«Самый теплый день» и Geek Picnic: пять причин выйти из дома в выходные

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Приближаются первые выходные второго осеннего месяца. «Вечерняя Москва» подготовила обзор событий, которые пройдут в столице 2 и 3 октября и станут безусловным стимулом выйти из дома.

Открывает обзор «Самый теплый день» — праздник, посвященный Дню старшего поколения. Биологический музей имени Тимирязева 3 октября приглашает горожан на программу, где каждый сможет принять участие в постановке спектакля в теневом театре и мастер-классах, посмотреть мультфильмы и поиграть. На занятии «Почему я похож на дедушку?» поговорят о законах наследственности. В оранжерее можно полюбоваться экзотическими растениями и задать вопрос о том, как правильно за ними ухаживать. А еще ботаник расскажет о самых необычных видах варенья.

Днем ранее, 2 октября, в Биологическом музее пройдет выставка грызунов «Дружные хвосты». Перед посетителями предстанут хомяки, морские свинки, белки дегу и песчанки. Здесь можно узнать, что хомяк живет в лесостепи и достигает в длину 30 сантиметров, запасает на зиму до 90 килограммов корма, а разные сорта семян складывает отдельно. Кроме того, гости выставки увидят информационный стенд о помощи лабораторным животным. В программе также лекции о правильном содержании грызунов.

Тему братьев наших меньших 2 октября поддержит Дарвиновский музей, где состоится празднование Всемирного дня животных. Посетители смогут принять участие в подвижных играх, мастер-классах, головоломках, интерактивных занятиях и «Уроках доброты».

Праздничный день будет посвящен волкам. Гости смогут пройти квест «Тотемный зверь», посвященный животным-покровителям древних племен. Самые маленькие смогут посетить «Школу волчат» и шаг за шагом обучиться навыкам выживания в дикой природе. Игра «Кто оставил след?» расскажет, как определить волка, собаку и лисицу по их следам. Участникам игры «Волчья правда» предстоит выбрать среди распространенных утверждений о волках — правдивые. В программе также: соревнование «Бой волчков», мастер-классы «Мой домашний волк» и «Звериная гигиена», интерактивное занятие «Челюсти насекомых под микроскопом. Кто чем ест?».

Фото: pixabay.com

Празднование Дня животных поддержит и выставка фотографий дикой природы «Золотая черепаха», которая 2 и 3 октября ждет гостей в западном крыле Новой Третьяковки. Здесь представлены работы более 25 фотографов из разных стран: Бельгии, Италии, Колумбии, Китая, Франции и, конечно, России. Экспозиция служит популяризации природоохранных идей и экологического просвещения, демонстрирует красоту дикой природы, подчеркивая ценность и необходимость сохранения животного и растительного мира нашей планеты.

В выходные дни пройдет ряд интересных познавательных мероприятий. Так, 2 октября в центре современного искусства «Винзавод» пытливые умы ждет Международный фестиваль науки и технологий Geek Picnic. Форум посвящен вопросам образования. В его программе представлены обучающие активности и возможности развития для всех возрастов.

Юные гости найдут для себя много интересного на уроках игрового развития, где они смогут поиграть в архитектурные и электроконструкторы. Также их ждут новейшие аттракционы дополненной игровой и обучающей реальности. А взрослых участников форума будут рады приветствовать в зоне стартапов, где им представят высокотехнологичные наработки. Отдельная площадка посвящена вопросам трудоустройства в области высоких технологий.

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Главная выставка страны, в свою очередь, 2 октября приглашает горожан на образовательные мероприятия проекта «Знание. ВДНХ», которые пройдут в павильоне «Рабочий и колхозница».

Лекция «Технологические тренды как признак развития будущего» познакомит участников с актуальными трендами, примерами их использования для создания и развития стартапов, полезными источниками, которыми можно пользоваться самостоятельно.

А в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» 2 и 3 октября пройдет выставка-ярмарка «Жар-птица. Осень 2021». Форум представляет богатейшую палитру изделий народных промыслов и ремесел — традиционные, современные и самобытные авторские изделия ремесленников, художников и дизайнеров, гастрономические изыски.

Гости выставки смогут принять участие в мастер-классах, где секреты профессионального мастерства раскроют художники промыслов различных ремесел. В программе также культурные мероприятия, включающие выступления фольклорных коллективов.

Фото: Вечерняя Москва

Осенью в нашем городе проходит множество театральных фестивалей. 2 октября на фестиваль «ДостоевскийФест» взрослых и детей приглашает Московский театр кукол. Творчество писателя предстанет перед публикой через призму искусства играющих кукол.

В афише последнего дня фестиваля значится спектакль Екатеринбургского государственного театра кукол «Бобок». Текст от автора читает народный артист России, лауреат Государственной премии Алексей Баталов. «Бобок» — один из самых коротких сюжетных рассказов Достоевского — является почти микрокосмом всего его творчества. Многие важнейшие идеи и темы, волнующие писателя, высказываются здесь предельно жестко и откровенно: позволено ли человеку все, если нет ни Бога, ни бессмертия души; возможна ли исповедь без покаяния; ужас осознающего себя безумия.

В фойе театра гостям представлена выставка кукол по произведениям Достоевского, где можно увидеть кукол из спектакля «Преступление и наказание. Картинки из романа» Санкт-Петербургского театра «Кукфо».

Фото: Пресс-служба московского театра кукол

Продолжит театральные выходные IV Международный большой детский фестиваль, который представляет своим гостям лучшие спектакли, цирковое шоу, кино- и анимационные фильмы и литературные произведения. Художественный руководитель фестиваля — народный артист России Сергей Безруков.

2 октября в магазине издательства «Самокат» зрители смогут услышать читку сказки Евгения Клюева в исполнении Алисы Гребенщиковой. А на сцене музыкального театра для детей и молодежи «Экспромт» в субботу можно увидеть спектакль по повести Н. Дашевской «Тео — театральный капитан». Постановка стала наглядной энциклопедией для детей по миру театра, его устройству и функционированию.

Всего в театральной программе участвуют 44 театра из 24 городов. В рамках программ кино- и анимации для детей будут показаны 28 фильмов.

Традиционно музеи и галереи города предлагают вниманию гостей несколько интересных выставок. Так, Третьяковская галерея представляет выставку «Алексей Венецианов. Пространство, свет и тишина». Посетители увидят более 80 произведений и графики мастера.

Художник во времена крепостного права открыл в крестьянстве и скромном пейзаже особый мир, достойный уважения и любви. Венецианов создал школу, воспитывающую таланты из народа. Работы учеников также представлены на выставке. Их произведения позволят зрителю увидеть, с какой классической ясностью художники раскрывали душевную красоту русского человека из народной среды. Центральное место в экспозиции занимают картины, связанные с поэтической интерпретацией весенне-летних полевых работ и темой материнства.

Фото: Алексей Гаврилович Венецианов. Спящий пастушок

Государственный музей А. С. Пушкина и Итальянский институт культуры в Москве зовут гостей на выставку «Сверхсовременный Данте. Иллюстрации художников разных стран 1983–2021». Экспозиция приурочена к 700-летию со дня смерти создателя «Божественной комедии» Данте Алигьери. Здесь можно увидеть многочисленные иллюстрации произведений поэта. Вслед за серией Гюстава Доре многие художники пытались по-новому визуально представить «Божественную комедию», некоторые из них — Дали, Гуттузо, Раушенберг — добились выдающихся результатов.

Зритель совершит путешествие по современной визуальной культуре — разнообразной, многогранной, богатой формальными находками, предлагающей новые способы прочтения Данте. Здесь есть и традиционные изображения сюжетов, и цифровые технологии, и их сочетание с карандашным рисунком.

Выставка-фестиваль «Театрократия. Екатерина II и опера», посвященная становлению русского музыкального театра в XVIII веке, ждет своих гостей в музее-заповеднике «Царицыно». Посетителям покажут работы придворных театральных декораторов Екатерины II, оригинальные проекты известных театров эпохи, осветительные приборы и предметы театральных интерьеров, написанные рукой императрицы либретто опер, оригинальные и восстановленные театральные машины из коллекции Петра Айду, старинные музыкальные инструменты. Один из значимых экспонатов — подлинный костюм из гардероба князя Григория Потемкина, который в середине XIX века был передан в Мариинский театр и «прослужил» в качестве оперного реквизита до 1970-х годов.

Экспозиция поделена на несколько разделов: «Опера как политика», «Опера как иллюзия», «Опера как удовольствие», «Опера как воспитание», «Опера как страсть», «Опера как смерть», «Опера как дом». Зрители окажутся «за кулисами» театра Екатерины II, а в финале увидят VR-спектакль.

И, конечно, москвичей и гостей столицы ждут в кинотеатрах. В четверг, 30 сентября, очередная порция фантастических, лирических, драматических и просто хороших фильмов и мультфильмов вновь порадовала большой экран. В афише: фантастический боевик «Веном 2», триллер «Титан», чудесные мультфильмы «Ее заветное желание» и «Пушистые спасатели», фильм для семейного просмотра «Джим Пуговка и чертова дюжина», хорроры «Мама: Возвращение из тьмы» и «Лес призраков: Сатор», российские ленты «Ничья», «Флэшмоб» и документальный «Бондарчук. Battle».

Фото: Веном-2, 2021 год

Сеть кинотеатров «Москино» приглашает жителей и гостей столицы с 1 по 4 октября посетить программу, приуроченную ко Дню пожилого человека. Показы пройдут в кинотеатрах «Искра», «Звезда», «Салют» и «Факел». В воскресной афише зрителям представят тонкую элегию с настроением позднего Феллини и блестящим актерским ансамблем «Из жизни отдыхающих».

Кинотеатр «Поклонка» 2 и 3 октября примет международный фестиваль кино и визуальных искусств «Мир сквозь тишину». Форум призван поддержать людей с нарушениями слуха, помочь им раскрыть свой потенциал, привлечь внимание общественности к их жизни и проблемам.

Зрители увидят российские и зарубежные фильмы, имеющие прямое отношение к изображению жизни и культуры неслышащих людей, ленты на жестовом языке и работы, созданные самими неслышащими кинематографистами. Фильмы исполняются на языке оригинала с русскими субтитрами.

Помимо конкурсных показов, программа фестиваля включает выставку работ неслышащих художников и фотографов «Отражение тишины», встречи зрителей с продюсерами, режиссерами, актерами, художниками.

Кинотеатр «Иллюзион» и школа кино и телевидения «Индустрия», в свою очередь, 2 октября представят совместный проект «5 слов о любви». Откроет показы фильм «Прыжок» режиссера К. Чувиковой. История взрослой женщины со сложившейся судьбой. Неожиданно в ее планы вмешивается первая любовь, которая ставит героиню перед выбором. Лента «Розыгрыш» В. Дудника расскажет о том, как вечер двух влюбленных людей нарушают незваные гости. Режиссер А. Тимошин представит фильм «Эндорфин» о том, как неожиданный диагноз подвергает чувства молодых людей серьезному испытанию. Картина «Отражение» Н. Чванова поведает о том, что скрывают друг от друга, казалось бы, самые близкие люди. А лента «Человек по акции» Н. Левина расскажет о случайной встрече, которая может изменить всю жизнь.

Редакция «Вечерней Москвы» желает вам провести эти выходные интересно и с пользой.