Бесплатный вход в музеи и Фестиваль винила: пять причин выйти из дома в выходные

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Приближаются летние выходные. «Вечерняя Москва» подготовила обзор событий, которые пройдут в столице 14 и 15 августа и станут безусловным стимулом выйти из дома.

Открывает обзор акция «Московская музейная неделя», котораявозобновилась в столице в предыдущем месяце. В воскресенье, 15 августа, свои двери для бесплатного посещения готовы открыть музей «Дом Гоголя», Дом-музей Марины Цветаевой, Московский литературный музей-центр К. Г. Паустовского, Государственный музей обороны Москвы, Музей Москвы и его филиалы, Московская государственная картинная галерея народного художника СССР Ильи Глазунова и экспозиция «Музей Сословий России», Музей космонавтики и Дом-музей академика С. П. Королева.

Летняя жизнь столицы пестрит фестивалями творчества, на которые концертные площадки с радостью приглашают всех горожан. Так, Москонцерт 14 августа представляет спектакли спецпроекта «Балетомания». До середины октября зрители увидят самые знаменитые произведения классического репертуара в исполнении Московского государственного театра балета классической хореографии.

В афише субботы один из трех самых известных балетов, написанных П. И. Чайковским, который более 130 лет не сходит с мировых театральных подмостков, — «Спящая красавица». В основе сюжета лежит одноименная сказка Шарля Перро.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Летние балетные сезоны в РАМТ с неизменным успехом проходят в столице уже двадцать лет. Ежегодно академический молодежный театр представляет гостям жемчужины мирового балетного искусства в сопровождении оркестра. В репертуаре нынешних Сезонов одиннадцать классических балетов.

В афише 14 августа — один из самых известных и любимых русских балетов «Щелкунчик», в основе которого лежит новелла немецкого романтика Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король». 15 августа зрители увидят одно из самых ярких явлений в музыкальной культуре — «Лебединое озеро».

Музей-заповедник «Царицыно» приглашает посетителей в воскресенье, 15 августа, на спектакль «Картинки с набережных. Представление о Венеции». Зрители увидят танцевально-стихотворное признание в любви к Италии и Венеции, которое представят артисты Мастерской исторического танца «Антре». В одном представлении собраны итальянские танцы XVIII века. В представление вплетены небольшие сюжеты, которые навеяны воспоминаниями венецианцев и путешественников XVIII века, и поэзия Серебряного века.

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В ближайшие выходные пройдет несколько познавательных мероприятий. Так, Музей Московского Кремля в субботу, 14 августа, зовет посетителей на лекционные программы, знакомящие с историей, архитектурой Кремля и коллекциями его музеев. В этот день пройдут три программы: «Колокольня «Иван Великий» и архитектурный ансамбль Московского Кремля», «Московский Кремль. Век XX. Летопись человеческих судеб» и «Оружейная палата — национальная сокровищница».

15 августа состоится лекция «Российские патриархи в Московском Кремле». Программа посвящена многогранной деятельности наиболее выдающихся российских церковных иерархов XVI–XVII веков, протекавшей в стенах древнего Кремля.

Фото: Вечерняя Москва

Пущинская радиоастрономическая обсерватория Физического института имени Лебедева 14 августа организует научно-просветительский фестиваль «Пущинские Персеиды». В его программу войдет экскурсия с просмотром звезд с помощью телескопов. Посетители узнают об истории обсерватории и работе радиоастрономов. Желающие смогут посетить площадку Пущинского музея экологии и краеведения «Лунный мир», а также культурную программу «Астрономические сумерки».

Фото: Пресс-служба Московского планетария

В городе пройдет и ряд познавательных экскурсий. Так, Зоологический музей МГУ имени М. В. Ломоносова 14 августа приглашает посетителей на обзорную прогулку по музею, где вниманию гостей будут представлены все экспозиционные залы. А на следующий день взрослые и дети приглашаются в путешествие по экспозиции, где они познакомятся с животными Африки.

Московский государственный музей С. А. Есенина 14 августа приглашает всех желающих на экскурсии по улицам и переулкам Замоскворечья. На прогулке «На московских изогнутых улицах» они узнают их историю и увидят исторические здания начала XIX века — Солодовниковскую богадельню и Александровскую больницу Московского купеческого общества для хронических и неизлечимых больных. В Большом Строченовском переулке жителей и гостей столицы ждет экскурс в прошлое — в быт и нравы купеческой Москвы, а также рассказ о доме купца Николая Крылова, где приказчиком работал отец С. А. Есенина и где с 1911 года по 1918 год был прописан сам поэт.

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Центральная детская библиотека имени А. П. Гайдара 14 августа зовет горожан на прогулку «По течению пропавшей реки». Экскурсанты попытаются проследить, где протекала речка Неглинная, что в облике и названиях города напоминает о ней, узнают, когда она исчезла под землю. Кроме того, им будет предложено поговорить об исчезнувших мостах, московском водопроводе и обустройстве Александровского сада.

В ближайшие выходные в городе пройдет несколько музыкальных фестивалей. В музее-усадьбе «Кусково» в субботу, 14 августа, в рамках XI фестиваля «Органные вечера в Кускове» состоится концерт «Органная месса». Все лето гости музея могут наслаждаться классической музыкой в интерьерах большого дворца. В программе концерта зрителям представят произведения великого И. С. Баха «Клавирные упражнения» и хоральные прелюдии.

Усадьба Л. Н. Толстого «Хамовники» и проект «Вместе с мамой» приглашают взрослых и детей 14 августа на концерт классической музыки струнного трио Caprice «Музыкальное лето». В его программе можно услышать легкие летние композиции и популярная классика. А специально для малышей будут звучать мелодии из мультфильмов.

Фото: Денис Кондратьев / Вечерняя Москва

Музыкальные вечера 14 и 15 августа пройдут и на ВДНХ. В оранжерее павильона Азербайджанской Республики в субботу состоится концерт Simple Music Ensemble. Слушателям представят произведения британской рок-группы Muse. 15 августа здесь же в исполнении Moscow Klezmer Band пройдет вечер еврейского фольклора. А на летней веранде Дома культуры 14 августа можно услышать концерт струнного квартета «Мелодион» «Лунная соната». Музыканты исполнят произведения Моцарта, Бетховена, Морриконе и Шнитке.

Музей-усадьба «Архангельское» в воскресенье, 15 августа, приглашает на Фестиваль винила Mozcow Dizcow presents: Record collectors of Moscow. Для всех ценителей сокровищ музыкальной культуры, качественного звучания и коллекционных записей на летней сцене состоится настоящее кругосветное путешествие. Зрители станут свидетелями концерта винила разнообразных жанров. Джаз, соул, диско, латина, рок, фанк, поп — слушателям будут представлены редчайшие виниловые записи.

Традиционно музеи и галереи города предлагают вниманию гостей несколько интересных выставок. Так, в городе открыта мультимедийная интерактивная выставка «Война. Герои и подвиги», приуроченная к 80-летию Битвы за Москву. Экспозиция разделена на несколько разделов: «О них должен знать каждый», «Битва за Москву», «Награда нашла героя», «Чудесное спасение», «Награжден не был», «Массовый героизм» и «Весна Победы». Перед посетителями развернулась история Великой Отечественной войны в запоминающихся образах.

Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Государственный музей А. С. Пушкина и галерея ГРОСart представляют вниманию публики выставку «Юрий Ващенко. Прогулка». Посетители увидят более 80 графических, живописных и объемно-рельефных работ, которые были созданы художником в период с 1973 по 2020 год.

Ващенко зарекомендовал себя как мастер станковой графики и живописи, отличающейся хорошо узнаваемым образным строем и неповторимой стилистикой. На выставке представлены его произведения: «Клаустрофилия», «Умножение пространства», «Картинки с выставки», «Геометрия нонсенса», оригинальные пейзажи и натюрморты.

Выставка «Мир в зеркале повседневности», посвященная бытовому жанру в искусстве, ждет гостей в Музее В. А. Тропинина и московских художников его времени. Экспозиция поделена на несколько разделов: «В интерьере», «Исторический» бытовой жанр», «Сельские сцены», «Сатирический жанр», «Жанровый портрет», «Городские сцены». Они призваны открыть зрителям все разнообразие произведений бытового жанра.

XVII столетие стало «золотым веком» для развития бытового жанра в Западной Европе. Зарождение русского направления происходит в первой трети XIX века. Его история многим обязана А. Г. Венецианову, творчество которого представлено копией картины «Мальчик, надевающий лапти». Шедевром музейной коллекции является вариант «Вдовушки» П. А. Федотова, открывающей тему трагического одиночества человека.

Выставку «Графика XVIII века» в выходные представляют Музей-заповедник «Царицыно» совместно с Клубом коллекционеров графики. Посетители увидят более 70 графических листов. Посетители увидят три карандашных рисунка конца 1790-х годов английского художника Томаса Лоуренса; набросок женской фигуры, выполненный углем французским живописцем и гравером Франсуа Буше в середине XVIII века; «Две коленопреклоненные фигуры» 1750-х годов венецианца Джованни Баттиста Тьеполо; рисунок «Торговец клюквой» французского портретиста Жана Луи де Велли, большую часть своей творческой карьеры проработавшего в России на службе у Екатерины II.

И, конечно, москвичей и гостей столицы ждут в кинотеатрах. В четверг, 12 августа, очередная порция фантастических, лирических, драматических и просто хороших фильмов и мультфильмов вновь порадовала большой экран. В афише: мелодрама «Магия лунного света», российская приключенческая лента «Феодосийская сказка», музыкальная драма «Аннетт», боевик «Главный герой» и триллер «Не дыши — 2».

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Кинотеатр «Иллюзион» 14 и 15 августа приглашает зрителей на Moscow International Experimental Film Festival. Тема фестиваля — «Тысяча и один способ обрести дом». В рамках международного конкурса будут показаны 29 короткометражных работ из 24 стран. Состоятся показы и российского конкурса, в который вошли 14 работ.

В афише субботы зрителям представят три конкурсные международные программы: «По ту сторону дверей», «В песках времен» и «В хрупком сосуде». Выборку самых новых и самых ярких короткометражных экспериментальных фильмов года зрители увидят и на следующий день. В афише — три программы: «На пересечении стихий», «В ритуале припоминания» и «В мерцании грез».

А библиотека иностранной литературы имени М. И. Рудомино и Киностудия имени Горького, в свою очередь, 14 августа приглашают горожан на показ фильма Екатерины Еременко «Озеро Восток. Хребет безумия». Мероприятие приурочено к 200-летнему завершению экспедиции Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.

Фильм расскажет о проникновении в озеро «Восток» и историю неоконченного голливудского фильма по книге Говарда Лавкрафта «Хребты безумия». Лавкрафт был зачарован Антарктикой и описал в своем романе историю ужасной гибели древней цивилизации, жившей подо льдом на берегу теплого подледного моря.

Редакция «Вечерней Москвы» желает вам провести эти выходные интересно и с пользой.