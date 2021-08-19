Армейские игры, День животных и театральные гастроли: пять причин выйти из дома в выходные

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Приближаются летние выходные. «Вечерняя Москва» подготовила обзор событий, которые пройдут в столице 21 и 22 августа и станут безусловным стимулом выйти из дома.

Открывают обзор Армейские международные игры, которые в воскресенье, 22 августа, стартуют в парке «Патриот». Одним из основных мероприятий форума является конкурс «Танковый биатлон». В период его проведения зрители увидят на полигоне «Алабино» состязания танковых экипажей стран-участниц на этапе «Индивидуальная гонка», на этапе «Эстафета», в полуфиналах и финалах дивизионов команд этапа «Эстафета». Для взрослых и детей подготовлена культурно-историческая программа, будут работать тематические фестивали и мастер-классы, Дом дружбы и площадки ДОСААФ России. В день торжественного открытия форума состоятся статический показ современных и исторических образцов военной техники сухопутных войск и ее динамический показ с мастер-классом военных специалистов.

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

А накануне, 21 августа, на соборной площади Главного Храма Вооруженных сил РФ и в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя состоится Международный фестиваль христианской культуры «Россия — Греция. Вместе сквозь века». Посетители услышат русскую и греческую музыку, увидят национальные танцы, примут участие в творческих мастер-классах. Состоятся выставки «Непобедимый адмирал — святой праведный воин Феодор Ушаков» и «Корфу. Стремлюсь к тебе любить, творить и верить», показ русских и греческих костюмов и благотворительная акция «Марафон добрых дел». В фестивале примут участие: русский народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной, хореографический ансамбль «Березка» имени Надежды Надеждиной, народная артистка России Анна Литвиненко, ансамбль инженерных войск Вооруженных сил РФ, хореографический ансамбль «Школьные годы», театр-студия «Непоседы», танцевальный коллектив Греческого культурного центра и другие.

22 августа отмечается День Государственного флага Российской Федерации. На открытой площадке боевой техники Музея Победы зрителей ожидают праздничные мероприятия — концерт, мастер-класс и познавательный квест «Государственные символы России», где участникам предстоит ответить на вопросы и выполнить задания по истории возникновения российского флага, а также познакомиться с другими государственными символами нашей страны.

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Музей современной истории России 22 августа приглашает посетителей принять участие в бесплатных тематических экскурсиях «Символы и награды России». Гости музея узнают об истории становления и развития государственной символики России со второй половины XIX века до наших дней, познакомятся с современной наградной системой Российской Федерации.

День бездомных животных 21 августа пройдет в Дарвиновском музее. На площадке перед музеем будет работать пункт сбора кормов для бездомных кошек и собак, откроется мини-выставка приютских животных, на которой можно встретить верного четвероногого друга. Для посетителей проведут «Уроки Доброты».

Тему бездомных животных затрагивает и выставка «Осторожно, город!», посвященная проблеме комфортного сосуществования человека и животных. Здесь посетители найдут практические советы о том, какими способами можно реально помочь животным на улицах.

Музей Победы 21 августа приглашает всех желающих на открытую площадку военной техники, где пройдет V фестиваль «День Фронтовой собаки». Гости мероприятия увидят выступление показной группы кинологов отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и примут участие в экскурсии с элементами военно-исторической реконструкции подвигов фронтовых собак.

Фото: Сергей Шахиджанян/ Вечерняя Москва

Мероприятие начнется с возложения цветов к памятнику фронтовой собаки, пройдут тематический концерт, дефиле четвероногих питомцев и выставка лучших работ участников конкурса рисунков «Собаки-герои». Взрослые и дети приглашаются на игровые мастер-классы с собаками и лекции о собаках. Завершится праздник показом фильма «Африка».

На следующий день, 22 августа, в Музее Москвы состоится День Жабобо — фестиваль, посвященный бережному отношению к животным. Помимо образовательной программы, гостей ждет площадка для прогулки и игр с животными. Старт мероприятиям дадут лекции: «Мифы и факты о домашних животных», «Мне только спросить. Визит к врачу», «Экзотические и/или домашние» и «Жизнь с питомцем в большом городе». Гости смогут посетить Школу хороших манер — уголок учебного центра «Собачье дело», а также концерт-исследование «Музыка для друга», стендап-сторителлинг «Черепашка Лиза и все, все, все» и диджей-сет «Собака мордой вперед».

Во дворе музея гости смогут увидеть несколько художественных проектов, пройдут интерактивный перформанс «Танцы», «Опера для служебных собак» и интерактивная инсталляция «Искусство — зверям!». Отдельная программа с мастер-классами подготовлена для юных посетителей.

Настоящий праздник театральной Мельпомены ожидает жителей и гостей города в ближайшие выходные. В Академический театр имени Евг. Вахтангова на гастроли приезжает Красноярский театр юного зрителя. 21 августа на сцене можно увидеть музыкальную трагикомедию по мотивам произведений Исаака Бабеля «Биндюжник и Король», действие которой происходит в дореволюционной Одессе. В центре событий — еврейская семья биндюжника Менделя Крика, державшего конюшню и перевозившего товары.

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

На следующий день зрителям представят постановку «Хлебзавод». Пьеса составлена из монологов учеников старшей школы. В рассказы о повседневной жизни школьников вплетается рефлексия о прошедшем детстве. Рядовая экскурсия на хлебозавод превращается в мистическое действо.

Москонцерт 21 августа представляет спектакли спецпроекта «Балетомания». До середины октября зрители увидят самые знаменитые произведения классического репертуара в исполнении Московского государственного театра балета классической хореографии. В афише субботы символ русского балета — «Лебединое озеро». В основу его сюжета положена старинная легенда о прекрасной принцессе Одетте, превращенной в лебедя проклятием злого колдуна Ротбарта.

Летние балетные сезоны в РАМТ с неизменным успехом проходят в столице уже двадцать лет. Ежегодно академический молодежный театр представляет гостям жемчужины мирового балетного искусства в сопровождении оркестра. В репертуаре нынешних Сезонов одиннадцать классических балетов.

В афише 21 августа — один из самых известных и любимых русских балетов «Щелкунчик», в основе которого лежит новелла немецкого романтика Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король». 22 августа фестиваль завершится одним из самых ярких явлений в музыкальной культуре — балетом «Лебединое озеро».

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Всероссийский музей декоративного искусства приглашает 21 и 22 августа на фестиваль «Русская усадьба». Посетителям музея предлагается переосмыслить атмосферу русской усадьбы. Неслучайно фестиваль организован в парке усадебного ансамбля графа Остермана, построенного в конце XVIII века. Здесь можно послушать открытые лекции и авторские выступления, принять участие в мастер-классах, увидеть показы российских дизайнеров. По вечерам пройдут театральные, музыкальные и танцевальные представления.

Музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово», в свою очередь, 21 августа зовет посетителей отметить три праздника — Медовый, Яблочный и Хлебный Спасы. На концерте выступят ансамбль гусляров «Волшебные струны», гармонист-виртуоз А. Коломыцева, группа «Виртуозная балалайка», можно будет увидеть танцевальные номера. Взрослые и дети смогут принять участие в мастер-классах и нескольких интерактивных программах: «Знакомство с русским крестьянским бытом», «Народные игры» и «Живая сказка». Контактный зоопарк представит цирковые номера «Волшебные истории».

Также в субботу можно увидеть инсценировки по рассказам А. П. Чехова в исполнении актеров Мелиховского театра «Чеховская студия» и принять участие в экскурсии по музейным экспозициям и выставкам.

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Творческую линию выходных продолжит литературно-музыкальный фестиваль «Традиция», который пройдет в музее-заповеднике А. С. Пушкина 21 августа. На площадках фестиваля состоится более 20 разноплановых событий. Каждый сможет здесь найти занятие по душе — форум объединяет музыку, поэзию, литературу, философию, историю.

Зрителям представят спектакли и концерты. Состоятся творческие встречи, хороводы и поэтические чтения. В парке весь день будет звучать музыка, развернутся игры и мастер-классы, будет работать ярмарка и лавки с традиционной домашней едой.

В ближайшие выходные в городе пройдет несколько музыкальных фестивалей. В музее-усадьбе «Кусково» в субботу, 21 августа, в рамках XI фестиваля «Органные вечера в Кусково» состоится концерт «Великие мистификации». Все лето гости музея могут наслаждаться классической музыкой в интерьерах большого дворца. В программе концерта зрителям представят произведения Иоганна Баха, Йиржи Бенда и Самуила Душкина, Хандошкина и Гольдштейна, Никиты Мндоянца, Франца Шуберта, Каччини и Вавилова, Томазо Альбинони и Ремо Джадзотто.

Фото: pixabay.com

Усадьба Л. Н. Толстого «Хамовники» и проект «Вместе с мамой» приглашают взрослых и детей 21 августа на концерт джазовой музыки в исполнении Трио Classy Jazz «Под небом Парижа». Гостям представят чарующие мелодии Франции. В программе будут звучать песни парижских шансонье, вальсы и мелодии, любимые французами, — босановы и самбы.

Международный фестиваль «Джазовые сезоны» также состоится в ближайшие выходные, 21 и 22 августа, в музее-заповеднике «Горки Ленинские». Художественным руководителем мероприятия является саксофонист, Народный артист России Игорь Бутман.

В событии примут участие лучшие российские и зарубежные джазовые музыканты. Его хедлайнерами станут: трио кубинца Альфредо Родригеса, американская группа Рузвельта Колье, Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр. Помимо ценителей джазовой музыки фестиваль объединяет любителей живописи и спорта.

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Традиционно музеи и галереи города предлагают вниманию гостей несколько интересных выставок. Так, выставка «Поэт с историей», приуроченная к 135-летию Николая Гумилева, открыта в Доме-музее Марины Цветаевой. Экспозиция поделена на пять разделов, которые представляют этапы становления Гумилева как поэта. Здесь отражены сложные взаимоотношения Гумилева с современной ему литературной богемой, повествуется о его борьбе за женское сердце, за любовь, а также посетители узнают Гумилева как путешественника и воина. Заключительный раздел выставки посвящен посмертной судьбе поэта.

Еще одна литературная выставка — «Так и по свету тихо прошла» — приглашает посетителей в Музей-квартиру А. Н. Толстого. Экспозиция приурочена ко дню рождения поэта и критика Софии Парнок, знакомит с ее поэтическим творчеством, показывает предметы эпохи, издания, журналы «Русская мысль», «Заветы», «Северные записки».

В основе — материалы из фондов музея истории российской литературы имени В. И. Даля и живописные портреты Софии Парнок авторства художников Максима Парнаха и Ирины Дмитренко.

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Музей Москвы представляет выставку «Москва — Сеул: общие замыслы», где можно увидеть работы современных российских и южнокорейских художников. Экспозиция приурочена к тридцатилетней годовщине установления дипломатических отношений между Россией и Республикой Кореей.

Художники из Москвы и Сеула в рамках выставки вступают в диалог на близкие им темы: личной и национальной идентичностей, соотношения глобального и локального, традиций и современности, пространства и памяти. Их объединяет нахождение в общем смысловом поле сегодняшней культуры и современной жизни. При этом творчество имеет очевидные технические и жанровые различия.

В галерее «На Песчаной» работает выставка современного искусства «Не вижу краев, или Там, где живут драконы», посвященная теме исследования границ. Посетители увидят видео, инсталляции, объекты, фото и графику. На примере работ художников зритель сможет ощутить себя в пограничной зоне, где правила перестают быть догмой, а стадия перехода в иное пространство нормы зависит только от участника процесса и его выбора.

Гибридная концепция проекта объединяет физическую экспозицию, расположенную в галерее, и экспозицию нематериальную, состоящую из виртуальной реальности, видеотрансляций и онлайн-проектов.

И, конечно, москвичей и гостей столицы ждут в кинотеатрах. В четверг, 19 августа, очередная порция фантастических, лирических, драматических и просто хороших фильмов и мультфильмов вновь порадовала большой экран. В афише: боевик «Отряд самоубийц: Миссия навылет», анимационный фильм «Босс-молокосос 2», криминальная ретродрама «Ненависть», триллер «Кодекс киллера», фильмы ужасов «Вуду» и «Проклятие пиковой дамы», комедия «Все о сексе» и документальная лента «Перезагрузка».

Фото: Босс-молокосос 2, 2021 год

Ко Дню Флага, 22 августа, сеть кинотеатров «Москино» организует показ советской классики. Мероприятия пройдут в кинотеатрах «Салют», «Искра», «Спутник» и «Тула». Зрители увидят первую звуковую ленту Сергея Герасимова и первую работу писателя и сценариста Юрия Германа «Семеро смелых», шедевр Сергея Эйзенштейна «Броненосец Потемкин», фильм «Комиссар» Александра Аскольдова с потрясающей операторской работой Валерия Гинзбургаи авангардной музыкой Альфреда Шнитке, «Офицеры» режиссера Владимира Рогового.

Кинотеатр «Иллюзион» 21 и 22 августа представит зрителям программу «В соавторстве с землею и водою. Чингиз Айтматов. 10 экранизаций». Зрители увидят фильмы советских режиссеров, снятые по прозе киргизского писателя. В афише субботы: фильмы «Материнское поле» и «Джамиля». На следующий день посетители кинотеатров увидят ленту «Бег иноходца». Показы пройдут с 35-мм пленки из коллекции Госфильмофонда России.

Кроме того, в фойе кинотеатра проходит выставка цветных линогравюр по мотивам произведений Чингиза Айтматова, выполненных художниками объединения «Московский эстамп».

Редакция «Вечерней Москвы» желает вам провести эти выходные интересно и с пользой.