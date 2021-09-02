Большой детский фестиваль, День Бородина и Russian Woodstock: пять причин выйти из дома в выходные

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Приближаются первые осенние выходные. «Вечерняя Москва» подготовила обзор событий, которые пройдут в столице 4 и 5 сентября и станут безусловным стимулом выйти из дома.

Открывает обзор IV Международный большой детский фестиваль, который представит своим гостям лучшие спектакли, цирковое шоу, кино- и анимационные фильмы и литературные произведения. Художественный руководитель фестиваля — народный артист России Сергей Безруков.

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Московском губернском театре 4 и 5 сентября зрители смогут увидеть спектакль «Хроники Нарнии. Конь и его мальчик» Красноярского ТЮЗа в постановке Романа Феодори. Впереди — новое погружение в мир, придуманный Клайвом Льюисом. В третьей книге сказочной саги «Хроники Нарнии» границы этого мира расширятся, открывая не только Нарнию, но и соседние страны — Орландию и Тархистан.

Всего в театральной программе участвуют 44 театра из 24 городов. В рамках программ кино- и анимации для детей будут показаны 28 фильмов.

Ежегодно открывающий осенний сезон XIV Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» продолжится на Красной площади. «Спасская башня» — главный форум военной музыки в нашей стране. На фоне величественных стен Кремля состоится грандиозное «сражение» оркестров армий разных стран. В программе форума: военная, классическая, народная и эстрадная музыка, парадные дефиле военных оркестров и танцевальные шоу, показательные выступления с оружием, лазерные и пиротехнические эффекты. Вечерние представления завершат грандиозный салют.

Темой фестиваля станет «Время, Музыка и Мир». В основу знака фестиваля «Спасская башня» был взят голубь мира — международная и всемирно известная эмблема, символизирующая наступление мира, освобождение и возрождение. А официальной музыкальной композицией форума стал парадный марш «Слава Родине».

4 и 5 сентября станут первыми выходными днями, когда москвичи и гости города смогут посетить площадки фестиваля «Цветочный джем». На площадках можно не только полюбоваться дизайнерскими садами и сделать эффектные фото, но и попробовать вкуснейшие летние десерты, а также блюда, приготовленные по оригинальным рецептам. Одна из локаций фестиваля будет находиться у станции метро «Площадь Революции». На этом пространстве должен появиться настоящий русский лес с березами, соснами и елями, а рестораторы предложат посетителям блюда русской кухни: борщ, пироги и блины.

Фото: Оргкомитет фестиваля «Цветочный джем»

В первые выходные осени традиционно проходят два детских фестиваля. Первый из них — в главном музее столицы. Фестиваль «Москва на асфальте» организует детский центр Музея Москвы. Здесь можно пообщаться с художниками, архитекторами, актерами, режиссерами и музыкантами, поиграть, потанцевать, полепить, посмотреть спектакли и поучаствовать в них. Гостей на праздник ждут Министр глупых идей, DJ АДМИ*Лаб, «Время игры» и Импрессивная клоунада. Каждый гость получит в подарок мелки, чтобы украсить рисунками асфальт музея.

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Всероссийский музей декоративного искусства, в свою очередь, 4 сентября зовет взрослых и детей на столярный фестиваль «Строгай», который проведет студия «Дерево». Гости смогут задать вопросы о студии ее мастерам, узнать о других детских программах музея, а ребята — принять участие в мастерских, столярной и музыкальной. В экспозиции музея посетителей ждет встреча с подлинными предметами народного искусства — деревянными резными и расписными.

4 и 5 сентября в Коломне состоится яблочно-книжный фестиваль «Антоновские яблоки». Он будет приурочен к 200-летию со дня рождения Достоевского и к 10-летию Музея-резиденции «Арткоммуналка», рассказывающего о повседневности 1960-х.

В субботу город накроет фантастическая атмосфера, соединившая в себе события XIX века, 60-х годов века XX и современности. Тема фестиваля текущего года — «Фантастическое. О чем мы мечтаем?». В течение дня на главной сцене со зрителями встретятся современные писатели, актеры и эксперты: Денис Драгунский, Леонид Клейн, Игорь Волгин, Елена Шубина, Евгения Некрасова и куратор литрезиденции «Арткоммуналки» Игорь Сорокин, а также Вениамин Смехов, Фекла Толстая и другие.

В воскресенье фестиваль продолжится в фамильной усадьбе Федора Достоевского «Даровое». Здесь состоится праздник «Счастливый Достоевский».

Фото: Pexels

Музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» 5 сентября приглашает посетителей на самый необычный фестиваль Подмосковья — форум «Таксы Чехова», где центральное место занимают таксы. Здесь представлены все разновидности породы: короткошерстные и длинношерстные таксы, карликовые и стандартные.

Гости познакомятся с таксами, смогут совершить с ними оригинальную фотосессию, узнать об особенностях породы, приобрести оригинальные сувениры и поделки. Вместе с питомцами можно стать участниками веселых конкурсов и состязаний. В программе: эстафеты, модное дефиле «Загадочная натура», призы.

Первая суббота осени для многих городов — праздничная. Именно сейчас некоторые из них отмечают День города. Так, День города Москвы уже 4 сентября отметят в Музее имени Андрея Рублева. Гости музея смогут посетить интерактивные экскурсии «Знакомство с музеем» и «Секреты древнерусских мастеров», увидеть шедевры русского искусства, принять участие в квесте «Тайна древней летописи» по территории древнего Спасо-Андроникова монастыря.

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Усадьба «Лопасня-Зачатьевское» 4 сентября приглашает взрослых и детей принять участие в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню рождения города Чехов. Посетители смогут увидеть фотовыставку «История усадеб «Лопасня-Зачатьевское» и «Садки» в объективе», на празднике «Белого цветка» познакомиться с цветочными традициями в дворянской усадьбе, услышать музыку в исполнении артистов Москонцерта и увидеть театрализованную лекцию «Бал в русской усадьбе эпохи модерн».

Городской округ Химки 4 сентября отметит свой 82-й день рождения. В рамках фестиваля «Химки — территория возможностей» в парке Л. Н. Толстого пройдут концерты, мастер-классы, выставки художественных работ. Праздничные мероприятия пройдут в парках имени Величко, Подрезково, Дубки и «Экоберег». В скверах «Юбилейный» и «Юность» у химкинского театра состоится фестиваль «Химки — наш дом». Самых маленьких гостей здесь ждут детская анимация, выступления коллектива театра, рисование, музыка. Праздник завершится салютом.

Ряд мероприятий, которые пройдут в ближайшие выходные, носят военно-исторический уклон. Так, музей-заповедник «Бородинское поле» 4 и 5 сентября приглашает всех любителей истории присоединиться к мероприятиям, посвященным 209-й годовщине Бородинского сражения.

На Батарее Раевского пройдет военно-историческая реконструкция эпизодов Бородинской битвы. Погрузиться в эпоху наполеоновских войн, познакомиться с походным бытом, обмундированием и вооружением помогут интерактивные площадки под открытым небом — биваки русской и французской армий.

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

В парке «Патриот» в выходные завершаются Армейские международные игры. Одним из основных мероприятий форума является конкурс «Танковый биатлон». В период его проведения зрители увидят на полигоне «Алабино» состязания танковых экипажей стран-участниц на этапе «Индивидуальная гонка», на этапе «Эстафета», в полуфиналах и финалах дивизионов команд этапа «Эстафета». Для взрослых и детей подготовлена культурно-историческая программа, будут работать тематические фестивали и мастер-классы, Дом дружбы и площадки ДОСААФ России, состоится статический показ современных и исторических образцов военной техники.

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В ближайшие выходные в городе пройдет несколько музыкальных фестивалей. В музее-усадьбе «Кусково» в субботу, 4 сентября, в рамках XI фестиваля «Органные вечера в Кусково» состоится концерт Александра Князева и Елены Приваловой, художественного руководителя фестиваля. Весь сентябрь гости музея могут наслаждаться классической музыкой в интерьерах большого дворца. В программе концерта зрителям представят шесть трио-сонат для органа немецкого композитора.

Главная выставка страны приглашает посетителей 4 и 5 сентября на фестиваль «Russian Woodstock. Мир. Любовь. Музыка», где можно услышать выступление российских и зарубежных рок-звезд. В программе также экскурсии и мастер-классы. Посетители музыкальной феерии услышат почти все направления рок-культуры: классик, прогрессив, хард, симфо и другие. Большим сюрпризом для гостей ВДНХ станет демонстрация двухэтажного автобуса 1964 года, специально доставленного из Лондона.

Традиционно музеи и галереи города предлагают вниманию гостей несколько интересных выставок. Так, в Дарвиновском музее открывается фестиваль подводной фотографии «Дикий подводный мир» имени Д. Виноградова. Посетители музея познакомятся с удивительной красотой подводного мира и его чудесными обитателями. Главные герои выставки — удивительные, загадочные и весьма экстравагантные обитатели морских глубин.

«Водоемы России» — отдельная тематическая экспозиция фестиваля текущего года, которая позволит познакомиться поближе с обитателями морей, озер и рек нашей страны.

Фото: Александр Семенов

Дом И. С. Остроухова в Трубниках представляет выставку «Евгений Шварц: обыкновенный волшебник», посвященную 125-летию драматурга и киносценариста. Сказочные пьесы Шварца уникальны, хотя почти все из них созданы на чужом литературном материале. У «сказочника» реальный и волшебный мир смотрят друг в друга, как в зеркало.

Отдельный зал экспозиции посвящен пьесам Евгения Шварца. Здесь в теневом театре появляются главные герои произведений «Голый король», «Тень», «Дракон» и «Обыкновенное чудо». Гости музея увидят фотографии сцен из спектаклей, эскизы костюмов и декораций.

В Музее транспорта на ВДНХ в рамках выставки «Мечта Москвича» работает экспозиция «Детройт на болоте». Перед посетителями развернется рассказ о строительстве и первых годах работы завода КИМ. Гости музея окажутся в самом начале истории легендарного завода, который впоследствии будет выпускать первый массовый легковой автомобиль «Москвич».

Экспозиция поделена на четыре раздела: «Колеса для Советов», которая рассказывает о налаживании в СССР массового производства автомобилей; «Завод вместо свалки» — о строительстве завода КИМ; «Форды по-московски» — о первом выпуске серийных легковых автомобилей в Москве; «Завод-пионер» — о заводских инновациях и первых руководителях завода.

И, конечно, москвичей и гостей столицы ждут в кинотеатрах. В четверг, 2 сентября, очередная порция фантастических, лирических, драматических и просто хороших фильмов и мультфильмов вновь порадовала большой экран. В афише: боевик «Шан-Чи и легенда десяти колец», анимационный фильм «Три мушкетера», драмы «После. Глава 3» и «Боец без правил», фильм ужасов «Дом улиток», триллеры «Чужая Земля», «Девятый калибр» и «Мафия: Смертельная игра».

Фото: Шан-Чи и легенда десяти колец, 2021 год

Сеть кинотеатров «Москино» 4 и 5 сентября приглашает горожан и гостей города на фестиваль «Дни военно-исторического кино». Показы фильмов пройдут в кинотеатрах «Спутник», «Молодежный» и «Тула».

В афише субботы значится фильм об истории выживания в концлагере — «Уроки фарси». На следующий день зрители увидят ленту «Подольские курсанты», которая расскажет о подвиге вчерашних мальчишек, и экранизацию повести «Сашка» писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева.

Кадр из кинофильма «Зоя» / 2020

Дни военно-исторического кино пройдут в ближайшие выходные и в Музее Победы. Фестиваль посвящен 800-летию Александра Невского и 80-летию битвы под Москвой. Зрители увидят более 30 художественных и документальных фильмов: «Красный призрак», «Белый тигр», «С неба и в бой», «Бронекатер», «День войны», «Африка». Программа предусматривает культурно-образовательные мероприятия и серию специальных показов.

Студенты ГИТИСа представят литературно-драматургическую постановку по произведению Булата Окуджавы «Будь здоров, школяр!», а студенты РГГУ — семинар со специальными показами.

Редакция «Вечерней Москвы» желает вам провести эти выходные интересно и с пользой.