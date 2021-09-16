Театральные фестивали и «Конные традиции России»: пять причин выйти из дома в выходные

Фото: Анастасия Перминова / Вечерняя Москва

Приближаются осенние выходные. «Вечерняя Москва» подготовила обзор событий, которые пройдут в столице 18 и 19 сентября и станут безусловным стимулом выйти из дома.

Открывают обзор многочисленные театральные фестивали, которые традиционно сопровождают открытие нового сезона. 18 и 19 сентября всех поклонников театра кукол зовет на фестивальный праздник «Образцовфест». Форум посвящен 120-летию со дня рождения Сергея Образцова и 90-летию им созданного театра. Тема фестиваля в текущем году — «Юбилей в кругу друзей». В фестивале принимают участие как российские, так и зарубежные театры.

В афише субботы зрителям представлены спектакли «Крот, который мечтал увидеть солнце», «Чиполлино», «Собачья жизнь» и «Ходжа Насреддин». В воскресенье можно увидеть постановки «Птишка», «Ходжа Насреддин», «Скеллиг» и «Собака камень».

Всероссийский фестиваль музыкальных театров «Видеть музыку» будет рад приветствовать гостей 18 сентября. Зрителям фестиваль покажет лучшие музыкальные спектакли: трагедии, оперы, балеты, оперетты, мюзиклы, детские постановки. В рамках форума проходит мини-фестиваль, посвященный 55-летию со дня основания первого в мире профессионального театра оперы, балета и симфонической музыки для детей и юношества.

В афише субботы — опера-сказка «Красная Шапочка», которую представит Детский музыкальный театр имени Сац.

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Союз театральных деятелей России 18 и 19 сентября организует в Москве фестиваль «Артмиграция», в программу которого отбираются лучшие спектакли региональных театров.

Молодежный театральный центр «Космос» и Театральная мастерская «ТеМа» в субботу покажут спектакль «Пусть они всегда танцуют» по мотивам книги Ульфа Старка «Пусть танцуют белые медведи». А завершит фестиваль 19 сентября танцевальный перформанс казанского театра MOÑ «SAK-SOK» на основе древней татарской легенды.

Детский центр Музея Москвы 19 сентября открывает сезон семейных спектаклей от лучших камерных театров города. Театр из пластилина покажет постановку «Улитка и кит» по мотивам сказки Джулии Дональдсон о дальних морях, о звездах, о птицах и о том, как улитка, хотя и мала, Кита-великана спасла. После спектакля каждый юный зритель сможет слепить из пластилина свою улитку.

Главная выставка страны 18 и 19 сентября подготовила своим гостям настоящий подарок — фестиваль «Конные традиции России», где можно не только увидеть знаменитые отечественные породы лошадей, но и восхититься выступлением всадников Кремлевской школы верховой езды.

Фото: Пресс-служба ВДНХ

Старт фестивальным дням даст показательная выводка лошадей. Гости ВДНХ увидят орловских рысаков, донских и кабардинских лошадей. Юных участников фестиваля ждет катание на пони. Попробовать себя в роли всадника или сфотографироваться на память сможет любой ребенок. А завершат праздничную феерию показательные выступления. Здесь можно увидеть кордео и джигитовку.

Продолжит обзор акция «Московская музейная неделя», которая возобновилась в столице в июле. В воскресенье, 19 сентября, свои двери для бесплатного посещения готовы открыть Музей «Дом Гоголя», Дом-музей Марины Цветаевой, Московский литературный музей-центр К. Г. Паустовского, Государственный музей обороны Москвы, Музей Москвы и его филиалы, Московская государственная картинная галерея народного художника СССР Ильи Глазунова и экспозиция «Музей Сословий России», Музей космонавтики и Дом-музей академика С. П. Королева. Во многих из них открыты новые выставки и подготовлены интересные программы.

Так, Музей Победы 19 сентября приглашает москвичей и гостей столицы принять участие в праздновании Дня оружейника. Мероприятия текущего года посвящены 100-летию со дня рождения конструктора Михаила Калашникова. Посетители смогут реализовать свои технические возможности в сборке и разборке оружия, пострелять в лазерном тире, послушать концерт в рамках Патриотического фестиваля детского творчества «Журавли Победы», посмотреть фильмы «Последний штурм», «Береговые батареи» и «Идеальный штурм: от Вислы до Одера».

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В течение дня можно увидеть выставку боевых трофеев, найденных поисковым объединением «Тризна». Гости смогут подержать в руках реальные пистолеты-пулеметы и винтовки: карабин и винтовку системы Мосина, ППШ-41, ППС-43, самозарядную винтовку СВТ-40, пулемет «Максим», пистолеты Наган и ТТ.

Музей «Кутузовская изба» 18 сентября приглашает взрослых и детей вспомнить историю «Избы Военного Совета», где 13 сентября 1812 года было принято решение оставить Москву французам без боя.

Праздничная программа начнется с тематической экскурсии «Два Михаила». В течение дня пройдут три обзорные экскурсии «Изба Военного Совета», посвященные событиям, которые происходили на месте бывшей деревни Фили более двухсот лет назад. Кроме того, посетители музея могут принять участие в двух мастер-классах: «Линогравюра» и «Застывшее лето».

Дарвиновский музей 18 сентября приглашает взрослых и детей на День дошкольной академии. Юные посетители смогут совершить кругосветное путешествие и познакомиться с животными — героями сказок народов мира. Участники квеста «Сказочная кругосветка» отгадают загадки африканских бушменов, пройдут тропой индейцев и определят животных по следам, распознают по носам, хвостам и хохолкам обитателей Австралии и сравнят двух самых крупных представителей семейства медвежьих.

В программе также: литературная игра «Книга Сказок», настольная игра-лото «В гостях у животных», викторина «Русские народные сказки» и закрытие выставок «Невероятные путешествия без компаса и карт» и «Отцы и дети».

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В ближайшие выходные в городе пройдет несколько музыкальных фестивалей. В Музее-усадьбе «Кусково» в субботу, 18 сентября, в рамках XI фестиваля «Органные вечера в Кусково» состоится его торжественное закрытие. Зрителям представят концерт-презентацию диска «И. С. Бах. Все органные токкаты» художественного руководителя фестиваля Елены Приваловой.

Галерея «Граунд Солянка» 18 сентября приглашает москвичей и гостей столицы на международный фестиваль современной поэзии, саундарта и видеоарта «Поэтроника». Уникальность мероприятия заключается в том, что в процессе действий участников создается никогда до этого момента не существовавший гипертекст, где каждое отдельное слово, строка, текст, звук, визуальный образ является ссылкой к другому образу. Одновременно с чтением текстов и демонстрацией звуковых ландшафтов появляется видео, которое, несмотря на его кажущийся нейтральный фон, создает дополнительный нарратив.

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

ВДНХ 18 и 19 сентября приглашает посетителей на концерты. В субботу в оранжерее павильона Азербайджанской Республики выступит отечественный соул-джаз-фанк-проект «Квартал», объединяющий в своем творчестве джаз и ритмы латино, диско и лирическую поэзию.

В воскресенье на ВДНХ состоится два концерта: в оранжерее пройдет концерт «Утро в Гаване» в исполнении Cinematic Lady & Willie Key, а на сцене Зеленого театра прозвучат шедевры итальянского композитора-неоклассика Людовико Эйнауди в исполнении Simple Music Ensemble.

Традиционно музеи и галереи города предлагают вниманию гостей несколько интересных выставок. Так, выставка-исследование «Другие берега. Русское искусство в Нью-Йорке. 1924» о крупнейшем в США показе русской живописи, скульптуры и графики открыта в Музее русского импрессионизма. Экспозиция является уникальным срезом русского искусства первой четверти XX века. Здесь представлены около 70 работ. Их собрали в коллекциях США, Великобритании, Канады, Испании, Швейцарии, Германии, Франции, Австрии, Армении, Таджикистана, а также на территории России. В экспозицию вошли работы И. Грабаря, Л. Бакста, П. Кончаловского, Б. Григорьева, И. Машкова, М. Ларионова, Б. Кустодиева, З. Серебряковой.

Музеи Московского Кремля приглашают москвичей и гостей города на выставку «Франция и Россия. Десять веков вместе». Здесь представлено более двухсот экспонатов, свидетельствующих о многовековой истории культурных и дипломатических отношений стран. Открывает экспозицию грамота 1063 года с кириллической надписью — уникальный документ, напоминающий о династическом браке дочери князя Ярослава Мудрого, княжны Анны Ярославны и французского короля Генриха I.

Фото: Вечерняя Москва

Гостям выставки представят рисунок художника Демаре «Петр I и Людовик XV в Париже 11 мая 1717 года», где изображена церемония приема царя Петра I при дворе французского короля Людовика XV. В экспозиции можно также увидеть изысканные кружева, предметы из серебряного Парижского сервиза императрицы Елизаветы Петровны, оружие французских мастеров, парадные костюмы внука Петра I, а также портреты выдающихся политических и культурных деятелей.

Дом-музей В. Л. Пушкина к 210-летию открытия Царскосельского лицея представляет выставку «Вы помните: когда возник лицей». В течение 32 лет существования Императорского лицея в Царском Селе учебное заведение окончили 286 человек. В его стенах учились писатель М. Е. Салтыков-Щедрин, поэт Л. А. Мей, философ Н. Я. Данилевский, составитель «Словаря русского языка» академик Я. К. Грот. И все же славой своей лицей обязан первому выпуску, который вошел в отечественную историю именами А. С. Пушкина, поэта А. А. Дельвига, декабриста И. И. Пущина, поэта В. К. Кюхельбекера, мореплавателя Ф. Ф. Матюшкина. Портреты некоторых лицеистов первого выпуска представлены на выставке. Посетители увидят работы В. А. Фаворского, А. З. Иткина, П. Л. Бунина, И. А. Дайца, Н. В. Ильина, Ю. В. Иванова.

Естественно-научную выставку «Вселенная. Человек. Интеллект», посвященную передовым исследовательским проектам из Германии, Гете-Институт и Общество Макса Планка открыли в технопарке «Менделеев Центр». Иллюстрации, видео и научно-исследовательские проекты расскажут зрителям о великих тайнах человечества и достижениях научной мысли.

Выставка состоит из пяти разделов: «Вселенная», «Путь Homo sapiens», «Наш мозг», «Жизнь в антропоцене» и «Искусственный интеллект». В каждом из них используются современные интерактивные форматы: воздушный шар, демонстрирующий расстояния в космосе, видеоинсталляции с морфингом лиц, интерактивный лабораторный стеллаж, посвященный влиянию человека на природу.

И, конечно, москвичей и гостей столицы ждут в кинотеатрах. В четверг, 16 сентября, очередная порция фантастических, лирических, драматических и просто хороших фильмов и мультфильмов вновь порадовала большой экран. В афише: ретротриллер «Молчание ягнят», анимационные фильмы «Литл Гром», «ФиксиКИНО. Большая перемена» и «Маски для Николаса», фантастическая драма «Дюна», боевик «Узники страны призраков», комедийные ленты «Все о сексе», «Холостяк на свадьбе» и «Безумное кино для взрослых», фильм ужасов «Мотель «Нигде».

Фото: Дюна, 2021 год

Третьяковская галерея 18 и 19 сентября приглашает посетителей на ежегодный фестиваль фильмов об искусстве — The ART Newspaper Russia FILM FESTIVAL.

В кинозале Инженерного корпуса зрители увидят новые игровые и документальные ленты. В субботу гости Третьяковки смогут посмотреть испанский фильм «Вы меня слышите?» с виртуальным мастер-классом Жауме Пленса, который дает возможность наблюдать за процессом создания скульптур, и «Парижские каллиграммы», где в архивных документальных кадрах и графических работах режиссера ленты на экране оживают Сен-Жермен и Латинский квартал, литературные кафе и лавки букинистов. Российский фильм «Харджиев. Последний русский футурист» завершит форум в воскресенье. Картина Лилии Вьюгиной расскажет о крупнейшем знатоке русского авангарда.

Кинотеатр «Иллюзион», в свою очередь, 18 сентября порадует поклонников хорошей современной хореографии фильмами Международного фестиваля Context. Diana Vishneva. В заключительный день форума состоится показ фильма «Context & BEAT: Ailey / Алвин Эйли: Визионер танца». Афроамериканский хореограф Алвин Эйли первым вывел на сцену пластику, музыку и культуру «черной» Америки и утвердил на ней чернокожих танцовщиков. Спустя 30 лет после его смерти кинобиография восстанавливает истинный масштаб его фигуры.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Премьерный показ сериала «#ЯЖОТЕЦ» сеть кинотеатров «Москино» представит в воскресенье, 19 сентября. В кинотеатре «Космос» зрители смогут получить настоящее комедийное пособие по родительской педагогике. Фильм представит съемочная группа. Режиссерами ленты выступили Рустам Мосафир, Константин Смирнов и Константин Колесов. А главные роли в картине сыграли Гоша Куценко и Алексей Родионов.

Редакция «Вечерней Москвы» желает вам провести эти выходные интересно и с пользой.