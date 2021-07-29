«Мир ВДНХ», «Противостояние» и «Кино без барьеров»: пять причин выйти из дома в выходные

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Приближаются очередные летние выходные. «Вечерняя Москва» подготовила обзор событий, которые пройдут в столице 31 июля и 1 августа и станут безусловным стимулом выйти из дома.

Открывает обзор большая праздничная программа, на которую гостей в честь своего 82-го дня рождения приглашает Главная выставка страны. 31 июля и 1 августа «Мир ВДНХ» предстанет перед посетителями экскурсиями, мастер-классами, спортивными соревнованиями, фотовыставками и зрелищными мероприятиями. Так, Музей Гаража особого назначения ФСО России начнет праздничный день с торжественного проезда мотоциклистов Почетного эскорта, также здесь пройдут показательные выступления подразделения. Музей транспорта Москвы проведет бесплатные экскурсии по выставке «Мечта Москвича» и заезд ретроавтомобилей.

Музей ВДНХ проведет тематическую экскурсию «С днем рождения ВДНХ, с днем рождения музей!». Центр «Космонавтика и авиация» приглашает на тур «Между небом и землей» и экскурсии «Космические форпосты. Станция «Мир» и другие» и «Мир во Вселенной». В Центре «Слово» пройдут познавательные прогулки «От «Земледелия» к «Слову». А Музей кукол приглашает на экскурсии «Король и шут», посвященные самобытному миру русского придворного праздника, истории шутовства и культурных традиций.

Фестиваль искусств «Вдохновение» в ближайшие выходные исполнит свой последний аккорд. На главной выставке страны для москвичей и гостей столицы пройдут театральные спектакли, танцевальные постановки, экспозиции, концерты.

В субботу, 31 июля, зрители увидят абсурдистскую комедию по пьесе Дмитрия Данилова «Сережа очень тупой» — спектакль о страхе перемен и о герое, бессмысленно проживающем свою жизнь. Далее выпускники мастерских Женовача и Панкова представят спектакль-концерт «Шекспир. Сонеты».

Кроме того, в субботу в рамках Лаборатории уличного театра пройдут выступления «Официального оркестра Картонии».

В воскресенье, 1 августа, состоится премьера специального проекта «Колхозница и Рабочий» по пьесе поэта и драматурга М. Чевеги в постановке режиссера Е. Маленчева. Также зрителям представят симфоспектакль «Война и мир» и уличный спектакль-концерт «Апрель». А в рамках проекта «Театр в кино» можно будет увидеть оперы «Саломея», «Проект Бетховен» и «Орфей и Эвридика».

Фото: Пресс-служба премьер театра «Практика»

На заключительные спектакли 31 июля зовет зрителей в Музей Москвы и Фестиваль премьер театра «Практика». В новом пространстве посетителям предстоит увидеть, как рождаются премьеры и живут уже созданные спектакли.

В афише последнего июльского дня — премьера спектакля Марины Брусникиной «Поле». В его основе лежит текст Чингиза Айтматова. Повесть «Материнское поле» поднимает вопросы о человеческом предназначении, горе, счастье, мужестве и судьбе.

Летние балетные сезоны в РАМТ с неизменным успехом проходят в столице уже двадцать лет. Ежегодно академический молодежный театр представляет гостям жемчужины мирового балетного искусства в сопровождении оркестра. В репертуаре нынешних Сезонов одиннадцать классических балетов.

В афише 31 июля — один из самых известных и любимых русских балетов «Щелкунчик», в основе которого лежит новелла немецкого романтика Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король». 1 августа зрители увидят одно из самых ярких явлений в музыкальной культуре, мировой символ русского балета —«Лебединое озеро».

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Центральный выставочный зал «Манеж» 31 июля и 1 августа приглашает посетителей на большой праздник творчества — выставку «Шедевры лоскутного шитья». Специальная экспозиция посвящена итальянскому поэту, писателю, сценаристу и кинорежиссеру Тонино Гуэрра, который много лет коллекционировал лоскутные одеяла и картины. Часть этой коллекции можно увидеть в Манеже. В именной экспозиции будут представлены «подушки с бабочками». Ведущие мастера квилтинга из Японии представят коллекцию национального пэчворка.

Кроме того, на выставке проходит семидневный флешмоб «Шили-были», работает ярмарка, проводятся показы одежды, конкурсы, мастер-классы и творческие встречи.

В Музее-заповеднике «Усадьба Мураново» имени Ф. И. Тютчева состоится фестиваль «Проект: ПОЭТ». Здесь на одной площадке встретятся современные литераторы, поэты и артисты.

Зрителей праздника ждут литературные чтения российских актеров и поэтов; «открытый микрофон»; мастер-класс по чтению стихов; поэтический вечер. Каждый гость сможет услышать профессиональное прочтение авторских стихов, а также произведений знаменитых авторов разных лет. На веранде усадебного дома создадут уникальное музыкальное пространство.

В фестивале примут участие актер театра С. Гармаш, поэтесса В. Полозкова, актеры Е. Ткачук и С. Друзьяк, писатели С. Пароходов и В. Понкин.

Фото: pixabay.com

Музей-усадьба А. А. Блока «Шахматово», в свою очередь, в первое воскресенье августа приглашает посетителей на традиционный праздник — День поэзии. Мероприятие собирает людей, которых объединяет любовь к поэзии и к творчеству Блока. Гости усадьбы услышат стихи поэтов Серебряного века, увидят выступление профессиональных музыкантов и театральные постановки.

Ближайшие выходные порадуют и поклонников познавательных мероприятий. Так, городская детская библиотека имени А. П. Гайдара 31 июля приглашает взрослых и детей на праздник «Большая маленькая наука».

Посетители познакомятся с наукой, с хорошими научными книгами, интересными фактами и смогут закрепить материал на практике. Занятие посвятят магической науке. В этом поможет книга Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Ведь именно 31 июля родился Гарри Поттер.

Участники занятия запустят магическую лабораторию, где будет кипеть волшебное зелье, а колбы из драконьего стекла будут переливаться загадочными цветами.

Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень»

Музей Московского Кремля в субботу, 31 июля, зовет посетителей на лекционные программы, знакомящие с историей, архитектурой Кремля и коллекциями его музеев. В этот день на лекции «Балы, маскарады и парадные обеды» слушатели смогут узнать все о придворных празднествах в императорских резиденциях, а также о традициях парадных застолий в торжественные дни. Здесь расскажут, когда возникли знаменитые петровские ассамблеи, какие танцы исполняли на балах в эпоху Елизаветы Петровны, почему время императора Николая I называли расцветом русского двора и бальной культуры.

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Еврейский музей и центр толерантности в воскресенье, 1 августа, приглашает взрослых и детей на День открытых дверей. По основной экспозиции и выставке «Маленькое искусство» пройдут обзорные экскурсии. Юных гостей ждут в дизайн-бюро «Маленькое украшение большого пространства». Дети узнают о различиях коллажа и ассамбляжа, а также поработают как с плоским изображением, так и с объемными элементами. В день открытых дверей в пространстве выставки художник Алексей Сундуков будет создавать малоформатные пейзажи, портреты и натюрморты, вдохновляясь экспонатами и атмосферой «Маленького искусства».

В Биологическом музее имени Тимирязева проходит выставка «Правила движения», которая рассказывает о том, как перемещаются в пространстве различные живые существа. В воскресенье, 1 августа, здесь пройдет интерактивное занятие «ПроДвижение», посвященное движению живых организмов. Его участники смогут посмотреть живую культуру под микроскопом, узнать о строении перьев птиц и сделать летучки растений.

Библиотека «Дом А. Ф. Лосева» в субботу, 31 июля, приглашает горожан принять участие в познавательных экскурсиях. Первая из них пройдет в рамках цикла «Философский Арбат» и расскажет о Доме Лосева и его окружении. Вторая прогулка — «Храмы Арбата» — будет посвящена истории Арбата, который ранее неофициально называли «Улица трех Никол». О причинах такого названия и о храмах, находившихся в непосредственной близости от дома Лосева, и пойдет речь на экскурсии.

На экскурсию «Семь красок московского метро» 1 августа гостей зовет и Главный столичный музей. Ее участникам предстоит отправиться в увлекательное путешествие по станциям московского метро. Здесь, на сводах, можно увидеть Новгородский и Московский Кремли, Ярославов шлем и орден Победы. Экскурсанты узнают, какие бывают типы станций и чем каждая из них украшена, а также об особенностях разных техник оформления. Кроме того, им расскажут о художниках, которые работали в метро.

Фото: mos.ru/Официальный сайт Мэра Москвы

Центральный музей Вооруженных сил РФ в субботу, 31 июля, приглашает на новую экскурсию «Наш бронепоезд». Экскурсанты узнают, какое место в военной истории страны занимали бронепоезда, каков их вклад в победу над врагом. А еще увидят, из чего состоит бронепоезд и какими средствами связи пользовались бойцы бронепоезда; познакомятся с бронепаровозом и бронеплощадками; узнают, что такое паровозный тендер и зачем на бронепоезде нужен перископ; заглянут внутрь бронепаровоза, где находится настоящая паровая машина; смогут почувствовать себя в роли стрелка «стальной крепости».

В ближайшие выходные в городе пройдет несколько музыкальных фестивалей. В музее-усадьбе «Кусково» в субботу, 31 июля, в рамках XI фестиваля «Органные вечера в Кусково» состоится концерт «Органная книжечка». Все лето гости музея смогут наслаждаться классической музыкой в интерьерах большого дворца. В программе концерта зрителям представят значимые произведения Иоганна Себастьяна Баха, включая сборник хоральных прелюдий, изданных при жизни Баха. Хоральные прелюдии композитор написал для обучения органному исполнительскому искусству, а также для сопровождения служб в течение всего церковного года. Эти хоральные прелюдии — миниатюрные шедевры.

Фото: pixabay.com

Главная выставка страны 31 июля и 1 августа приглашает слушателей в оранжерею павильона Азербайджанской Республики на концерты коллективов Tchaikovsky Orchestra и Diamond black. В субботу струнный ансамбль Tchaikovsky Orchestra исполнит произведения Антонио Вивальди из цикла «Времена года» в интерпретации композитора Макса Рихтера. А в первый день августа джазовая группа Diamond Black выступит с шоу, где прозвучат хиты Фрэнка Синатры, Мэрилин Монро, Sting и других мировых звезд.

Традиционно музеи и галереи города предлагают вниманию гостей несколько интересных выставок. Так, Музей современного искусства приглашает посетителей на выставку Стаса Намина «Противостояние», приуроченную к его 70-летию. Название экспозиции отсылает к одноименному произведению художника. В нем наиболее ярко выражена авторская философия: основа всего сущего на Земле заключается в неизбежном единстве противоположностей. Зрители увидят живописные произведения, графику, скульптуру, объекты декоративно-прикладного искусства, фотографии, видеоарт и инсталляции.

Фото: Из личного архива Стаса Намина

Каждый зал музея посвящен одному из направлений изобразительного творчества Намина. Экспозицию дополняют предметы из личной коллекции художника — это артефакты, привезенные им из путешествий в отдаленные, малоизученные уголки Земли.

Дарвиновский музей открывает выставку «Осторожно: город!», где каждый сможет взглянуть на привычную среду в непривычном ракурсе. Посетители узнают, как город преобразует природные сообщества, создает новые возможности для успешного существования здесь отдельных видов.

На выставке представлены растительный и животный состав луговых сообществ, особенности их существования в городе и многообразие экологических связей.

Одна из важных проблем, требующих решения, — тема бездомных животных. Посетители узнают, почему подкормка бездомных кошек и собак — не лучшая идея, и в чем состоит реальная помощь в решении данной проблемы.

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Музей Востока представляет выставку «Три поколения художников-графиков Тайваня». Посетители увидят более 30 работ современных тайваньских художников, выполненных в различных техниках печатной графики. «Первое поколение» художников-графиков Тайваня использует возможности современных техник печатной графики, но и остается верным традициям национальной культуры.

«Второе» поколение представлено художниками, работающими как в классической, так и в современной манере. Среди работ художников «третьего» поколения — фантастические пейзажи с образами из повседневной жизни, смешанные с реальностью иллюзии в мирах, и фотогравюры.

И, конечно, москвичей и гостей столицы ждут в кинотеатрах. В четверг, 29 июля, очередная порция фантастических, лирических, драматических и просто хороших фильмов и мультфильмов вновь порадовала большой экран. В афише: ретротриллер «Основной инстинкт», мультфильм «Золушка и заколдованный принц», фантастическая комедия «Круиз по джунглям», триллер «Родовое проклятие», криминальная лента «За гранью жизни», российский фильм «Карман России» и музыкальная документалка «Заппа».

Фото: Круиз по джунглям, 2021 год

В последний день июля в Московском музее современного искусства продолжится фестиваль «Кино без барьеров». Форум состоит из двух кинопрограмм — для взрослых и детей, а также из серии мастер-классов. Стартует фестиваль 31-го числа детским мастер-классом по мотивам фильма «Пингвиниха, которая не умела плавать». В афише кинопоказов для юных зрителей: «Зови меня Исмаэль» и «Пингвиниха, которая не умела плавать». Взрослые увидят фильмы «Равновесие», «Вершина», «Девушка и ее тело», «Хранитель», «Раны» и «Я, поэт».

Кинотеатр «Художественный», в свою очередь, 31 июля представит на большом экране российскую премьеру фильма-балета «Ночь нежна» по одноименному роману Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Картину представит сам режиссер-постановщик и хореограф Борис Эйфман. Съемки фильма-балета — экранной версии спектакля «Up & Down» — проходили в Санкт-Петербурге. Главные роли в фильме исполнили ведущие солисты Санкт-Петербургского государственного академического театра балета.

Редакция «Вечерней Москвы» желает вам провести эти выходные интересно и с пользой.