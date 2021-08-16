Кабулов назвал условие, при котором «Талибан»* могут исключить из списка террористов

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Исключить «Талибан»* из списка террористических организаций можно только при условии принятия соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.

— Сначала все члены Совета Безопасности должны убедиться в том, что новая власть готова себя вести условно, как мы говорим, цивилизованно. Вот когда такая точка зрения станет общей для всех, тогда процедура начнется. Только сначала резолюция Совета Безопасности, которая примет такое решение, а дальше уже технический момент, — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Международное сообщество будет следить за поведением новых властей Афганистана, и, если они не будут нарушать права человека и соблюдать их фундаментальные принципы, то Совет Безопасности ООН теоретически сможет принять решение об исключении организации из списка террористических. При условии одобрения всех стран, включая и Россию.

Кабулов добавил, что талибы* оказались в этом списке «совершенно заслуженно» из-за принятой резолюции Совбеза ООН. Поэтому Россия в соответствии с международным правом ввела санкции в отношении движения.

— Это говорит лишний раз о приверженности РФ международном праву и Уставу ООН, — отметил он.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана.

По данным СМИ, Гани отправился в Таджикистан, откуда планирует перебраться в третье государство. Однако МИД Таджикистана опроверг эту информацию.

На фоне конфликта Норвегия и Дания приняли решение закрыть свои посольства в Кабуле. США перебросили в столицу Афганистана около трех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД России сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.