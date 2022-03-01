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Суд оставил в силе наложенный на Google штраф в три миллиона рублей

Елена Самойлова

Происшествия
Суд оставил в силе наложенный на Google штраф в три миллиона рублей
Фото: Википедия

Таганский районный суд Москвы оставил в силе решение, согласно которому компания Google будет обязана выплатить в бюджет РФ три миллиона рублей штрафа за неудаление запрещенного контента. Об этом «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь Таганского районного суда во вторник, 1 марта.

По словам собеседника «ВМ», предусмотренное частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ («Неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса информации или интернет-страницы, запрещенных российским законодательством» — прим. «ВМ») постановление мирового судьи, которым Google LLC признана виновной в совершении административного правонарушения, оставлено без изменения.

Наложенные в связи с обвинением административные штрафы по двум делам также остаются в силе.

Штрафование соцсетей

28 февраля 2022 года Google повторно оштрафовали за неудаление запрещенного в России контента.

17 февраля 2022 года суд оштрафовал Google на 3,5 миллиона рублей за неудаление контента.

25 января 2022 года суд оставил в силе наказание в виде штрафа на сумму 11 миллионов рублей в отношении Google.

24 декабря 2021 года стало известно, что Таганский районный суд оштрафовал американскую компанию Google LLC более чем на семь миллиардов рублей по административному делу о неудалении запрещенной информации.

23 декабря 2021 года суд оштрафовал соцсеть Twitter и сервис GitHub на три и один миллион рублей соответственно из-за отказа компаний удалять запрещенный в России контент.

7 декабря 2021 года суд рассмотрел два протокола и оштрафовал Google LLC на 10 миллионов рублей.

В начале декабря 2021 года сообщалось, что в Таганский районный суд Москвы в отношении американских интернет-компаний Google LLC и Meta Platforms Inc. (прежнее название Facebook Inc. — прим. «ВМ») поступили очередные административные протоколы о неудалении запрещенного контента. Документы о правонарушениях подал в суд Роскомнадзор.

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