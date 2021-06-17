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Книжный фестиваль и День отца: пять причин выйти из дома в выходные
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Книжный фестиваль и День отца: пять причин выйти из дома в выходные

Ольга Маркова

Развлечения

Приближаются июньские выходные. «Вечерняя Москва» подготовила обзор событий, которые пройдут в столице 19 и 20 июня и станут безусловным стимулом выйти из дома.

Открывает обзор книжный фестиваль «Красная площадь», который 19 и 20 июня в седьмой раз пройдет на главной площади страны. Традиционно праздник объединяет издателей, писателей, музыкантов, актеров и читателей. В книжных рядах на Красной площади и в ГУМе издатели более 50 регионов России представят свои книги. А в насыщенной программе фестиваля есть мероприятия для любого возраста: презентации книжных новинок, встречи с авторами, интерактивные квесты, концерты, показы спектаклей и мультфильмов.

Главная библиотека страны 19 и 20 июня представит как книжные новинки издательства «Пашков дом», так и издания по истории, книговедению, библиотековедению, библиографические указатели, каталоги выставок РГБ. Одним из главных экспонатов станет сборник статей российских и германских историков и книговедов «Библия Гутенберга и начало нового времени». Среди новинок, которые увидят читатели, — книги «В. В. Розанов: ближние и дальние» и «Эпистолярный архив В. В. Розанова в Румянцевском музее», двухтомник произведений Булгакова, альбом «Учебная картография России: опыт двух столетий» и вновь изданная книга П. П. Ершова «Конек-Горбунок» с великолепными иллюстрациями О. Е. Мониной.

Главная детская библиотека страны 19 и 20 июня зовет юных москвичей и их родителей на две площадки фестиваля — «Детскую сцену» и «Детскую мастерскую». Суббота, 19 июня, объявлена в детской программе Днем науки. Путешественник Максим Политкин прочет интерактивную лекцию «Эпоха гигантов». Также будет представлена книга «Игорь Курчатов. Секреты Бороды» о выдающемся физике-ядерщике. А космонавт Сергей Рязанский представит книгу «Сказки звездного неба».

Книжный фестиваль и День отца: пять причин выйти из дома в выходныеФото: Официальный сайт мэра Москвы (https://www.mos.ru/)

В День Пушкина, 20 июня, состоится презентация графического путеводителя по поэме «Евгений Онегин». Писатели пригласят на литературную прогулку и представят книги о путешествиях по музеям и галереям России. А завершит день презентация проекта с необычным прочтением сказок великого поэта.

В субботу, 19 июня, свою программу на фестивале представит Государственный музей А. С. Пушкина. На площадке «Москва — литературный мегаполис» специалисты музея расскажут о выставочно-издательском проекте «Поэты и музы», в создании экспозиции которого приняли участие 54 российских литературных музея.

Ежегодно в третье воскресенье июня во многих странах отмечают Международный день отца. Впервые его отпраздновали в США 19 июня 1910 года. И так случилось, что именно 19 июня День отца отметят в Дарвиновском музее. В игре-соревновании «Папа — школа» семейным командам предстоит «отучиться» восемь уроков. По залам музея с квестом «Зоопап» можно совершить познавательное путешествие и найти самых заботливых пап в мире животных, а на эксклюзивной экскурсии «Отцы — молодцы» можно воочию увидеть самых примерных пап из мира животных. Кроме того, в музее проходит выставка «Отцы и дети», посвященная празднику.

Книжный фестиваль и День отца: пять причин выйти из дома в выходныеФото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Музей современной истории России в рамках выставочного проекта «Страна мечтателей — страна героев» приглашает посетителей принять участие в цикле театральных читок «Живая история». 19 июня гости музея станут участниками программы «Безоблачное детство».

Зрители увидят литературно-музыкальную композицию по мотивам произведений Н. Носова «Нужно ли называть своих родителей предками и конями и о других подобных вопросах», В. Драгунского «Заколдованная буква» и «Бы», С. Михалкова «Прививка», «36,5» и «Школа», А. Барто «Я лежу болею» и В. Тендрякова «Весенние перевертыши». Кроме того, прозвучат песни «Прекрасное далеко» и «Товарищ Песня».

Книжный фестиваль и День отца: пять причин выйти из дома в выходныеФото: https://pixabay.com/ru

В ближайшие выходные в городе пройдет несколько музыкальных фестивалей. Так, Детская музыкальная школа имени А. К. Лядова и Центр профессионального мастерства «Медиаискусство» приглашают 19 июня на фестиваль пространственных искусств «Эстетика синтеза». В основу фестиваля лег синтез культуры, технологий и научных знаний. В субботу в школе пройдет образовательная программа, которая включает в себя художественные мастерские по цианотипии и аудиовизуальному искусству, творческие встречи с медиахудожниками, посвященные роботам, нейросетям и современной музыке.

В музее-усадьбе «Кусково» в субботу, 19 июня, в рамках XI фестиваля «Органные вечера в Кусково» состоится концерт «Великий Бах». Все лето гости музея смогут наслаждаться классической музыкой в интерьерах большого дворца. В программе концерта зрителям представят значимые произведения Иоганна Себастьяна Баха, включая Прелюдию и фугу до минор, Хоральную прелюдию «Nun komm, der Heiden Heiland», Токкату и фугу ре минор.

Книжный фестиваль и День отца: пять причин выйти из дома в выходныеФото: Игорь Иванко / АГН Москва

Всего в рамках фестиваля запланировано 26 концертных программ, которые познакомят публику с шедеврами европейской и русской музыкальной классики.

А еще в ближайшие выходные, 19 и 20 июня, в Москве заканчивает работу фестиваль «Точка перемещения». Именно на эти дни в Музее Москвы, Еврейском музее и центре толерантности, Третьяковской галерее запланированы ключевые мероприятия. Гостей ждут форум-спектакль «Сон маленького человека» и спектакль «Рохинджа»; экскурсии по Пречистенке и Китай-городу с переводом на разные языки; музыкальный марафон; мастер-классы по созданию домика на колесах, летающего домика и бумажного «домодуба»; уроки по толерантности и культурному разнообразию; встречи с интересными людьми; киносеансы и создание кочующей интерактивной инсталляции «Дом переехал».

Традиционно музеи и галереи города предлагают вниманию гостей несколько интересных выставок. Так, Музей архитектуры имени А. В. Щусева приглашает на выставку «Архитектура памяти», которая должна была открыться еще год назад, поскольку приурочена к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Экспозиция показывает влияние реалий военного времени на развитие архитектуры и градостроительства. Открывает ее рассказ о жизни Москвы в первые месяцы войны. Посетителям представят проекты станций столичного метро, которые строились в военные 1942–1943 годы, фотографии, воспоминания москвичей. Заключительный раздел проиллюстрирует идею увековечивания памяти героев Великой Отечественной войны, неразрывно связанную с историей возрождения городов.

Выставка «Некрасов и его современники», приуроченная к 200-летию Николая Алексеевича Некрасова, представляет Дом И. С. Остроухова в Трубниках. Экспозиция предлагает посетителям поразмышлять о многогранности и неоднозначности образа Некрасова. Здесь можно встретить как ключевые тексты и события в жизни поэта и его окружения, так и малоизвестные. Отдельный зал посвящен современницам Некрасова и в особенности — его любовной лирике.

Книжный фестиваль и День отца: пять причин выйти из дома в выходныеигрушки / Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Юным москвичам и их родителям адресована выставка «Кукольный мир», которая работает в Музее современной истории России. Гости увидят игрушки, которые стали главными «друзьями» для советских детей начиная с 30-х годов прошлого века. Игрушки довоенного периода достаточно просты, сделаны из прочных материалов. Они полностью отражали идеологию Советского государства. В 50-е годы игрушки стали «обучать» детей практическим навыкам. 1970–1980-е годы подарили советским детям игрушки из разнообразных материалов. А с развитием телевидения появляются фигурки героев мультфильмов и детских телепередач.

И, конечно, москвичей и гостей столицы ждут в кинотеатрах. В четверг, 17 июня, очередная порция фантастических, лирических, драматических и просто хороших фильмов и мультфильмов вновь порадовала большой экран. В афише: ретро мелодрама «Полночь в Париже», российские фильмы «Сердце и как им пользоваться» и «Папа закодировался», чудесный мультфильм «Лука», триллер «Игра на выживание» и фильм ужасов «Толмен. Первый демон», документальная лента «Мой личный дракон».

Книжный фестиваль и День отца: пять причин выйти из дома в выходныеФото: Лука, 2021 год

Сеть кинотеатров «Москино» в свою очередь приглашает жителей и гостей столицы на показ фильмов Дэвида Линча. В воскресенье, 20 июня, зрителям представят картину «Шоссе в никуда». Похожая на ленту Мебиуса закольцованная история о мужчине, убившем свою жену и превратившемся в другого человека. Неонуар с роковой Патрисией Аркетт сразу в двух образах, пугающим Робертом Блейком и Мэрилином Мэнсоном в эпизоде и на саундтреке. При этом показ пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами.

А в кинотеатре «Иллюзион» 19 и 20 июня к 70-летию режиссера Александра Сокурова можно увидеть ретроспективу его фильмов. В афише субботы значатся два фильма: документальная лента, посвященная Сокуровым памяти Андрея Тарковского, «Московская элегия» и драма «Дни затмения», снятая по мотивам повести братьев Аркадия и Бориса Стругацких «За миллиард лет до конца света». В воскресенье зрителям представят драму «Солнце». Фильмы будут демонстрироваться с 35-мм пленки из коллекции Госфильмофонда России.

Редакция «Вечерней Москвы» желает вам провести эти выходные интересно и с пользой.

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