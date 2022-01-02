Речные маршруты, водоробусы и новые тарифы: как изменится московский транспорт в 2022 году

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

За 2021 год транспорт Москвы сделал большой шаг вперед, но еще более грандиозные планы у городских властей на 2022 год. «Вечерняя Москва» решила напомнить, каких нововведений следует ожидать в наступившем году.

Новые транспортные тарифы

С 2 января 2022 года изменится стоимость проезда в московском городском общественном транспорте. Так, например, на один рубль увеличивается стоимость разовой поездки по билету «Единый». На четыре рубля возрастет стоимость разового проезда в наземном транспорте, метро, на МЦК, МЦД (зона «Центральная») по карте «Тройка» (билет «Кошелек»).

Железнодорожные нововведения

Скоростные поезда «Ласточка» премиум-комплектации с 1 января 2022 года начнут курсировать между Москвой и Нижним Новгородом. В новой, более удобной версии скоростного поезда есть кресла с откидной спинкой и сиденья с индивидуальными розетками и USB-портами. Также пресс-служба РЖД добавила, что в комплектации премиум увеличено количество мест для пассажиров бизнес-класса.

До конца 2022 года планируется открыть железнодорожную станцию Камушки, которая станет самой высокой в столице. Северный вестибюль станции Камушки будет интегрирован с остановочным пунктом «Деловой центр» МЦК, а южный — со станцией Тестовская Белорусского направления МЖД.

В ближайшее время в Москве появятся поезда с трехдверными вагонами. В том числе 25 составов выйдут на рельсы в 2022 году. А до конца 2024 года Центральная пригородная пассажирская компания получит всего 95 новых поездов. Вагоны будут без тамбуров и с широкими дверями.

Соединение МЦК и Киевского железнодорожного направления

Московское центральное кольцо (МЦК) и Киевское направление Московской железной дороги (МЖД) свяжет соединительная линия в 2022 году. Для запуска четвертого маршрута диаметра сделают соединительную линию между Киевским и Белорусским направлениями. На ней появятся три новые станции: Поклонная, Кутузовская и Тестовская (Камушки).

Новинки МЦД

В 2022 году, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, планируется запустить порядка 10 новых станций Московских центральных диаметров (МЦД).

Специалисты планируют построить и отремонтировать шесть станций четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4) в следующем году. По словам заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, в 2022 году планируется завершить строительство нового остановочного пункта Минская, а также реконструкцию пяти существующих станций: Толстопальцево, Мещерская, Переделкино, Лесной городок и Очаково.

Столичные власти планируют ввести в эксплуатацию третью линию Московских центральных диаметров (МЦД-3) в конце 2022 — начале 2023 года. За счет нового диаметра у жителей Зеленограда появятся альтернативные маршруты, их поездки станут проще, быстрее и будут намного дешевле.

Открытие нового международного автовокзала Красногвардейский

В конце 2022 — начале 2023 года на юге столицы возведут еще один современный международный автовокзал. Его назовут Красногвардейским. С нового автовокзала каждый день будут отправляться 2,5 тысячи пассажиров по 52 направлениям. Среди них маршруты на юг, юго-восток и юго-запад РФ, а также в страны ближнего зарубежья.

Новые трамваи

Усть-Катавский вагоностроительный завод планирует собрать беспилотный трамвай в 2022 году, после чего пройдут его испытания. Отмечается, что завод уже проработал беспилотную систему подключения к транспорту.

В 2022 году московский трамвайный парк пополнится 43 новыми трехсекционными низкопольными вагонами. Новые трамваи, как ожидается, выйдут на маршруты № 6, 15, 30, 31 на севере и северо-западе столицы.

До конца 2022 года в Москве появится 204 новых трамвая. Уточняется, что новые вагоны оснастили полностью низким полом, мультимедийными экранами, а также разъемами USB для зарядки устройств. Кроме того, система накопления энергии позволит трамваю автономно ехать не менее километра.

Удаленное пополнение «Тройки»

В 2022 году удаленное пополнение проездного билета «Тройка» станет доступным во всем наземном общественном транспорте столицы: в автобусах, электробусах и трамваях. Как рассказал заместитель мэра Москвы и руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, московские власти активно развивают данную функцию в настоящий момент.

Экологичный транспорт

Тестовая эксплуатация автобусов, работающих на водороде, начнется в третьем квартале 2022 года. После тестирования и испытаний специалистами вся новая техника будет передана Мосгортрансу. В процессе создания автобуса на водородном топливе за основу взяли электробус КамАЗ-6282.

В 2022 году московский парк электробусов пополнится еще 500 новыми машинами. По словам Сергея Собянина, почти половину столичного экологичного автопарка власти города приобрели на средства от размещения «зеленых облигаций».

Правительство Москвы выделило 130 миллионов рублей на установку дополнительных зарядных станций для электромобилей (ЭЗС). До конца 2022 года в столице появится еще 50 таких станций. Всего к 2023 году планируется разместить 600 ЭЗС нового стандарта. ЭЗС нового стандартна удобно интегрированы в мобильное приложение «Московский транспорт», что позволяет водителям забронировать и активировать зарядную сессию.

Новые суда на речных маршрутах

Ледокол-буксир появится в Москве в 2022 году, его строительство уже началось. Судно будет готовить реку для свободного курсирования зимой речных трамвайчиков. Кроме того, оно сможет оказывать помощь при ЧП на воде. Например, буксировать суда, перевозить грузы и спецперсонал, принимать участие в дежурствах.

В 2022–2023 годах в столице появятся два регулярных маршрута электрических речных судов и по ним будут курсировать 20 электрических речных трамвайчиков. Трамваи должны ходить в том числе и зимой, поэтому у них должны быть предусмотрены конструкции для возможности прохождения по мелкому льду.

Летом 2022 года девять речных трамваев будут обслуживать новые водные маршруты. К 2024 году планируется ввести полностью укомплектованный пассажирский флот, состоящий из 21 речного трамвая. Кроме того, на маршрутах будет открыто 23 причала нового типа, 6 из которых будут оснащены станциями зарядки.