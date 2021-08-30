«Франция и Россия», «Театрократия» и «Юрий Пименов»: москвичей пригласили на выставки в сентябре

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

На пороге — осень. Вместе с приходом сентября в городских музеях и галереях открываются многочисленные выставки. Москва, оспаривая звание культурной столицы, стремится удивлять горожан и гостей интересными находками. Редакция «Вечерней Москвы» подготовила обзор самых значимых экспозиций первого осеннего месяца.

Открывает обзор выставка «Евгений Шварц: обыкновенный волшебник», посвященная 125-летию драматурга и киносценариста. Экспозиция открыта в Доме И. С. Остроухова в Трубниках и рассказывает о культурной эпохе, в которую жил мастер. В эвакуации он начал вести дневники-мемуары, где отразилась галерея лаконичных портретов современников, писателей, режиссеров, художников, артистов, музыкантов. Посетители увидят карикатуры и фотографии современников Шварца с цитатами из его дневников.

Отдельный зал выставки посвящен пьесам Евгения Шварца. Здесь в теневом театре появляются главные герои произведений «Голый король», «Тень», «Дракон» и «Обыкновенное чудо». Гости музея увидят фотографии сцен из спектаклей, эскизы костюмов и декораций.

Выставка открыта с 25 августа по 28 ноября.

кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Продолжит литературную тематику Музей М. А. Булгакова, в котором работает выставка «Впервые на экране: афиши к фильмам по Булгакову». Гости музея увидят плакаты к экранизациям произведений Булгакова, снятым в 1960–1970-е годы. Произведения писателя в кино живут самостоятельной жизнью. Так, огромной популярностью у зрителей пользуется фильм Л. Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». А телефильм «Собачье сердце» В. Бортко соперничает в популярности с самой повестью.

Выставка открыта с 27 августа по 30 сентября.

Исторический парк «Россия — Моя история» представляет выставку-комикс «Александр Невский: история жизни благоверного князя языком графического романа». Иллюстрированный трагический эпос зрители увидят в виде уникального анимированного комикса, который поэтапно расскажет о становлении князя с молодых лет до звания непобедимого русского полководца. Для более полного погружения в графический роман написано девять музыкальных произведений, авторами которых стали дирижер «Другого Оркестра» Александр Жемчужников и музыкант Николай Шабуневич.

Выставка открыта с 27 августа до конца сентября.

кадр из фильма «Александр Невский»

Галерея «Загорье» порадует посетителей выставкой «За Нилом. Искусство Древнего Египта». Здесь зрителям представят копии скульптур, репродукции, рельефы и макеты ярких образцов искусства, которые можно посмотреть не только с помощью глаз, но и с помощью прикосновений. Произведения искусства, чьи копии можно увидеть в Москве, хранятся в музеях Каира, Парижа, Берлина и других городах мира.

Выставка открыта с 28 августа по 7 ноября.

Ироничный проект «Душно vs. дует» о главном расколе общества между теми, кому дует, и теми, кому душно, представляет галерея «Измайлово». Посетители увидят живопись, графику, фото, видео и объекты авторства современных художников. В галерее будет работать биполярная система экспонирования: полюс холода и полюс тепла. Через понимание равной дискомфортности для человеческого существа экстремальных температур посетитель придет к взвешенной позиции по этому вопросу.

Выставка открыта с 28 августа до 26 сентября.

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В музее-заповеднике «Коломенское» откроется межмузейный выставочный проект «Московитское стекло. Искусство слюдяных дел мастеров». Выставка состоит из нескольких разделов. В первом из них посетители познакомятся со становлением средневекового слюдяного промысла и технологией добычи слюды. Раздел, посвященный применению слюды в XVII–XVIII веках, расскажет об уникальных свойствах мусковита, которые позволили применять его в качестве декоративного материала в церковном оформлении и светском быту. О дальнейшей истории слюды в XIX–XX веках повествует третий раздел экспозиции.

Выставка открыта с 31 августа по 14 ноября.

Биологический музей имени Тимирязева на выставке «Осторожно, яд!» расскажет и покажет ядовитых животных и растения. Посетители увидят их разнообразных представителей из коллекции музея: гадюк, экзотических лягушек-древолазов, скорпионов, тропических рыб, бледных поганок и мухоморов.

Экспозиция расскажет также и о пользе ядов, которые с глубокой древности люди используют в качества лекарств.

Выставка открыта с 1 сентября по 31 декабря.

Фото: Гавриил Григоров / Вечерняя Москва

Московский музей современного искусства совместно с MAP Collection, Эриком Шлоссером и галереей Майкла Вернера представляют первую в России персональную выставку американского фотографа Джеффа Коуэна.

Посетители увидят более 170 работ автора, на которых представлены туманные кадры, сумеречные пейзажи, абстрактные коллажи. Мастер разработал собственные принципы и техники работы с материальной поверхностью снимка. Портреты, сделанные рукой Коуэна, излучают почти сверхъестественное свечение. Персонажи усиливают театральную атмосферу безвременья, свойственную художественному мифу автора.

Выставка открыта с 1 сентября по 24 октября.

В Государственном Дарвиновском музее в начале сентября открывается традиционный Фестиваль подводной фотографии «Дикий подводный мир» имени Д. Виноградова. Посетители познакомятся с удивительной красотой подводного мира и его чудесными обитателями.

Главные герои выставки — удивительные, загадочные и весьма экстравагантные обитатели морских глубин. В деталях можно рассмотреть самые мельчайшие организмы — морских ангелов и креветок. А белая акула, нильский крокодил и гигантская медуза цианея с десятком стрекательных щупалец еще никогда не были так близко. Потрясающе впечатление оставят и подводные ландшафты с разноцветными кораллами на мелководье и мрачными пещерами на глубине.

Выставка открыта с 2 сентября по 5 декабря.

Фото: Александр Семенов

Всероссийский музей декоративного искусства в рамках празднования Национального дня батика Индонезии покажет своим гостям выставку «Очарование индонезийского батика». Посетители увидят экспонаты из тканей разных регионов Индонезии с уникальным и разнообразным дизайном, а также предметы декоративно-прикладного искусства, выполненные из керамики и дерева. Символы, изображенные на батике, служат для трансляции традиционных духовных и философских ценностей общества.

Выставка открыта с 3 сентября по 3 октября.

Государственная Третьяковская галерея представляет первую персональную выставку художника Юрия Ивановича Пименова — советского живописца, графика, художника театра. Здесь можно увидеть около 170 произведений из 22 музейных и частных собраний России, Белоруссии и Латвии.

Художник создавал искусство радости и красоты жизни, зарисовывая современное ему время. Источником вдохновения для него было обыкновенное течение жизни. В работах мастера запечатлены моменты случайных встреч, истории о людских судьбах, путешествий в разные страны.

Творческая манера художника менялась вместе со временем. Ранний период отмечен увлечением экспрессионизмом, созданием динамичных образов. Искусство тридцатых годов следует творческому принципу «прекрасного мгновения». Позже Пименов становится одним из создателей поэтики оттепельного стиля.

Выставка открыта с 8 сентября по 9 января 2022 года.

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В Государственном музее Востока откроется выставка «Образы святынь. Мекка и Медина в памятниках исламского изобразительного искусства». Экспозиция покажет своеобразие изобразительной традиции в искусстве ислама, истоки образов священных городов — Мекки и Медины. Посетители увидят миниатюры исламских рукописей XVIII–XIX веков, а также татарские, индийские и пакистанские шамаили с изображением Мекки и Медины.

Гости музея узнают о нескольких традициях в показе исламских святынь. Первая относится к изображениям Рауды и минбара Пророка в Медине. Вторая традиция — картографическая: изображение планов-схем священных городов Мекки и Медины в плоскостной проекции или в перспективе. Этот канон имеет свои истоки в османской архитектурной миниатюре XVI века. Кроме того, на выставке показано влияние европейского рисунка на миниатюры «Далаиль ал-хайрат» и шамаили конца XIX — начала XX веков.

Выставка открыта с 10 сентября по 17 октября.

К Международному Дню матери Дарвиновский музей представляет выставку «Дочки-матери». Посетители увидят около 50 художественных работ, созданных двумя поколениями художников — живописцем Инной Егоровой и ее дочкой, дизайнером Людмилой Цветковой и ее детьми.

В экспозиции представлены рисунки животных и растений, натюрморты, пейзажи, цветочные композиции, времена года в разных техниках (масло, акварель, тушь, темпера).

Выставка открыта с 14 сентября по 12 декабря.

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Выставка-исследование «Другие берега. Русское искусство в Нью-Йорке. 1924» о крупнейшем в США показе русской живописи, скульптуры и графики откроется в Музее русского импрессионизма. Экспозиция является уникальным срезом русского искусства первой четверти XX века. Здесь будут представлены около 70 работ. Их собрали в коллекциях США, Великобритании, Канады, Испании, Швейцарии, Германии, Франции, Австрии, Армении, Таджикистана, а также на территории России. В экспозицию вошли работы Игоря Грабаря, Льва Бакста, Петра Кончаловского, Бориса Григорьева, Ильи Машкова, Михаила Ларионова, Бориса Кустодиева, Зинаиды Серебряковой.

Продолжит тему исследования выставочный проект «Гипотезы», который представит работы Виктора и Аполлинария Васнецовых, Станислава Жуковского, Бориса Кустодиева. Посетители смогут узнать о судьбах картин и изучить аргументы за и против их демонстрации на выставке в США.

Выставка открыта с 16 сентября по 16 января 2022 года.

Музеи Московского Кремля в сентябре приглашают москвичей и гостей города на выставку «Франция и Россия. Десять веков вместе». Здесь представлено более двухсот экспонатов, свидетельствующих о многовековой истории культурных и дипломатических отношений стран. Открывает экспозицию грамота 1063 года с кириллической надписью — уникальный документ, напоминающий о династическом браке дочери князя Ярослава Мудрого княжны Анны Ярославны и французского короля Генриха I.

Гостям выставки представят рисунок художника Демаре «Петр I и Людовик XV в Париже 11 мая 1717 года», где изображена церемония приема царя Петра I при дворе французского короля Людовика XV. В экспозиции можно также увидеть изысканные кружева, предметы из серебряного Парижского сервиза императрицы Елизаветы Петровны, оружие французских мастеров, парадные костюмы внука Петра I, а также портреты выдающихся политических и культурных деятелей.

Выставка открыта с 17 сентября по 9 января 2022 года.

Фото: Вечерняя Москва

Выставка-фестиваль «Театрократия. Екатерина II и опера», посвященная становлению русского музыкального театра в XVIII веке, ждет своих гостей в музее-заповеднике «Царицыно».

Посетители увидят работы придворных театральных декораторов Екатерины II, оригинальные проекты известных театров эпохи, осветительные приборы и предметы театральных интерьеров, написанные рукой императрицы либретто опер, оригинальные и восстановленные театральные машины из коллекции Петра Айду, старинные музыкальные инструменты. Один из значимых экспонатов — подлинный костюм из гардероба князя Григория Потемкина, который в середине XIX века был передан в Мариинский театр и прослужил в качестве оперного реквизита до 1970-х годов.

Экспозиция поделена на несколько разделов: «Опера как политика», «Опера как иллюзия», «Опера как удовольствие», «Опера как воспитание», «Опера как страсть», «Опера как смерть», «Опера как дом». Зрители окажутся за кулисами театра Екатерины II, а в финале увидят VR-спектакль.

Выставка открыта с 19 сентября по 9 января 2022.

Фото: mos.ru/Максим Денисов

В Государственной Третьяковской галерее посетителям представят выставку «Фотограф Николай Андреев. Мастер пикториализма». Мастер позднего пикториализма — направления в искусстве фотографии, в рамках которого художники различными способами имитировали эффекты живописи — создал поистине высокохудожественные произведения. Пейзажные образы и жанровые сцены Андреева существуют на границе между живописью и фотографией.

Зрители увидят лучшие работы мастера, которые раскроют его искусство в контексте русского реалистического пейзажа и живописи неоклассического направления первой половины ХХ века.

Выставка открыта с 24 сентября по 22 января.