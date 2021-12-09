День Героев Отечества и «Искусство куклы»: пять причин выйти из дома в выходные

Фото: Вечерняя Москва

Приближаются зимние выходные. «Вечерняя Москва» подготовила обзор событий, которые пройдут в столице 11 и 12 декабря и станут безусловным стимулом выйти из дома.

Открывает обзор праздник «День Героев Отечества», который 11 декабря состоится в Музее Героев Советского Союза и России. На экскурсии по основной экспозиции «На встречу с героями» участники вспомнят героев-фронтовиков Великой Отечественной и неизвестных героев объявленных и необъявленных войн XX века.

Гостей ждут встречи с Героем России Евгением Черняевым, командиром глубоководного подводного аппарата «Мир-2», и с художником Германом Черемушкиным, чьи работы представлены на выставке «Бери шинель, пошли домой!». А юные москвичи на занятии «Оружие Героев» познакомятся с историей создания самых знаменитых образцов советского оружия времен Великой Отечественной войны.

Поддержит героическую тему 11 декабря музей-панорама «Бородинская битва», где старт праздничным мероприятиям даст «Рекрутское депо». На занятии ребята узнают, как была устроена русская армия, как служилось русскому солдату в 1812 году, какое снаряжение имел пехотинец для военного похода, а также попробуют свои силы в строевой подготовке и потренируют смекалку, отвечая на загадки. Изучить военные термины поможет стихотворение Лермонтова «Бородино».

Вниманию гостей музея будет представлена лекция «Боги войны 1812 года: трофейные орудия Наполеона», на которой их познакомят с историей коллекции орудий, захваченной русской армией в ходе Отечественной войны 1812 года.

Исторический музей, в свою очередь, 11 и 12 декабря приглашает горожан на День викинга, приуроченный к проходящей выставке «Викинги. Путь на Восток». На познавательной игре «Путь из варяг в греки» участники отгадают загадки о значении необычного предмета и выполнят задание — откроют замок, взвесят монету, развяжут узел или высекут искру кресалом. Неотъемлемой частью повседневной жизни было занятие домашними ремеслами. Среди женских ремесел основное место занимало прядение и ткачество. Посетителям продемонстрируют процесс ткачества на вертикальном ткацком станке, расскажут об изготовлении тканей, их окрашивании и заготовке сырья.

Фото: Алексей Зернаков / Вечерняя Москва

Свои музыкальные произведения викинги играли на простых смычковых и струнных инструментах. Посетителям продемонстрируют игру на некоторых из них, а также расскажут о музыкальной народной культуре того времени.

В рамках программы будут работать выставки: «Лавка купца», «Предметы вооружения викингов» и «Косторезная мастерская».

В Гостином Дворе 11 и 12 декабря состоится самое грандиозное событие в кукольном мире — Московская международная выставка «Искусство куклы». Экспозиция соберет сотни художников из России и 12 стран мира. Особый раздел — куклы из частных собраний и коллекционные собрания музеев. Несколько Музеев куклы покажут редчайшие экспонаты из своих хранилищ.

Будут представлены фарфоровые роскошные красавицы — идеальная классика — и ироничные характерные персонажи, как остановившиеся мгновения жизни в куклах; зрители увидят кукол интерьерных, театральных и мультипликационных, кукол-хампельманов, кукол маротте, кукол в картинах и фотографиях современных художников.

В рамках выставки пройдет «ПетрушкаФест» — звонкая яркая ярмарка с элементами балагана и представлениями кукольных театров.

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Большой фестиваль мультфильмов 11 и 12 декабря ждет взрослых и детей в московских кинотеатрах. Зрители увидят лучшую мировую анимацию и конкурсные показы, смогут принять участие в мастер-классах и бесплатных программах, в открытом фестивальном клубе и «Ночи анимации». Фестиваль покажет детские программы современной российской анимации и девять полнометражных фильмов.

В российской конкурсной программе «6+» дети смогут увидеть мультфильмы о брекетах, о дружбе девочки и Тигра, о барашке Уолтере, который хотел стать облаком, а в программе «12+» — мультфильм-зарисовку о настоящем романтике.

Фестиваль представит ретроспективу режиссера-аниматора Марии Муат, авторству которой принадлежат циклы сказок о Дядюшке Ау, «КОАПП», фильм «Влюбчивая ворона».

Специальным событием фестиваля 11 декабря в Третьяковской галерее станет лекция Юрия Норштейна, на которой знаменитый мультипликатор расскажет о куклах. А в киноцентре «Октябрь» в субботу пройдет «Ночь анимации», где зрителям представят лучшие зарубежные короткометражки минувшего года.

Кадр из фильма «Ежик в тумане»

На Главной выставке страны продолжается Международный фестиваль искусств «Вдохновение», впервые представляющий проект «Вдохновение. Зима». На форум приедут творческие коллективы из разных городов и стран. А основными темами их выступлений станут дружба народов и семья.

В субботу, 11 декабря, зрителям покажут спектакли режиссера театра и кино «Недолгое счастье Ювана» и театральной компании «Трикстер» «Как создать вселенную» — научную, хореографическую постановку, основанную на одной из научных теорий, а именно теории большого взрыва. В спектакле использованы элементы цирка, пластического и драматического театра. Зритель погрузится в фантастический мир, где нет времени и пространства, нет неба и земли, только бесконечность космоса.

Юные гости фестиваля смогут посетить две творческие лаборатории: «От алеутов до эскимосов через театр», где расскажут о культуре, обычаях и верованиях народов Севера России, и «Кухня мира», где в процессе приготовления блюд разных стран ребята создадут свой мультфильм.

Фото: Pexels

Активная подготовка к праздникам началась в московских музеях. Так, Зимние мастерские открыл Музей декоративного искусства. В Лаборатории домовых росписей Русского Севера 11 декабря участники смогут познакомиться с подлинными предметами XIX века, украшенными росписью из «северной» коллекции музея; откроют для себя основные свойства цвета по авторским методикам цветовых тренингов; распишут деревянное панно в технике северных росписей.

А юные гости музея 11 и 12 декабря приглашаются на программу «Самый короткий день в году», посвященную традициям встречи Рождества и Нового года в России. Ребят ждет рассказ о праздниках, колядование, мастер-класс и представление в вертепном театре.

В Музее Москвы 11 и 12 декабря продолжит работу фестиваль новогодних программ «Елочный базар». Юные гости и их родители могут посетить четыре елки, шесть праздничных спектаклей и выставку «Рождество».

Самые юные посетители приглашаются на программу «Теплая елка». Их ждет сказка с оригинальным сюжетом, открывающая тайну появления на свет Деда Мороза. Участники праздничной программы «Чудная елка» устроят распаковку подарков, спрятанных в старинном сундуке. «Щелкунчик и Мышиный король» познакомят с писателем Эрнстом Гофманом и его сказкой. А «Рождественские истории о Москве и москвичах» расскажут участникам программы о столице времен Гиляровского.

В воскресенье, 12 декабря, Театр из пластилина представит спектакль «Человеткин».

Фото: Pexels

В выходные дни пройдет ряд интересных познавательных мероприятий. Так, Исторический музей к выставке «Шедевры Русского музея. «Смолянки» Дмитрия Левицкого» приурочил специальные образовательные мероприятия. 11 и 12 декабря выставку можно посетить с обзорной экскурсией, на которой расскажут интересные факты из жизни воспитанниц и истории Смольного института.

Кроме того, в субботу состоится лекция «Екатерина II и мода российского двора» о том, как появился русский национальный стиль в одежде, какие концепты он соединил, какой была придворная мода того времени, что такое русское платье и почему его появление сыграло такую важную роль.

Российская государственная детская библиотека 11 и 12 декабря зовет горожан на фестиваль семейного чтения #ЧитайФестФольклор. Гости библиотеки смогут встретиться с писателями и художниками-иллюстраторами, принять участие в тематических квестах, интерактивных чтениях, мастер-классах и дискуссиях, послушать лекции, увидеть театрализованные чтения, новинки кино и мультфильмов.

Читатели смогут пообщаться с писателями Галиной Дядиной, Мариной Бородицкой, Асей Кравченко, Андреем Усачевым, Дмитрием Овсянниковым, Александрой Птухиной, Юрием Нечипоренко. Актеры детского театра «Отражение» прочитают «Русалочьи сказки» Алексея Толстого и покажут спектакли «Новогоднее счастье» и «Союз Совы». Театральный мастер-класс «Играем в русскую народную сказку» проведет Наталья Родная. А художница Юлия Сиднева приглашает на мастер-класс по книге Нины Дашевской «Зимний мастер».

Гости фестиваля увидят фильм «Байкал. Удивительные приключения Юмы» о путешествии маленькой нерпы.

Фото: Вечерняя Москва

На Главной выставке страны для всех желающих 11 и 12 декабря открыты двери просветительского проекта «Знание. ВДНХ». Цикл декабрьских программ носит название «Умный Новый год». В субботу в центре «Космонавтика и авиация» гостей ждет музыкальная программа, посвященная 60-летию полета в космос Юрия Гагарина. Основой для концерта одного из главных русских техно-диджеев Никиты Забелина и композитора и терменвоксиста Петра Термена станет практически вся история электронной музыки.

На следующий день проект «Скандинавские киновоскресенья» подарит гостям ВДНХ возможность не только изучить особенности северных языков, но и посмотреть фильмы в оригинале с русскими субтитрами. Участников ждет урок шведского языка, на котором покажут киноленту «Любители».

Музей Москвы в декабре приглашает горожан на программы, приуроченные к Месяцу экологии. 11 и 12 декабря в пространстве выставки «Москва без окраин. Капотня» пройдут дискуссии и мастер-классы. Тема разговора в субботу — «Зелень: парк, огород, подоконник». Его участники обсудят, что могут предложить городские парки для актуализации огороднического сюжета, узнают, как развить пермакультуру прямо на подоконнике, а также изготовят керамические адаптеры. 12 декабря состоится дискуссия «Вода в городе». Перед беседой пройдет мастер-класс, где гости музея обсудят экологические проблемы.

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

А в Биологическом музее имени Тимирязева 11 декабря пройдет Сойкин день. Удивительная птица способствует распространению дубов, запасая на зиму до четырех килограммов желудей. Сойка способна подражать пению других птиц, человеческой речи и воспроизводить самые разные звуки. Научные сотрудники расскажут о птицах в мифах и легендах и о птицах-пересмешниках.

Юные посетители смогут проявить свою творческую фантазию на мастер-классах, где сделают сойку-игрушку для новогодней елки и кормушку для птиц. В музее расскажут и о том, как правильно кормить птиц зимой, вспомнят пословицы, поговорки и народные приметы, связанные с птицами. В программе также значатся «Сойкина игротека», пазлы, кроссворды, лото и теневой театр.

Традиционно музеи и галереи города предлагают вниманию гостей несколько интересных выставок. Так, в музее «Садовое кольцо» в начале декабря начала работать выставка «Новогодняя сказка в зимнем лесу».

Акварельные произведения искусства художницы Анастасии Куровой посвящены русской зиме. Красив зимний лес, когда вся природа играет своими красками. Художник воспевает красоту зимы на рассвете, ночью, при теплом закатном солнце и днем, когда снег особенно слепит своей белизной.

Кроме того, в экспозиции представлены мозаичные работы. Так, мозаика «Рождественская сказка» показывает уникальную технику, когда мастер использует не только привычную для мозаичных работ смальту, но и перламутр и гальку.

Фото: Pixabay

Дарвиновский музей ждет гостей на выставку «Где растут шишки?», которая расскажет о значении шишек не только в человеческой культуре и быту, но и в развитии жизни на нашей планете. Посетители увидят шишки разнообразных форм и размеров, а также узнают интересные факты и полезные кулинарные рецепты, полюбуются старинными гравюрами и фотографиями.

Шишки стали непременными спутниками рождественской ели и символом Нового года. Превращенные в елочные игрушки, они несут пожелания мира и добра в семье, рождения детей. Значению шишек в жизни человека посвящен большой раздел выставки.

Выставка приводит десятки интересных фактов о хвойных растениях. Шишки отличаются невероятным разнообразием форм и размеров. А украшением экспозиции стали фото- и видеоматериалы профессиональных фотографов и любителей дикой природы.

Московский музей современного искусства и галерея «Триумф» представляют персональную выставку художника Егора Плотникова «Большие перспективы». Перед зрителями предстанут более пятидесяти работ мастера — живописные полотна и скульптуры, находящиеся в диалоге. Однако в данной экспозиции Плотников выходит за рамки привычных способов представления работ, намеренно разъединяя живопись и скульптуру.

В поиске натуры художник обращается к местам, где он вырос. Несмотря на то что его пейзажи чаще всего имеют достаточно точную географическую привязку, автору удается сохранить простоту и универсальность изображаемого, что неизменно вызывает чувство ностальгии. Плотников настойчиво возвращает зрителя к метафоре дороги: дороги, которую еще предстоит проложить, дороги без начала и конца, где путь не является средством достижения цели, а символизирует процесс и время для размышления.

В Государственном музее Востока Арт-фонд Даши Намдакова открыта выставка авторских кукол семьи Намдаковых «Ульгер: сказки и грезы».

Гости музея увидят авторских кукол, графические рисунки-эскизы и предметы из музейных фондов — всего более 100 уникальных предметов искусства. Экспозиция познакомит зрителей с современным народным искусством России, ее восточного региона — Бурятии.

Выставка авторских кукол «Ульгер», что в переводе с бурятского языка означает «сказание», посвящена теме кукол и народных ремесел монгольских народов. Традиция изготовления кукол в культуре бурят происходит от поклонения культу матери, священным животным, божествам местности. В экспозиции представлены герои известных бурятских мифов, персонажи классических и современных театральных постановок, есть куклы-символы, куклы-настроение. Всех их объединяет ненавязчивая национальная окраска, традиционные формы выражения представлений о прекрасном, о милосердии и справедливости, мудрости и мужестве.

И, конечно, москвичей и гостей столицы ждут в кинотеатрах. В четверг, 9 декабря, очередная порция фантастических, лирических, драматических и просто хороших фильмов и мультфильмов вновь порадовала большой экран. В афише несколько лент национального производства: «Море волнуется раз», «Честный развод», «Владивосток» и «Здравствуй, Дедушка Мороз!», чудесные семейные фильмы «Щелкунчик» и «Большой красный пес Клиффорд», ретродрама «Заводной апельсин», драмы «Спенсер» и «Вестсайдская история», триллер «Мафия: Смертельная игра», фильм ужасов «Календарь дьявола» и музыкальная документалка «Monsta X: The Dreaming».

Фото: Большой красный пес Клиффорд, 2021 год

А в сети кинотеатров «Москино» 12 декабря стартуют Дни научного кино ФАНК. Зрители увидят документальные картины, где можно совершить путешествие в мир хлеба, проанализировать природу страха, поразмышлять о способности фиксировать реальность с помощью фотоаппаратов и помедитировать о месте человека во Вселенной.

В кинотеатре «Полет» в воскресенье покажут фильм «Вкус страха», в котором швейцарский режиссер Мирьям фон Аркс интересно и остроумно анализирует универсальный вопрос: «Почему люди боятся страха?». Автор ленты отправит зрителей в путешествие по земному шару, где они встретят людей, которые замирают от страха, ищут его, находят и любят.

Редакция «Вечерней Москвы» желает вам провести эти выходные интересно и с пользой.