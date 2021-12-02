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Битва под Москвой и мишки Тедди: пять причин выйти из дома в выходные

Ольга Маркова

Развлечения
Битва под Москвой и мишки Тедди: пять причин выйти из дома в выходные
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Приближаются первые зимние выходные. «Вечерняя Москва» подготовила обзор событий, которые пройдут в столице 4 и 5 декабря и станут безусловным стимулом выйти из дома.

Открывает обзор День воинской славы, который 5 декабря приурочен к началу контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Праздничные мероприятия пройдут во многих музеях столицы. Так, в воскресенье на тематическую программу гостей ждет Музей Героев Советского Союза и России.

День начнется с мемориально-патронатной акции у памятника рабочим Черемушкинского кирпичного завода, погибшим в Великой Отечественной войне. Участникам мероприятия расскажут о заводе и о судьбах погибших, чьи имена увековечены на памятнике.

В музее открыты две выставки: «Бери шинель, пошли домой!» и «Они отстояли Москву». На экскурсии «Москва — Город-герой, Москва — город Героев» гостям поведают о том, как в тяжелых боях 1941 года рождались боевое мастерство и готовность к подвигу. А завершит программу лекция «Портреты Героев рассказывают».

В день 80-летия начала контрнаступления Красной армии Музей обороны Москвы приглашает горожан присоединиться к праздничной программе «Заря Победы». Старт мероприятиям даст экскурсия «Великий подвиг защитников Москвы: контрнаступление под Москвой», где гостям расскажут о том, почему Москва была главной целью нацистской Германии, и покажут подлинные экспонаты с интересными историями.

Юные посетители приглашаются на мастер-класс, где создадут работу на тему «Контрнаступление под Москвой», а также на одноименную квест-викторину. Завершит программу кинопоказ документального фильма «Разгром немецких войск под Москвой».

Музей-панорама «Бородинская битва» 5 декабря также зовет москвичей на специальную программу, приуроченную к 80-летней годовщине Битвы под Москвой. Событию посвящена открытая в панораме выставка «Мир хочет знать, кто мы такие».

Кульминацией мероприятия станет концерт «Нам родная Москва дорога!», где зрители услышат музыкальные произведения советских композиторов-фронтовиков.

Битва под Москвой и мишки Тедди: пять причин выйти из дома в выходные Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Международная выставка мишек Тедди Hello Teddy 4 и 5 декабря зовет горожан в ТЦ «Тишинка». Тысячи медведей устроят в настоящем рождественском городе предновогодний праздник. Кого здесь только не встретят гости выставки! На катке, кроме мишек, можно заметить зайцев, выдр, лис, барсуков. Шуточный проект «Фрутомонстры» объединит мишек Тедди с полезными фруктами и овощами.

Самых маленьких мишек, которых представит Мастерская миниатюрной игрушки, можно рассмотреть только под микроскопом. Среди миниатюрных мишек — клоуны и костюмированные герои, рост которых не превышает двух сантиметров.

Битва под Москвой и мишки Тедди: пять причин выйти из дома в выходные Фото: Пресс-служба выставки

Большой фестиваль мультфильмов 4 и 5 декабря ждет взрослых и детей в московских кинотеатрах. Зрители увидят лучшую мировую анимацию и конкурсные показы, смогут принять участие в мастер-классах и бесплатных программах, открытом фестивальном клубе и «Ночи анимации». Фестиваль покажет детские программы современной российской анимации и девять полнометражных фильмов.

В российской конкурсной программе «6+» дети смогут увидеть мультфильмы о брекетах, о дружбе девочки и Тигра, о барашке Уолтере, который хотел стать облаком, а в программе «12+» — мультфильм-зарисовку о настоящем романтике.

Фестиваль представит ретроспективу режиссера-аниматора Марии Муат, авторству которой принадлежат циклы сказок о дядюшке АУ, «КОАПП», фильм «Влюбчивая ворона».

Специальным событием фестиваля 4 и 5 декабря в киноцентре «Октябрь» станет Уикенд Хаяо Миядзаки.

Битва под Москвой и мишки Тедди: пять причин выйти из дома в выходные Кадр из фильма «Ежик в тумане»

В Музее Москвы первые зимние выходные будет работать фестиваль новогодних программ «Елочный базар», стартовавший в первый день декабря. Юные гости и их родители смогут посетить четыре елки, шесть праздничных спектаклей и выставку «Рождество».

Самые юные посетители приглашаются на программу «Теплая елка». Их ждет сказка с оригинальным сюжетом, открывающая тайну появления на свет Деда Мороза. Участники праздничной программы «Чудная елка» устроят распаковку подарков, спрятанных в старинном сундуке. «Щелкунчик и Мышиный король» познакомят с писателем Эрнстом Гофманом и его сказкой. А «Рождественские истории о Москве и москвичах» расскажут участникам программы о столице времен Гиляровского.

В субботу, 4 декабря, театр «Ученый медведь» покажет необычную постановку «Музыка из всего», а на следующий день Театр из пластилина представит спектакль «Человеткин».

Битва под Москвой и мишки Тедди: пять причин выйти из дома в выходные Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

На Главной выставке страны продолжается Международный фестиваль искусств «Вдохновение», впервые представляющий проект «Вдохновение. Зима». На форум приедут творческие коллективы из разных городов и стран. А основными темами их выступлений станут дружба народов и семья.

В субботу, 4 декабря, зрителям покажут спектакль Архангельского театра драмы «Сказка об Одиссее» в постановке Андрея Гогуна. Непростой сюжет эпоса адаптирован для самых маленьких, а показ проходит в нарочито бытовом повествовании. В то же время добрый юмор для взрослых не оставит скучать родителей в роли простых сопровождающих.

Юные гости фестиваля смогут посетить две творческие лаборатории: «От алеутов до эскимосов через театр», где расскажут о культуре, обычаях и верованиях народов Севера России, и «Кухня мира», где в процессе приготовления блюд разных стран ребята создадут свой мультфильм.

В выходные дни пройдет ряд интересных познавательных мероприятий. Так, Исторический музей к выставке «Шедевры Русского музея. «Смолянки» Дмитрия Левицкого» приурочил специальные образовательные мероприятия. 4 и 5 декабря выставку можно посетить с обзорной экскурсией, на которой расскажут интересные факты из жизни воспитанниц и истории Смольного института.

Кроме того, в субботу состоится лекция «Парфюмерия и гигиена смолянок» об изобретениях XVIII века, призванных сделать людей чище, ухоженнее и опрятнее.

Битва под Москвой и мишки Тедди: пять причин выйти из дома в выходные Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Музей В. А. Тропинина и московских художников его времени приглашает жителей и гостей столицы в лекторий. В рамках цикла авторских лекций Елены Архиповой, приуроченного к выставке «Мода на Nature. Пейзаж и натюрморт из собрания Музея Тропинина», в субботу, 4 декабря, слушателям расскажут о «Русском натюрморте. Что искали художники в «мертвой природе?»

Юные горожане в субботу, 4 декабря, приглашаются в Центр Гиляровского на курс по москвоведению «Место действия — Москва», приуроченный к 125-летию Музея Москвы.

Главными инструментами для изучения Москвы станут персонажи, которых в процессе занятия создадут дети и которые примут участие в важнейших исторических событиях. Ребята познакомятся с особенностями жизни людей в разные эпохи, увидят повседневный быт и разнообразную архитектуру.

Битва под Москвой и мишки Тедди: пять причин выйти из дома в выходные Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Музей-заповедник «Царицыно» 4 декабря зовет москвичей на экскурсию «Ночное Царицыно». С наступлением сумерек уникальные архитектурные сооружения увеселительной императорской усадьбы освещаются огнями и предстают в ином облике.

Во время экскурсии участники поймут, с чего начинается архитектурный стиль Царицына, для каких целей построены дворцы и павильоны, мосты и ворота, что скрывается за их образами.

В первые выходные зимы горожан в Гостином дворе ждет Международная ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction. В ярмарке примут участие представители восемнадцати стран. Германия выступит в качестве специального гостя ярмарки под лозунгом German Stories.

Для посетителей подготовлена масштабная программа, знакомящая с литературными новинками, презентующая уникальные авторские книги. На ярмарке будут работать специальные разделы: «Комиксы», «Антикварная книга и букинистика», «ДНК книги» и «Бизнес-зона».

Детская программа «Территории Познания» темой текущего года выбрала «Потому что я такой». Здесь каждому ребенку и взрослому предстоит ответить на вопрос: «Интересно, я какой?». В рамках программы состоятся более 50 мероприятий: дискуссии, обсуждения книг, лекции, спектакли.

Битва под Москвой и мишки Тедди: пять причин выйти из дома в выходные Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Традиционно музеи и галереи города предлагают вниманию гостей несколько интересных выставок. Так, Исторический музей представляет выставочный проект «Российская империя», приуроченный к 150-летию музея.

Посетители увидят более 400 экспонатов, демонстрирующих историю развития Российской империи. Экспозиция условно поделена на несколько разделов, один из которых посвящен становлению Российской империи в петровское время и расширению ее территории на протяжении последующих правлений. Символическим экспонатом выставки является реплика одной из главных императорских регалий — Большой Императорской короны, предоставленной Гохраном России.

Выставка New Elements, организованная проектом Laboratoria Art&Science Foundation, открыта в Третьяковской галерее на Крымском Валу. Экспозиция предлагает зрителю взглянуть на мир как на аналоговый компьютер. Произведения художников из разных стран возвращают цифровые данные в реальность и показывают, как все вокруг взаимосвязано.

Выставка состоит из трех разделов: «Аутографические измерения», «Вычисляя с природой» и «Цифровая материальность». Посетителям предстоит оценить несколько работ: «Естественную историю сетей / SoftMachine» Ральфа Беккера, интерактивную аудиовизуальную инсталляцию «Пещера» Терезы Шуберт, инсталляцию Exo-ark Ильи Федотова-Федорова, которая исследует отношения между человеком и природой, биохимическую инсталляцию Poem Томаса Фойерштайна.

Битва под Москвой и мишки Тедди: пять причин выйти из дома в выходные Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Музей архитектуры имени А. В. Щусева, Итальянский институт культуры в Москве и Фонд Кверини-Стампалья (Венеция) зовут москвичей на выставку «Панорама Венеции. Открытие бесконечного горизонта».

Посетители увидят уникальные панорамы Венеции XV–XVIII веков. С помощью современных технологий будет воссоздана «Панорама Венеции» Джованни Бьязина. Эта панорама была создана в качестве художественного аттракциона для Национальной художественной выставки 1887 года в Венеции. Впервые на суд публики будут представлены фрагменты копии этой диорамы.

Гостям музея расскажут, как старинные гравюры повлияли на иллюстрации туристических путеводителей, на появление панорамных литографий с видами Венеции, иллюстрированных карт города XVIII–XIX веков.

Государственный Дарвиновский музей представляет выставку «Гориллы в тумане», посвященную работе женщины-этолога Дайан Фоссии, изучавшей поведение животных в дикой природе.

Посетители смогут почувствовать себя в мире джунглей. Здесь, на документальных фотографиях и видео, демонстрируются главные открытия этолога о жизни горилл. Экспозицию дополняют предметы из коллекции млекопитающих. А выразительные портреты этих животных представлены графикой из фондов музея, иллюстрациями из фонда редкой книги и фотографиями зоолога Сергея Волкова.

И, конечно, москвичей и гостей столицы ждут в кинотеатрах. В четверг, 2 декабря, очередная порция фантастических, лирических, драматических и просто хороших фильмов и мультфильмов вновь порадовала большой экран. В афише несколько лент национального производства: «На близком расстоянии», «БУМЕРанг» и «День мертвых», чудесные семейные фильмы «Ледяная история», «Восточный ветер. Великий ураган» и «Щенячий патруль: Улетная помощь», фантастическая картина «Охотники за привидениями: Наследники», документалка «Сбой в матрице», драмы «Превратности разума», «Половинка меня» и «Дом Gucci».

Битва под Москвой и мишки Тедди: пять причин выйти из дома в выходные Фото: Охотники за привидениями: Наследники, 2021 год

Тематические мероприятия и показы, приуроченные к 80-летию Битвы под Москвой, пройдут в сети кинотеатров «Москино». 5 декабря кинотеатр «Художественный» представит рабочие материалы фильма «Первый «Оскар» Сергея Мокрицкого, в основе сюжета которого — история съемок фильма «Разгром немецких войск под Москвой». А в кинотеатрах «Сатурн» и «Полет» в воскресенье можно посмотреть фильм «Москва 1941–1945. Хроники будней» Маргариты Захаровой и Алисы Насртдиновой.

Редакция «Вечерней Москвы» желает вам провести эти выходные интересно и с пользой.

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