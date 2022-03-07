СМИ: Японское правительство опасается сбоя поставок при закрытии неба для самолетов РФ

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Японское правительство опасается сбоя поставок при закрытии неба для российских самолетов. Об этом в понедельник, 7 марта, сообщил телеканал NHK.

— Географическое положение Японии отличается от США и европейских стран. Если Россия предпримет ответные меры, то это окажет большое влияние на поставки товаров, — цитирует телеканал источник в правительстве Японии.

Отмечается, что правящая японская партия высказывает необходимость «выровнять шаг» с европейскими странами, запретившими полеты российских авиакомпаний над своей территорией. К подобным запретам следует призвать и прочие страны Азии, считают в Либерально-демократической партии Японии, передает РИА Новости.

24 февраля Россия закрыла для гражданских самолетов воздушное пространство на западной границе с Украиной и Белоруссией. Однако государственные рейсы летать смогут. Запрет применим только к частным гражданским самолетам по всей западной границе с Белоруссией и Украиной на всех высотах.

В тот же день на юге страны 12 аэропортов приостановили работу до 2 марта. Это связано с повышенной опасностью полетов в том районе из-за обострения ситуации в Донбассе и начала российской спецоперации в указанном регионе.

28 февраля РФ в качестве ответной меры ввела ограничения на полеты авиакомпаний 36 стран