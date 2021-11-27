Экс-мэр Прокопьевска, устроивший банкет в день траура в Кузбассе, закрыл Instagram

Фото: pixabay.com

Вячеслав Старченко, которого уволили за организацию банкета по случаю его вступления в должность мэра Прокопьевска, закрыл свой аккаунт в Instagram в субботу, 27 ноября.

В настоящее время аккаунт чиновника закрыт, пользователи могут разве что отправить ему запрос на подписку.

При этом в описании профиля у Старченко до сих пор написано «глава города Прокопьевска».

Накануне Старченко рассказал свою версию событий, связанных с его увольнением. По его словам, никакого банкета в день его вступления в должность не предусматривалось. Кроме того, торжество заснял на видео незнакомый человек.

Экс-мэр добавил, что планирует обратиться в полицию с целью разобраться в ситуации объективно. Он подытожил, что хочет лично встретиться с губернатором региона Сергеем Цивилевым и обсудить этот вопрос.

Главу города Прокопьевска в Кемеровской области Вячеслава Старченко отправили в отставку из-за банкета по случаю назначения на пост в пятницу, 26 ноября. Об этом сообщил глава региона Сергей Цивилев. Цивилев уточнил в своем Telegram-канале, что люди на том банкете не имели сердца, а Старченко отправлен в отставку.

Утром 25 ноября в Кемеровской области поступил сигнал о задымлении на шахте по добыче угля, которая принадлежит предприятию «Шахта «Листвяжная». Как сообщили в МЧС, во время ЧП в шахте находились 285 человек. По последним данным, на шахте погибло 52 человека, в том числе шесть спасателей. Среди 63 пострадавших в основном числятся шахтеры, однако среди них есть и 11 горноспасателей. Всего госпитализированы были 58 человек.

По факту инцидента возбудили два уголовных дела. В тот же день СК задержал директора шахты и его первого заместителя. 27 ноября стало известно, что директор шахты «Листвяжная» Сергей Махраков не признал вину в нарушении норм безопасности. Тем не менее, его арестовали на два месяца.

В этот же день инспектора Ростехнадзора Вячеслава Семыкина арестовали на такой же срок. Он обвиняется по ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц»).