, где дружно смогут поиграть с Дедом Михеем и его домашними любимчиками.

Ближайшие выходные, 10 и 11 июля, станут настоящим пиршеством для творческих натур. Так, Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П. И. Чайковского в Клину зовет гостей на Международный фестиваль искусств имени композитора. Посетителей ждет выставка «Гостиная Людмилы Жумаевой», где ее автор представит две программы из нового проекта театра «Геликон-опера» — «Шекспир, любовь, сонеты и немного о Гамлете» и «Адресаты любовной лирики Пушкина».

В субботу, 10 июля, к 130-летию со дня рождения С. С. Прокофьева состоится гала-концерт В. Федосеева и Государственного академического Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского. В афише значатся марш из оперы «Любовь к трем апельсинам», концерт для скрипки с оркестром № 2 соль минор и сюита из балета «Ромео и Джульетта».

Завершит фестиваль 11 июля концерт-спектакль «Шекспир. Шостакович. Гамлет» с Евгением Мироновым в главной роли. В постановке режиссера М. Брусникиной он выступает в качестве чтеца, чье слово драматургически соединено с музыкой Дмитрия Шостаковича.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Продолжит обзор событие, которое с неизменным успехом проходит в столице уже двадцать лет, — Летние балетные сезоны в РАМТ. Ежегодно академический молодежный театр представляют гостям жемчужины мирового балетного искусства в сопровождении оркестра. В репертуаре нынешних сезонов одиннадцать классических балетов. Среди них три балета П. И. Чайковского: «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и «Щелкунчик», «Жизель» А. Адана, «Дон Кихот» и «Баядерка» Л. Минкуса, «Ромео и Джульетта», «Золушка» С. Прокофьева, «Эсмеральда» Ц. Пуни, «Чиполлино» К. Хачатуряна и «Бахчисарайский фонтан» Б. Асафьева.

В афише 10 июля — один из самых известных и любимых русских балетов «Щелкунчик», в основе которого лежит новелла немецкого романтика Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король». 11 июля зрители увидят балет «Дон Кихот».

Музей-заповедник А. П. Чехова в Мелихове 10 июля приглашает зрителей увидеть музейно-театральный проект «Чайка». Здесь, во флигеле усадьбы, и родилась одна из самых значимых пьес в мировом театре. Спектакль впервые будет поставлен на своей родине, а его действо начнется у того самого флигеля. Зрители отправятся в путешествие в пространстве и времени. По ходу спектакля зрители побывают на «колдовском озере», в открытом космосе, на заброшенном крокетном поле, на каретном дворе и окажутся на выставке, где живые театральные декорации станут экспонатами современной интерактивной экспозиции.

Творческую линию поддержит музей-заповедник «Царицыно», где в ближайшие выходные откроется Триеннале текстильного искусства и современного гобелена. Тема выставки «В поисках пространства» предлагает по-новому взглянуть на предназначение текстильных арт-объектов.

На время Триеннале музей станет территорией экспериментов, где художники смогут попробовать себя в разных форматах. Кроме того, в рамках форума будет работать персональная экспозиция «Эволюция взгляда» латвийской художницы Эдит Паулс-Вигнере, младшей сестры композитора Раймонда Паулса. А еще посетители смогут принять участие в лекциях, мастер-классах, творческих встречах и экскурсиях.

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Ближайшие выходные порадуют и поклонников познавательных мероприятий. Так, в Музеях Московского Кремля на выставке «Закат династии. Последние Рюриковичи. Лжедмитрий» 10 июля можно принять участие в интерактивном занятии «Царский сын или самозванец». Участники занятия узнают, кем был Лжедмитрий на самом деле. Эта тайна периода Смутного времени волнует не только историков. Раскрыть суть происходивших событий посетители смогут, познакомившись с экспонатами выставки и выполнив задания поисковой игры.

Детям и взрослым предстоит соединить линии лабиринта истории и проследить взаимосвязь судеб главных действующих лиц. Выполнив задание правильно, они приблизятся к разгадке тайны и откроют старинный сундук.

А в Биологическом музее имени Тимирязева в воскресенье, 11 июля, пройдет экологический праздник «Макушка лета». Здесь можно узнать, какие травы вплетали в венок ко дню Ивана Купалы, как понять язык птиц и зверей и стоит ли искать в лесу цветок папоротника.

Кроме того, в этот же день в музее отметят еще несколько праздников: День шоколада, День художника по свету, День рыбака и Всероссийский день почты. Их участники разберутся, из чего делают шоколад, устроят соревнование по ловле рыбы, посмотрят старинные открытки из коллекции музея.

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Порадует познавательными мероприятиями своих посетителей и ВДНХ. В субботу, 10 июля, в центре «Слово», расположенном на выставке, состоятся мастер-классы по исторической каллиграфии. Тема занятия — «Полуустав», древнерусский почерк, не только использовавшийся в рукописях, но и послуживший основой шрифта первопечатных книг.

На следующий день, 11 июля, в рамках проекта «Знание. ВДНХ» выставка презентует новый цикл лекций «Героический реализм как фундамент мирового искусства», посвященный советским художникам-реалистам 20–30-х годов. Первая его лекция расскажет о жизни и творчестве двух легендарных художников — портретиста Сергея Малютина и классика советского искусства Григория Ряжского.

Музей-усадьба «Измайлово» 10 июля приглашает москвичей и гостей столицы в лекторий. Программа второго летнего месяца продолжится двумя лекциями. На первой из них расскажут о Мостовой башне в Измайлове и страницах истории. Вторая лекция — «Сфинкс, неразгаданный до гроба» — познакомит слушателей с жизнью и государственными делами императора Александра I.

Несколько интересных познавательных мероприятий подготовил к выходным Московский государственный музей С. А. Есенина. В субботу, 10 июля, он зовет гостей принять участие в самокатной экскурсии «О красном вечере задумалась дорога». Ее участники узнают историю старинных улиц Замоскворечья и увидят исторические здания начала XIX века: Солодовниковскую богадельню и лавку купца Крылова, в которой работал отец поэта Александр Никитич Есенин.

Фото: pixabay.com

В воскресенье, 11 июля, посетители музея смогут раскрыть «Преступление в Замоскворечье». Каждый из участников игры станет одним из ее уникальных персонажей. Никто не знает, кто преступник: может быть, гимназист или городовой, или гувернантка, а может, простой дворник. Играющим предстоит разобраться, кто же является преступником.

В ближайшие выходные в городе пройдет несколько музыкальных мероприятий. Так, главная выставка страны 10 и 11 июля приглашает посетителей на концерты коллективов Simple Music Ensemble и NEOrchestra, которые состоятся в оранжерее павильона Азербайджанской Республики. В субботу слушателям представят произведения немецкого композитора Ханса Циммера. А на следующий день гостей ожидает концерт «Неоклассика: пульс времени», на котором можно услышать музыку Людовико Эйнауди, Макса Рихтера, Чилли Гонзалеса, Олафура Арнальдса, Дзе Хисаиси.

Традиционно музеи и галереи города предлагают вниманию гостей несколько интересных выставок. Так, Дарвиновский музей приглашает на выставку «Созвездие талантов», которая приурочена сразу к нескольким юбилеям выдающихся художников, иллюстраторов, графиков.

В 2021 году отмечают 130-летие художника-любителя С. С. Турова; 115-летие художника-анималиста Г. Е. Никольского; 105-летие живописца В. М. Евстафьева; 90-летие зоолога В. М. Смирина. В экспозиции представлены графические и живописные работы мастеров, каждый из которых по-своему раскрывает жанр пейзажа. Туров предпочитал лирические зарисовки заповедных мест. Яркость красок свойственна творчеству Евстафьева. Художники-анималисты Никольский и Смирин оживляли свои произведения присутствием зверей и птиц.

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Историко-мемориальный музей «Пресня» представляет камерную выставку «Памятник труду». В середине прошлого века скульпторы и художники часто воплощали образы рабочего человека в своих работах, показывая его физическую красоту. Вместе с тем индустриализация зачастую делала человека всего лишь продолжением машины. Тема труда активно присутствовала в советском искусстве. Монументальным ее воплощением стала статуя «Рабочий и колхозница» Веры Мухиной.

В экспозиции представлено несколько работ малоизвестных скульпторов. Физический труд чаще всего безымянен. Сталевар, литейщик, каменщик — имена миллионов рабочих знают только их близкие, но плоды их труда — важная часть человеческой жизни, основа величия страны.

А в музее-заповеднике «Коломенское» посетителей ждет выставка «О вкусах не спорят». Здесь гости окажутся в атмосфере подмосковных усадеб XVIII–XIX веков и узнают об особенностях коллекционирования в дореволюционной России. Экспозиция состоит из двух тематических частей. Первая представляет разнообразие интересов «усадебных» коллекционеров — от предметов религиозного культа до портретной галереи, книг, гравюр и раковин моллюсков. Вторая часть показывает мир самой усадьбы второй половины XVIII–XIX веков.

Фото: Черная вдова, 2021 год

И, конечно, москвичей и гостей столицы ждут в кинотеатрах. В четверг, 8 июля, очередная порция фантастических, лирических, драматических и просто хороших фильмов и мультфильмов вновь порадовала большой экран. В афише: советская ретромелодрама «Берегись автомобиля», чудесные мультфильмы «Братья Медведи: Тайна трех миров», «Тайна парка развлечений» и «Панда против пришельцев. План спасения Земли», семейный фильм «Лена и львенок», фильмы ужасов «Крик. Кровавое посвящение» и «Бугимен» и российская лента «Игорь Бутман. Импровизация в поисках диалога».

Редакция «Вечерней Москвы» желает вам провести эти выходные интересно и с пользой.