«Спасская башня», «Ночь кино» и «Автокультура»: пять причин выйти из дома в выходные

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Приближаются последние летние выходные. «Вечерняя Москва» подготовила обзор событий, которые пройдут в столице 28 и 29 августа и станут безусловным стимулом выйти из дома.

Открывает обзор самое грандиозное событие, ежегодно закрывающее летний сезон, — XIV Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня». В субботу, 28 августа, на Красной площади состоится его торжественное открытие. «Спасская башня» — это главный форум военной музыки в нашей стране. На фоне величественных стен Кремля состоится грандиозное «сражение» оркестров армий разных стран. В программе форума: военная, классическая, народная и эстрадная музыка, парадные дефиле военных оркестров и танцевальные шоу, показательные выступления с оружием, лазерные и пиротехнические эффекты. Вечерние представления завершает грандиозный салют.

Темой фестиваля станет «Время, Музыка и Мир». В основу знака фестиваля «Спасская башня» был взят голубь мира — международная и всемирно известная эмблема, символизирующая наступление мира, освобождение и возрождение. А официальной музыкальной композицией форума стал Парадный марш «Слава Родине».

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Еще одно важное событие, которое проходит в последнюю субботу лета вот уже не первый год, — акция «Ночь кино». В ней принимает участие множество культурных заведений столицы, начиная с кинотеатров и заканчивая музеями, выставочными залами и библиотеками. Для посетителей готовятся оригинальные программы, увидеть которые можно лишь раз. Так, Музей М. А. Булгакова приглашает посетителей на лекцию «Писатель и Кино». Слушатели узнают о различных точках соприкосновения Михаила Булгакова с искусством кинематографа: о том, какие кинокартины писатель смотрел, и какие отзывы о них оставил, и каким образом сотрудничал с отечественными кинофабриками. Часть лекции будет посвящена жизни произведений писателя после смерти Булгакова. Не останется без внимания и комедия Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию».

В «Ночь кино» Музей С. А. Есенина и его филиалы подготовили для посетителей фильмы о поэте, его музах, творчестве, любви. В главном музейном здании можно стать свидетелем уникальной киноленты «Полуфранцуженка, полугрузинка: Есенин и Бениславская». Фильм представлен в единственном экземпляре. Зрители не только увидят редкие фотографии и кинохроники, узнают множество неожиданных фактов о женщине, посвятившей поэту всю свою недолгую жизнь, но и услышат голос народного артиста Николая Караченцова.

Библиотека «Дом А. Ф. Лосева» 28 августа покажет гостям документальный фильм «Пушкин-Битов-Габриадзе. Побег». Ленту представит автор сценария и режиссер Ася Гусева. Сюжет фильма построен на диалоге русского писателя Андрея Битова и грузинского художника Резо Габриадзе, в котором они говорят о Пушкине. «Наше все» также присутствует на экране в виде мультфильмов, созданных на основе графики самого Пушкина и Резо Габриадзе.

Музей Москвы на акцию «Ночь кино» зовет не только горожан, но и их домашних питомцев. Здесь представят два показа в летнем кинотеатре КАРО: документальный фильм «Приют» Саскии Губбелс, который расскажет о буднях самого большого голландского приюта для домашних животных, и фильм «Пальма» режиссера Александра Домогарова-младшего о дружбе овчарки и девятилетнего мальчика.

В Центре документального кино пройдут показы фильмов «Эпицентро», «Один говорит «нет» и ленты Ромы Либерова «Сокровенный человек».

Фото: Пресс-служба главного управления Росгвардии по Москве

Музей-театр «Булгаковский дом» в субботу, 28 августа, приглашает горожан на яркий праздник — День исполнения желаний. Гости смогут посетить экскурсии по музею на Трамвае «302-БиС», автобусную экскурсию «По тропе исполнения желаний» и совершить пешеходную прогулку «По следам романа «Мастер и Маргарита». По окончании праздничной программы во дворе музея состоится премьерный показ спектакля «Булгаков. Куклы».

На День экзотических островов 28 августа зовет гостей Дарвиновский музей. Посетителям предстоит увидеть, как преобразился зал «Зоогеография» после реэкспозиции. На празднике проведут бесплатные экскурсии и расскажут об обитателях отдаленных уголков планеты. Участникам тематической викторины вручат сувениры. Каждый сможет перевоплотиться в лемура, утконоса, вомбата или кенгуру с помощью маски, изготовить миниатюрную копию экспозиции, проверить свою наблюдательность в поисковой игре «Найди животное».

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

На Главной выставке страны 28 и 29 августа пройдет фестиваль цветов и экопродуктов Green City. Для гостей будут работать творческие мастер-классы, участников которых научат японской технике «ошибана», покажут, как сделать экологичную сумку-шопер, объяснят, как приготовить вкусные милкшейки и как создать собственную рецептуру шоколада. Пройдут викторины и конкурсы, дегустации, игры и квесты. Самые маленькие гости смогут поучаствовать в интерактивной шоу-программе.

В последние выходные лета в Музее Москвы состоится фестиваль чая, кофе и шоколада «Чашка». Здесь можно будет продегустировать новинки этих напитков из разных стран, увидеть презентации, приобрести кофейную, шоколадную и чайную продукцию, принять участие в образовательной программе, мастер-классах и конкурсах. Специалисты поделятся с посетителями секретами приготовления вкусного чая и кофе и расскажут об истории напитков. Для детей пройдут мастер-классы с космическим доктором котом. А в развлекательной части форума посетителей ждут кофейное и чайное казино, чемпионат BREW BATTLE и лотерея.

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Большое количество разнообразных фестивалей пройдет и в Подмосковье. Так, Музей-усадьба «Архангельское» 28 и 29 августа приглашает посетителей на фестиваль «Автокультура». Здесь посетители познакомятся с уникальными автомобилями. На одной площадке соберутся более 80 машин, среди которых классика, легенды автоспорта, редкие янгтаймеры и эффектные спорткары. В лектории специалисты поделятся историями автомобильных легенд. В развлекательной части фестиваля можно принять участие в мастер-классах, а также послушать классику и джаз.

В парке «Патриот» в выходные продолжатся Армейские международные игры. Одним из основных мероприятий форума является конкурс «Танковый биатлон». В период его проведения зрители увидят на полигоне «Алабино» состязания танковых экипажей стран-участниц на этапе «Индивидуальная гонка», на этапе «Эстафета», в полуфиналах и финалах дивизионов команд этапа «Эстафета». Для взрослых и детей подготовлена культурно-историческая программа, будут работать тематические фестивали и мастер-классы, Дом дружбы и площадки ДОСААФ России, состоится статический показ современных и исторических образцов военной техники.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

На территории КСК «Ивановское» 28 и 29 августа состоится Международный конный фестиваль «Иваново поле». Гости станут свидетелями лучших конных шоу и показательных выступлений наездников. В программе: рыцарский турнир Святого Георгия, выездка, котильон, вестерн «Легенды Дикого Запада», драйвинг, джигитовка и зеркальный конкур. На музыкальной сцене выступят Елка, Григорий Лепс, группа «Градусы». А в средневековом театре пройдут многочисленные спектакли и мастер-классы по средневековым танцам.

В рамках большого фестиваля пройдет «Иваново Поле Дети», где юные участники смогут увидеть уникальные шоу и зайти в ремесленные города, принять участие в мастер-классах по уходу за животными и пообщаться с мультгероями и персонажами любимых сказок.

Фото: pixabay.com

Фестиваль уличной культуры «Пространство танца» в воскресенье, 29 августа, приглашает взрослых и детей в парк «Пехорка» города Балашиха. Зрители увидят многочисленные баттлы популярных танцевальных направлений: Hip-hop pro, Illusion космос, Electro, Locking all, Popping pro, Krump girl, Breaking, House pro, Shuffle pro и Cutting shapes pro. Для всех желающих пройдут танцевальные мастер-классы, а также будут работать развлекательные и интерактивные площадки. Праздник завершится выступлением артистов Natan и Миа Бойка.

А в селе Мячково Коломенского городского округа 29 августа состоится фестиваль-конкурс туризма «Лука — море!». Посетителей ждет насыщенная развлекательная программа: пройдет чемпионат по куриным бегам, состоится конкурс соломенных скульптур и музыкальный баттл частушек, будет работать ремесленная ярмарка. Гости узнают все об образах деревенской моды и расскажут премудрости плетения луковых кос.

Ближайшие выходные порадуют и поклонников познавательных мероприятий. Так, Музеи Московского Кремля в субботу, 28 августа, зовут посетителей на лекционные программы, знакомящие с историей, архитектурой Кремля и коллекциями. В этот день на лекции «Оружейная палата — национальная сокровищница» москвичам расскажут, когда возникла в Кремле сокровищница российских государей, где создавались и хранились древние царские регалии, сияющее самоцветами дорогое оружие, золотая и серебряная утварь.

А на следующий день, 29 августа, слушателей приглашают на экскурсию «Древние соборы Московского Кремля», где они узнают о том, что такое собор, какие соборы существовали в разное время в Московском Кремле, когда здесь впервые появились Успенский, Архангельский и Благовещенский соборы.

Фото: Вечерняя Москва

Центр славянской письменности «Слово» на ВДНХ 28 августа приглашает горожан принять участие в цикле занятий по леттерингу. Его участники узнают, что такое леттеринг и чем он отличается от каллиграфии, почему современные дизайнеры так часто им пользуются. На встрече посетителям предложат выбрать любую понравившуюся фразу и создать из нее произведение искусства.

В Биологическом музее имени Тимирязева проходит выставка «Правила движения», которая рассказывает о том, как перемещаются в пространстве различные живые существа. В воскресенье, 29 августа, здесь пройдет интерактивное занятие «ПроДвижение», посвященное движению живых организмов. Его участники смогут посмотреть живую культуру под микроскопом, узнать о строении перьев птиц и сделать летучки растений.

В субботу, 28 августа, пройдет «Единый день открытых дверей» в библиотеках и культурных центрах Москвы. В каждом из них будут представлены образовательные программы и студии, пройдут мастер-классы и квест-уроки, квизы и дискотеки. Взрослые и дети смогут присутствовать на лекциях, концертах и спектаклях. Так, Городская библиотека имени А. П. Гайдара презентует тематическую программу «Большая маленькая наука — Астрономия», SMART-библиотека имени А. А. Ахматовой приглашает на квест-игру «Все кувырком», а в библиотеке номер 59 пройдет квест «По сказочным тропинкам».

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В ближайшие выходные в городе пройдет несколько музыкальных фестивалей. В музее-усадьбе «Кусково» в субботу, 28 августа, в рамках XI фестиваля «Органные вечера в Кусково» состоится концерт «Органные сонаты И. С. Баха». Все лето гости музея могут наслаждаться классической музыкой в интерьерах большого дворца. В программе концерта зрителям представят шесть трио-сонат для органа немецкого композитора.

Главная выставка страны приглашает посетителей 28 и 29 августа на завершающие летние концерты в павильон Азербайджанской Республики. В субботу на сцену оранжереи выйдет Mika Vino, который совмещает в своих работах разные направления и жанры. А на следующий день гости ВДНХ смогут присутствовать на концерте инди-проекта «Элли на маковом поле». Слушателям представят романтичную, искреннюю музыку, наполненную любовью и драмой.

В городах Дмитров и Сергиев Посад Московской области 28 и 29 августа состоится фестиваль «Русская опера у стен монастыря». Театр «Геликон-опера» представит спектакль «Евгений Онегин» П. И. Чайковского в постановке народного артиста России Дмитрия Бертмана. В спектакле заняты молодые звезды и ведущие солисты «Геликон-оперы».

Фото: Вечерняя Москва

Традиционно музеи и галереи города предлагают вниманию гостей несколько интересных выставок. Так, Музей М. А. Булгакова представляет выставку «Впервые на экране: афиши к фильмам по Булгакову». Посетители увидят плакаты к экранизациям произведений Булгакова, снятым в 1960–1970-е годы. По киноафишам многие зрители начинали свое знакомство с булгаковскими героями.

В кино произведения Булгакова зажили самостоятельной жизнью. Так, огромной популярностью у зрителей пользуется фильм Л. Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». А телефильм «Собачье сердце» В. Бортко соперничает в популярности с самой повестью.

В галерее «Беляево» открыта выставка «Советский модернизм: Откуда: и Куда:», посвященная отечественной архитектуре 1955–1985 годов. Здесь можно увидеть более 200 коллекционных объектов советской графической продукции середины ХХ века, включая редкие экспонаты — оригинальные буклеты Всемирных выставок в Брюсселе 1958-го и в Монреале 1967 года. Гости выставки смогут узнать смысл архитектурных событий ушедшей эпохи. Темой проекта стало движение. В 1974 году на беляевском пустыре была разогнана «бульдозерная» выставка. Сейчас зрители смогут посмотреть на ее продолжение.

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Музей археологии Москвы приглашает на выставку «Делу время — потехе час: мир глиняных игрушек», посвященную традициям изготовления глиняных игрушек в нашей стране. В экспозиции представлены филимоновские, каргопольские, заонежские, дымковские, романовские, абашевские, хлудневские, курские и белгородские игрушки. Есть здесь и подлинные средневековые и стилизованные современные московские игрушки. В них видна связь ремесла и искусства. Народные мастера «малой бытовой скульптуры» выражали в своих произведениях представления о мире, людях, природе, создавали запоминающиеся образы.

И, конечно, москвичей и гостей столицы ждут в кинотеатрах. В четверг, 26 августа, очередная порция фантастических, лирических, драматических и просто хороших фильмов и мультфильмов вновь порадовала большой экран. В афише: ретроленты «Римские приключения» и «Побег из Нью-Йорка», семейные фильмы «Сердце чемпиона» и «Сокровище Пиратской бухты», фантастика «Легенда о Зеленом рыцаре» и «Последний день Земли», триллер «Воспоминания», фильм ужасов «Кэндимэне» и мелодрама «Мартин Иден».

Фото: Мартин Иден. 2019 год

Сеть кинотеатров «Москино» 29 августа приглашает зрителей в кинотеатр «Факел» на показы авторского кино времен перестройки. Посетителям представят экзистенциальную притчу «Панцирь» о человеке, который способен видеть ангелов. Лента стала игровым дебютом вышедшего из документального кино Игоря Алимпиева. В небольшой, но запоминающейся роли предпринимателя Романа появляется Юрий Стоянов.

В последние выходные лета в Московском музее современного искусства продолжится фестиваль «Кино без барьеров». Форум состоит из двух кинопрограмм — для взрослых и детей, а также из серии мастер-классов. Стартует фестиваль 28-го числа детским мастер-классом по мотивам фильма «Бабушкины сказки». В афише кинопоказов для юных зрителей: «Бабушкины сказки» и «Несчастный глухой». Взрослые увидят фильмы «Лайфхаки от Амброза», «Мануэль», «Себе на уме», «Я — Ирина» и «Орган восприятия».

Редакция «Вечерней Москвы» желает вам провести эти выходные интересно и с пользой.